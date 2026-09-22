Γέφυρα σωτηρίας για τεσσάρων μηνών βρέφος στη Θεσσαλονίκη: Από τη Σταυρούπολη στο Ιπποκράτειο σε εννιά λεπτά, βίντεο
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Θεσσαλονίκη Βρέφος Αστυνομία Νοσοκομείο

Γέφυρα σωτηρίας για τεσσάρων μηνών βρέφος στη Θεσσαλονίκη: Από τη Σταυρούπολη στο Ιπποκράτειο σε εννιά λεπτά, βίντεο

Αστυνομικοί των ομάδων Ζ και ΔΙΑΣ, με τη χρήση φάρων και ηχητικών σημάτων άνοιξαν τον δρόμο στο όχημα που μετέφερε το βρέφος 

Γέφυρα σωτηρίας για τεσσάρων μηνών βρέφος στη Θεσσαλονίκη: Από τη Σταυρούπολη στο Ιπποκράτειο σε εννιά λεπτά, βίντεο
Γέφυρα σωτηρίας στήθηκε σήμερα το πρωί για τη μεταφορά ενός βρέφους 4 μηνών, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Το κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε για ΙΧ όχημα το οποίο μετέφερε το παιδάκι που έχρηζε άμεσης ιατρικής βοήθειας από περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης προς το Ιπποκράτειο, σύμφωνα με το thestival.gr.

Αστυνομικοί των ομάδων Ζ και ΔΙΑΣ ξεκίνησαν τη συνοδεία του οχήματος από τη οδό Λαγκαδά, στο ύψος της οδού Ακριτών στη Σταυρούπολη στις 11:26. Με τη χρήση φάρων και ηχητικών σημάτων άνοιξαν τον δρόμο στο όχημα που μετέφερε το βρέφος και στις 11:35 έφτασε στο Ιπποκράτειο. Χρειάστηκαν μόλις εννέα λεπτά προκειμένου το βρέφος να φτάσει με ασφάλεια στο Ιπποκράτειο.

Thestival.gr Θεσσαλονίκη: Γέφυρα ζωής για τη μεταφορά βρέφους στο Ιπποκράτειο

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