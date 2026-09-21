Συντετριμμένος με τον θάνατο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ ο Μπρούκλιν Μπέκαμ: Ήσουν ο πιο καλόκαρδος άνθρωπος
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Μπρούκλιν Μπέκαμ Πρίσλεϊ Γκέρμπερ

Συντετριμμένος με τον θάνατο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ ο Μπρούκλιν Μπέκαμ: Ήσουν ο πιο καλόκαρδος άνθρωπος

Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ πέθανε σε ηλικία 27 ετών, ενώ βρισκόταν σε κλινική αποτοξίνωσης

Συντετριμμένος με τον θάνατο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ ο Μπρούκλιν Μπέκαμ: Ήσουν ο πιο καλόκαρδος άνθρωπος
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Μετά την Πάρις Χίλτον και ο Μπρούκλιν Μπέκαμ αποχαιρέτησε μέσα από τα social media τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ. Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ πέθανε στα 27 του χρόνια σε κλινική αποτοξίνωσης, ενώ έδινε τη δική του μάχη με τον εθισμό του στα ναρκωτικά.

Ο μεγάλος γιος των Μπέκαμ θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα κοινό τους στιγμιότυπο και εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλειά του. Όπως τόνισε, ήταν ο πιο καλόκαρδος άνθρωπος που είχε γνωρίσει. «Είμαι συντετριμμένος. Πρίσλεϊ, ήσουν ο πιο καλόκαρδος άνθρωπος και θα μας λείψεις πάρα πολύ. Σε αγαπάμε», έγραψε χαρακτηριστικά, λέγοντας το δικό του «αντίο».

Δείτε την ανάρτησή του

Συντετριμμένος με τον θάνατο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ ο Μπρούκλιν Μπέκαμ: Ήσουν ο πιο καλόκαρδος άνθρωπος


Φωτογραφία: Shutterstock
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