Πώς ο καθ' ομολογία δολοφόνος της Πηνελόπης προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές με ένα σενάριο που θύμιζε Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

Στην Αθήνα για μεταπτυχιακό

Ο εργοδότης της 25χρονης, Σταύρος Τόκας, χαρακτήρισε την Πηνελόπη «πολύ καλό κορίτσι, ήσυχο, θαυμάσιο» και ανέφερε πως εργαζόταν στην εταιρεία τον τελευταίο χρόνο. «Όλοι είμαστε συντετριμμένοι. Δεν μπορούσα να φανταστώ πώς συνέβη αυτό το πράγμα και γιατί», συμπλήρωσε.«Τι να πω για αυτό το κορίτσι… Ήθελε να εργαστεί και να μάθει πράγματα. Ήταν βιολόγος, είχε ενημερώσει ότι θα έφευγε από εμάς και θα πήγαινε στην Αθήνα για να συνεχίσει τις σπουδές της με ένα μεταπτυχιακό με το όνειρό της να εξελιχτεί πάνω σε αυτή τη δουλειά και στον κλάδο μας», είπε ο κ. Τόκας.«Όταν είχε έρθει για δουλειά είχε πει ότι είχε μία σχέση με κάποιο παιδί από την Αθήνα. Δεν είχε πει κάτι άλλο για αυτό το θέμα. Εμένα δεν μου είχε πει απολύτως τίποτα για τα προσωπικά της. Παρότι της είχα πει σε οτιδήποτε βοήθεια χρειαστεί εδώ που ήρθε να μου ζητήσει, δεν μου ζήτησε ποτέ κάτι», επεσήμανε.