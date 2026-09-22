Το Ιράν στέλνει σήμα για το Ορμούζ: «Μπορούμε να ξανανοίξουμε τα Στενά σε επτά μέρες αν οι ΗΠΑ σταματήσουν την πίεση»

Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για επιστροφή στη διπλωματία, ζητώντας από την Ουάσινγκτον να άρει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών - Στόχος της ιρανικής αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ είναι να επαναφέρει τον διάλογο με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters