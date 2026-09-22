Η Hg αποκτά πλειοψηφικό ποσοστό στην ENTERSOFTONE, στο €1 δισ. η αποτίμηση – Η ανακοίνωση

Η συμφωνία αποτελεί την πρώτη επένδυση της Hg σε εταιρεία με έδρα την Ελλάδα - Η εταιρεία θα ενισχύσει τη μετάβαση στο cloud και τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, με τη συμβολή ειδικής ομάδας μηχανικών AI - Διατηρούν σημαντικά ποσοστά συμμετοχής η Olympia Group, η Imker Group και η διοικητική ομάδα