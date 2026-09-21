Πώς ο καθ' ομολογία δολοφόνος της Πηνελόπης προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές με ένα σενάριο που θύμιζε Μπάμπη Αναγνωστόπουλο
Πώς ο καθ' ομολογία δολοφόνος της Πηνελόπης προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές με ένα σενάριο που θύμιζε Μπάμπη Αναγνωστόπουλο
Αρχικά ο 27χρονος ισχυρίστηκε ότι εκείνος και η 25χρονη δέχθηκαν επίθεση στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας τονίζοντας ότι έχει τραυματιστεί και ο ίδιος - Ωστόσο, αργότερα ομολόγησε ότι σκότωσε τη γυναίκα μετά από έντονο καβγά - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση
Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της της Κυριακής (20/9). Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση η γυναίκα έφερε 10 μαχαιριές, τις οποίες αποδείχθηκε ότι κατάφερε ο πρώην σύντροφός της που εν τέλει παραδέχθηκε την αποτρόπαια πράξη του.
Όπως υποστήριξε είχε προηγηθεί έντονος καβγάς ανάμεσά τους, ενώ ανέφερε πως συναντήθηκαν στον ποδηλατόδρομο για να λύσουν κάποιες οικονομικές διαφορές. Ωστόσο, πριν ομολογήσει ο 27χρονος επιχείρησε να ξεγελάσει τις Αρχές ειδοποιώντας τις ότι ο ίδιος και η γυναίκα δέχθηκαν επίθεση από τέσσερα άτομα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, τα οποία στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Ακολουθώντας ένα σενάριο που έδειχνε να το εμπνεύστηκε από τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, όχι μόνο κατήγγειλε ψευδή επίθεση, αλλά για να κάνει ακόμα πιο πειστική την ιστορία προκάλεσε τραύματα στον ίδιο του τον εαυτό.
Στις 21:44 ο 27χρονος τηλεφώνησε στην Αστυνομία για να αναφέρει το περιστατικό λέγοντας «μας έχουν χτυπήσει με μαχαιριές δύο άτομα, τέσσερις άγνωστοι» και να ζητήσει βοήθεια. Πέντε λεπτά νωρίτερα η ΕΛ.ΑΣ. είχε ενημερωθεί για μία νεαρή γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Λίγο μετά το τηλεφώνημά του ο 27χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος από αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν τον σουγιά, με τον οποίο, όπως αποκαλύφθηκε ο άνδρας μαχαίρωσε την Πηνελόπη μετά από έντονο διαπληκτισμό. Μάλιστα, την ώρα που έφευγε από το σημείο της δολοφονίας πέταξε το όπλο επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του. Το τηλεφώνημα στις Αρχές έγινε στις 21:44, πέντε λεπτά μετά την πρώτη ενημέρωση της Αστυνομίας για την 25χρονη, με τον 27χρονο εκείνη τη στιγμή να μην μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές σημείο στο οποίο βρισκόταν.
Στη συνέχεια ο άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Αναμένεται να παραμείνει και σήμερα στο νοσοκομείο, καθώς ένα από τα τραύματα που προκάλεσε στον εαυτό του είναι πιο βαθύ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι η 25χρονη έφερε δύο βαθιά τραύματα στην τραχηλική χώρα, χτυπήματα στη ράχη και στον θώρακα, τραύματα στην κοιλιά, στο πόδι καθώς και αμυντικό τραύμα στο αριστερό χέρι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και φέρει βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα.
Όπως έγινε γνωστό, ο 27χρονος και η 25χρονη διατηρούσαν σχέση στο παρελθόν, ωστόσο είχαν χωρίσει πριν από περίπου έναν μήνα, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον και το ιστορικό της μεταξύ τους σχέσης στο πλαίσιο της έρευνας για όσα προηγήθηκαν του φονικού.
Στη συνέχεια περιέγραψε τα όσα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής, όταν δολοφονήθηκε η Πηνελόπη: «Ειδοποιήθηκε το κέντρο της ΕΛΑΣ ότι υπάρχει μια νεαρή γυναίκα πεσμένη. Αμέσως μετά κάλεσε κάποιος και είπε “μας έχουν χτυπήσει με μαχαιριές δύο άτομα, τέσσερις άγνωστοι”. Κατευθείαν πήγε το πρώτο περιπολικό, απέκλεισε την περιοχή και έγινε αναζήτηση του ατόμου που πήρε τηλέφωνο και είπε ότι είναι μαχαιρωμένο. Κινητοποιήθηκε όλη η αστυνομική διεύθυνση, όλοι οι σταθμοί της αστυνομικής διεύθυνσης Θεσπρωτίας ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν και αστυνομικοί που ήταν εκτός υπηρεσίας από την ασφάλεια να προσέλθουν και από το τμήμα Εγκληματολογικών ερευνών. Μετά από λίγη ώρα, 20-30 λεπτά, εντοπίστηκε ένα άτομο το οποίο ήταν μαχαιρωμένο. Είπε ότι τους χτύπησαν και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένο. Εκεί οι συνάδελφοι του απόσπασαν ομολογία ότι τελικά αυτός ήταν που μαχαίρωσε την κοπέλα. Για τους λόγους είπε ότι είναι χρηματικές διαφορές, βέβαια το κίνητρο ακόμα το ψάχνουμε. Από εχθές το βράδυ οι αστυνομικοί κάνουν περισυλλογή όλων των στοιχείων ώστε να πάει σε ανακριτή και εισαγγελέα με “δεμένη” δικογραφία. Βρέθηκε το πρωί το όργανο του εγκλήματος. Κινητοποιήθηκε άμεσα η ΕΛΑΣ, έδρασαν σαν επαγγελματίες οι αστυνομικοί που ακόμα δουλεύουν από εχθές και εκτός υπηρεσίας».
Όπως υποστήριξε είχε προηγηθεί έντονος καβγάς ανάμεσά τους, ενώ ανέφερε πως συναντήθηκαν στον ποδηλατόδρομο για να λύσουν κάποιες οικονομικές διαφορές. Ωστόσο, πριν ομολογήσει ο 27χρονος επιχείρησε να ξεγελάσει τις Αρχές ειδοποιώντας τις ότι ο ίδιος και η γυναίκα δέχθηκαν επίθεση από τέσσερα άτομα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, τα οποία στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Ακολουθώντας ένα σενάριο που έδειχνε να το εμπνεύστηκε από τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, όχι μόνο κατήγγειλε ψευδή επίθεση, αλλά για να κάνει ακόμα πιο πειστική την ιστορία προκάλεσε τραύματα στον ίδιο του τον εαυτό.
Στις 21:44 ο 27χρονος τηλεφώνησε στην Αστυνομία για να αναφέρει το περιστατικό λέγοντας «μας έχουν χτυπήσει με μαχαιριές δύο άτομα, τέσσερις άγνωστοι» και να ζητήσει βοήθεια. Πέντε λεπτά νωρίτερα η ΕΛ.ΑΣ. είχε ενημερωθεί για μία νεαρή γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Λίγο μετά το τηλεφώνημά του ο 27χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος από αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν τον σουγιά, με τον οποίο, όπως αποκαλύφθηκε ο άνδρας μαχαίρωσε την Πηνελόπη μετά από έντονο διαπληκτισμό. Μάλιστα, την ώρα που έφευγε από το σημείο της δολοφονίας πέταξε το όπλο επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του. Το τηλεφώνημα στις Αρχές έγινε στις 21:44, πέντε λεπτά μετά την πρώτη ενημέρωση της Αστυνομίας για την 25χρονη, με τον 27χρονο εκείνη τη στιγμή να μην μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές σημείο στο οποίο βρισκόταν.
Στη συνέχεια ο άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Αναμένεται να παραμείνει και σήμερα στο νοσοκομείο, καθώς ένα από τα τραύματα που προκάλεσε στον εαυτό του είναι πιο βαθύ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι η 25χρονη έφερε δύο βαθιά τραύματα στην τραχηλική χώρα, χτυπήματα στη ράχη και στον θώρακα, τραύματα στην κοιλιά, στο πόδι καθώς και αμυντικό τραύμα στο αριστερό χέρι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και φέρει βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα.
Όπως έγινε γνωστό, ο 27χρονος και η 25χρονη διατηρούσαν σχέση στο παρελθόν, ωστόσο είχαν χωρίσει πριν από περίπου έναν μήνα, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον και το ιστορικό της μεταξύ τους σχέσης στο πλαίσιο της έρευνας για όσα προηγήθηκαν του φονικού.
«Ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι που δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα»Πρώην συνάδελφος της Πηνελόπης μιλάει με τα καλύτερα λόγια χαρακτηρίζοντάς την ως «ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι που δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα». «Πάνω από έναν χρόνο εργαζόταν στην εταιρεία. Είναι ένα τραγικό γεγονός και προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε τι έχει συμβεί», ανέφερε συνάδελφος της 25χρονης στο protothema.gr. «Ήταν μορφωμένη κοπέλα και πάρα πολύ καλή σε όλα. Είχε σπουδάσει βιολόγος και κάποια άλλα πράγματα, ήταν μορφωμένη κοπέλα και εργαζόταν στο αντικείμενο της στις μυδοκαλλιέργειες», συμπλήρωσε.
«Ισχυρίστηκε ότι χρωστούσε στην κοπέλα κάποια λεφτά, το κίνητρο ακόμα το ψάχνουμε»Ο πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Θεσπρωτίας, Βασίλης Νάκος, αποκάλυψε ότι κατηγορούμενος «ισχυρίστηκε ότι χρωστούσε στην κοπέλα κάποια λεφτά και ήρθε να τα βρουν ώστε να λήξει αυτή η διαφορά και εκεί κάτι του είπε και θόλωσε». «Έγινε ένα αποτρόπαιο έγκλημα. Θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια της νεαρής κοπέλας», ανέφερε ο κ. Νάκος.
Στη συνέχεια περιέγραψε τα όσα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής, όταν δολοφονήθηκε η Πηνελόπη: «Ειδοποιήθηκε το κέντρο της ΕΛΑΣ ότι υπάρχει μια νεαρή γυναίκα πεσμένη. Αμέσως μετά κάλεσε κάποιος και είπε “μας έχουν χτυπήσει με μαχαιριές δύο άτομα, τέσσερις άγνωστοι”. Κατευθείαν πήγε το πρώτο περιπολικό, απέκλεισε την περιοχή και έγινε αναζήτηση του ατόμου που πήρε τηλέφωνο και είπε ότι είναι μαχαιρωμένο. Κινητοποιήθηκε όλη η αστυνομική διεύθυνση, όλοι οι σταθμοί της αστυνομικής διεύθυνσης Θεσπρωτίας ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν και αστυνομικοί που ήταν εκτός υπηρεσίας από την ασφάλεια να προσέλθουν και από το τμήμα Εγκληματολογικών ερευνών. Μετά από λίγη ώρα, 20-30 λεπτά, εντοπίστηκε ένα άτομο το οποίο ήταν μαχαιρωμένο. Είπε ότι τους χτύπησαν και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένο. Εκεί οι συνάδελφοι του απόσπασαν ομολογία ότι τελικά αυτός ήταν που μαχαίρωσε την κοπέλα. Για τους λόγους είπε ότι είναι χρηματικές διαφορές, βέβαια το κίνητρο ακόμα το ψάχνουμε. Από εχθές το βράδυ οι αστυνομικοί κάνουν περισυλλογή όλων των στοιχείων ώστε να πάει σε ανακριτή και εισαγγελέα με “δεμένη” δικογραφία. Βρέθηκε το πρωί το όργανο του εγκλήματος. Κινητοποιήθηκε άμεσα η ΕΛΑΣ, έδρασαν σαν επαγγελματίες οι αστυνομικοί που ακόμα δουλεύουν από εχθές και εκτός υπηρεσίας».
Στην Αθήνα για μεταπτυχιακόΟ εργοδότης της 25χρονης, Σταύρος Τόκας, χαρακτήρισε την Πηνελόπη «πολύ καλό κορίτσι, ήσυχο, θαυμάσιο» και ανέφερε πως εργαζόταν στην εταιρεία τον τελευταίο χρόνο. «Όλοι είμαστε συντετριμμένοι. Δεν μπορούσα να φανταστώ πώς συνέβη αυτό το πράγμα και γιατί», συμπλήρωσε.
«Τι να πω για αυτό το κορίτσι… Ήθελε να εργαστεί και να μάθει πράγματα. Ήταν βιολόγος, είχε ενημερώσει ότι θα έφευγε από εμάς και θα πήγαινε στην Αθήνα για να συνεχίσει τις σπουδές της με ένα μεταπτυχιακό με το όνειρό της να εξελιχτεί πάνω σε αυτή τη δουλειά και στον κλάδο μας», είπε ο κ. Τόκας.
«Όταν είχε έρθει για δουλειά είχε πει ότι είχε μία σχέση με κάποιο παιδί από την Αθήνα. Δεν είχε πει κάτι άλλο για αυτό το θέμα. Εμένα δεν μου είχε πει απολύτως τίποτα για τα προσωπικά της. Παρότι της είχα πει σε οτιδήποτε βοήθεια χρειαστεί εδώ που ήρθε να μου ζητήσει, δεν μου ζήτησε ποτέ κάτι», επεσήμανε.
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