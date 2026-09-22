Έντεκα οι τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο στην Τουρκία, δύο σε κρίσιμη κατάσταση
Έντεκα οι τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο στην Τουρκία, δύο σε κρίσιμη κατάσταση
Συνελήφθη 15χρονος ύποπτος για την επίθεση
Έντεκα μαθητές τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σήμερα το πρωί κοντά στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ανατολίας Ιντζί Ουζμέζ, στην περιοχή Τουργκουτλού της Μανίσα στην Τουρκία. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο ύποπτος, ένας 15χρονος συνελήφθη.
Η αστυνομία και οι υπηρεσίες υγείας κινητοποιήθηκαν μετά την αναφορά για πυροβολισμούς στις 07:59 και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.
Ο Γκιουρλέκ ανέφερε ακόμη ότι συνελήφθησαν η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του ανήλικου, ο οποίος φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση, ενώ εξετάζεται πώς έφτασε το όπλο στα χέρια του.
Η αστυνομία και οι υπηρεσίες υγείας κινητοποιήθηκαν μετά την αναφορά για πυροβολισμούς στις 07:59 και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει ευρεία δικαστική έρευνα. «Η ένοπλη επίθεση κατά την οποία τραυματίστηκαν 11 μαθητές μας, εκ των οποίων δύο σοβαρά, μας έχει βαθιά συγκλονίσει όλους», δήλωσε.
#Manisa'da okulda dehşet saçan saldırgan böyle görüntülendihttps://t.co/PkD7EjCxtx pic.twitter.com/JNCG2BCVP2— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) September 22, 2026
Ο Γκιουρλέκ ανέφερε ακόμη ότι συνελήφθησαν η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του ανήλικου, ο οποίος φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση, ενώ εξετάζεται πώς έφτασε το όπλο στα χέρια του.
#SONDAKİKA Manisa'da okul önünde silahlı saldırı: Yaralı öğrenciler var pic.twitter.com/wSedylYFso— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) September 22, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα