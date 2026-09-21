Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 37χρονος υπήκοος Τουρκίας διωκόμενος με ερυθρά αγγελία της Interpol
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Τουρκία Σύλληψη Interpol Θεσσαλονίκη

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 37χρονος υπήκοος Τουρκίας διωκόμενος με ερυθρά αγγελία της Interpol

Ο 37χρονος διώκεται από τις τουρκικές Αρχές, προκειμένου να εκτίσει υπολειπόμενη ποινή 4 ετών και 11 μηνών

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 37χρονος υπήκοος Τουρκίας διωκόμενος με ερυθρά αγγελία της Interpol
Στη σύλληψη 37χρονου υπηκόου Τουρκίας, διεθνώς διωκόμενου με ερυθρά αγγελία της INTERPOL προχώρησαν σήμερα το πρωί, στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 37χρονος διώκεται από τις τουρκικές Αρχές, προκειμένου να εκτίσει υπολειπόμενη ποινή 4 ετών και 11 μηνών που του επιβλήθηκε για διακίνηση ή προμήθεια ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών και παράνομη αγορά, μεταφορά ή κατοχή πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διωκόμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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