Αποσωληνώθηκε το 17 ημερών βρέφος στο Ηράκλειο, είχε εγκεφαλική αιμορραγία
Αποσωληνώθηκε το 17 ημερών βρέφος στο Ηράκλειο, είχε εγκεφαλική αιμορραγία
Η κατάσταση του παιδιού παρουσιάζει βελτίωση - Η μητέρα είχε αφεθεί ελεύθερη
Ευχάριστα είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας του βρέφους που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νεογνών του Βενιζέλειου νοσοκομείου Ηρακλείου.
Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, με τον οποίο επικοινώνησε το neakriti.gr, η κατάσταση του βρέφους παρουσιάζει σταθερή βελτίωση. Μάλιστα, από τη Δευτέρα έχει αποσωληνωθεί και πλέον παραμένει νοσηλευόμενο στη Μονάδα Νεογνών του νοσοκομείου, όπου συνεχίζεται η παρακολούθηση της πορείας της υγείας του.
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, όταν η 18χρονη μητέρα μετέφερε το μόλις 17 ημερών παιδί της στο Νοσοκομείο Χανίων. Αρχικά, σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να ανέφερε στους γιατρούς ότι το βρέφος είχε πέσει από τα χέρια της και είχε τραυματιστεί. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των ιατρικών εξετάσεων διαπιστώθηκε ότι το νεογνό έφερε εγκεφαλική αιμορραγία και θλάση, κατά τις ίδιες πληροφορίες.
Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, προκειμένου να νοσηλευτεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών. Κατά τη διάρκεια της διακομιδής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το βρέφος φέρεται να παρουσίασε και σπασμούς.
Μετά τα ευρήματα των γιατρών, η 18χρονη συνελήφθη. Κατά την εξέτασή της, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε το βρέφος σε στιγμή έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Η νεαρή μητέρα οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Χανίων την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.
Σε βάρος της επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση προσέγγισης του νεογέννητου αγοριού έως την εκδίκαση της υπόθεσης. Παράλληλα, υποχρεούται να παρακολουθεί πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, να παρουσιάζεται μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ της έχει επιβληθεί και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
Σε βάρος της 18χρονης έχει ασκηθεί δίωξη για ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου. Κατά την απολογία της, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι χτύπησε το παιδί, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε πρόθεση να του προκαλέσει τον σοβαρό τραυματισμό.
Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, με τον οποίο επικοινώνησε το neakriti.gr, η κατάσταση του βρέφους παρουσιάζει σταθερή βελτίωση. Μάλιστα, από τη Δευτέρα έχει αποσωληνωθεί και πλέον παραμένει νοσηλευόμενο στη Μονάδα Νεογνών του νοσοκομείου, όπου συνεχίζεται η παρακολούθηση της πορείας της υγείας του.
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, όταν η 18χρονη μητέρα μετέφερε το μόλις 17 ημερών παιδί της στο Νοσοκομείο Χανίων. Αρχικά, σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να ανέφερε στους γιατρούς ότι το βρέφος είχε πέσει από τα χέρια της και είχε τραυματιστεί. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των ιατρικών εξετάσεων διαπιστώθηκε ότι το νεογνό έφερε εγκεφαλική αιμορραγία και θλάση, κατά τις ίδιες πληροφορίες.
Από το νοσοκομείο Χανίων στο Βενιζέλειο
Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, προκειμένου να νοσηλευτεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών. Κατά τη διάρκεια της διακομιδής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το βρέφος φέρεται να παρουσίασε και σπασμούς.
Μετά τα ευρήματα των γιατρών, η 18χρονη συνελήφθη. Κατά την εξέτασή της, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε το βρέφος σε στιγμή έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Η νεαρή μητέρα οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Χανίων την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.
Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 18χρονη
Σε βάρος της επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση προσέγγισης του νεογέννητου αγοριού έως την εκδίκαση της υπόθεσης. Παράλληλα, υποχρεούται να παρακολουθεί πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, να παρουσιάζεται μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ της έχει επιβληθεί και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
Σε βάρος της 18χρονης έχει ασκηθεί δίωξη για ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου. Κατά την απολογία της, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι χτύπησε το παιδί, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε πρόθεση να του προκαλέσει τον σοβαρό τραυματισμό.
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