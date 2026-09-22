Έντεκα οι τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο στην Τουρκία, δύο σε κρίσιμη κατάσταση
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Έντεκα οι τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο στην Τουρκία, δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Συνελήφθη 15χρονος ύποπτος για την επίθεση

Έντεκα οι τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο στην Τουρκία, δύο σε κρίσιμη κατάσταση
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Έντεκα μαθητές τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σήμερα το πρωί κοντά στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ανατολίας Ιντζί Ουζμέζ, στην περιοχή Τουργκουτλού της Μανίσα στην Τουρκία. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο ύποπτος, ένας 15χρονος συνελήφθη.

Η αστυνομία και οι υπηρεσίες υγείας κινητοποιήθηκαν μετά την αναφορά για πυροβολισμούς στις 07:59 και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει ευρεία δικαστική έρευνα. «Η ένοπλη επίθεση κατά την οποία τραυματίστηκαν 11 μαθητές μας, εκ των οποίων δύο σοβαρά, μας έχει βαθιά συγκλονίσει όλους», δήλωσε.

Ο Γκιουρλέκ ανέφερε ακόμη ότι συνελήφθησαν η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του ανήλικου, ο οποίος φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση, ενώ εξετάζεται πώς έφτασε το όπλο στα χέρια του.

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