Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι γιορτάζουν δύο χρόνια γάμου: Πόσο άλλαξες τη ζωή μου, γράφει η ηθοποιός
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι γιορτάζουν δύο χρόνια γάμου: Πόσο άλλαξες τη ζωή μου, γράφει η ηθοποιός
Η Μπράουν δημοσίευσε, με αφορμή την επέτειό τους, μία φωτογραφία του ζευγαριού με τα παιδιά τους και ένα βίντεο με τους δυο τους
Δύο χρόνια παντρεμένοι συμπλήρωσαν η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι, με την ηθοποιό να κάνει μία ανάρτηση στα social media για την ξεχωριστή μέρα.
Στον λογαριασμό της στο Instagram μοιράστηκε μια οικογενειακή φωτογραφία για να γιορτάσει τη δευτερη επέτειο του γάμου τους. Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο με την ίδια και τον σύζυγό της στους χώρους της Villa Cetinale στην Ιταλία, όπου είχαν πραγματοποιήσει το γαμήλιο πάρτι. Οι δυο τους φαίνονται αγκαλιασμένοι, με την πλάτη στον φακό. Η Μπράουν κρατά στην αγκαλιά της την κόρη τους, ενώ εκείνος κρατά το δεύτερο παιδί τους, το οποίο απέκτησαν πρόσφατα επίσης μέσω υιοθεσίας.
«Δύο χρόνια παντρεμένοι. Πόσο πολύ άλλαξες τη ζωή μου, Τζέι», έγραψε η Μπράουν στη λεζάντα απευθυνόμενη στον Μποντζόβι. «Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ! Στο να συνεχίσουμε πάντα να βαδίζουμε στον δικό μας ρυθμό», πρόσθεσε. Η ανάρτησή της περιλάμβανε επίσης ένα βίντεο με το ζευγάρι να χορεύει και να φιλιέται στο ίδιο μέρος που τραβήχτηκε η φωτογραφία.
Η Μίλι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι παντρεύτηκαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τον Μάιο του 2024. Δίπλα τους ήταν οι γονείς του Μπον Τζόβι, Τζον Μπον Τζόβι και Ντοροθέα Μποντζόβι, καθώς και οι γονείς της ηθοποιού. Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς ακολούθησε μια μεγαλύτερη τελετή στην Ιταλία.
Δείτε την ανάρτησή της
Φωτογραφία: Shutterstock
Στον λογαριασμό της στο Instagram μοιράστηκε μια οικογενειακή φωτογραφία για να γιορτάσει τη δευτερη επέτειο του γάμου τους. Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο με την ίδια και τον σύζυγό της στους χώρους της Villa Cetinale στην Ιταλία, όπου είχαν πραγματοποιήσει το γαμήλιο πάρτι. Οι δυο τους φαίνονται αγκαλιασμένοι, με την πλάτη στον φακό. Η Μπράουν κρατά στην αγκαλιά της την κόρη τους, ενώ εκείνος κρατά το δεύτερο παιδί τους, το οποίο απέκτησαν πρόσφατα επίσης μέσω υιοθεσίας.
«Δύο χρόνια παντρεμένοι. Πόσο πολύ άλλαξες τη ζωή μου, Τζέι», έγραψε η Μπράουν στη λεζάντα απευθυνόμενη στον Μποντζόβι. «Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ! Στο να συνεχίσουμε πάντα να βαδίζουμε στον δικό μας ρυθμό», πρόσθεσε. Η ανάρτησή της περιλάμβανε επίσης ένα βίντεο με το ζευγάρι να χορεύει και να φιλιέται στο ίδιο μέρος που τραβήχτηκε η φωτογραφία.
Η Μίλι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι παντρεύτηκαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τον Μάιο του 2024. Δίπλα τους ήταν οι γονείς του Μπον Τζόβι, Τζον Μπον Τζόβι και Ντοροθέα Μποντζόβι, καθώς και οι γονείς της ηθοποιού. Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς ακολούθησε μια μεγαλύτερη τελετή στην Ιταλία.
Δείτε την ανάρτησή της
Φωτογραφία: Shutterstock
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