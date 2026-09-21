Χάος στις πτήσεις μεγάλων αεροδρομίων των ΗΠΑ την ώρα που 130 ηγέτες κρατών καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Χάος στις πτήσεις μεγάλων αεροδρομίων των ΗΠΑ την ώρα που 130 ηγέτες κρατών καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Βλάβη η οποία συνδέεται με το κόψιμο καλωδίου οπτικών ινών, επηρέασε τα μεγάλα αεροδρόμια στις βορειοανατολικές ΗΠΑ - Οι εργασίες αποκατάστασης της εφεδρικής γραμμής ενδέχεται να διαρκέσουν 13 ακόμη ώρες
Σοβαρές καθυστερήσεις και προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις προκάλεσε τη Δευτέρα μια βλάβη σε εξοπλισμό επικοινωνιών , η οποία συνδέεται με το κόψιμο καλωδίου οπτικών ινών, επηρεάζοντας μεγάλα αεροδρόμια στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) επέβαλε προσωρινή απαγόρευση απογείωσης (ground stop) στα αεροδρόμια Newark Liberty, Teterboro, Philadelphia International, LaGuardia και John F. Kennedy, λόγω προβλημάτων στη λειτουργία του Philadelphia TRACON.
Πρόκειται για εγκατάσταση της FAA που χρησιμοποιεί ραντάρ και ραδιοεπικοινωνίες για τον συντονισμό των αεροσκαφών που απογειώνονται και προσγειώνονται στα αεροδρόμια της ευρύτερης περιοχής.
Το περιστατικό σημειώνεται την ώρα που περίπου 130 ηγέτες κρατών και δεκάδες υπουργοί καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, αυξάνοντας τις απαιτήσεις από το αεροπορικό δίκτυο της περιοχής.
Σύμφωνα με δηλώσεις του διοικητή της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, στο Reuters, συνεργείο κατασκευών έκοψε κατά λάθος μια εφεδρική γραμμή οπτικών ινών στο Νιου Τζέρσεϊ, προκαλώντας τη δυσλειτουργία.
Ο Μπέντφορντ ανέφερε ότι ένα εναλλακτικό κύκλωμα αναμενόταν να τεθεί σε λειτουργία άμεσα, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης της εφεδρικής γραμμής ενδέχεται να διαρκέσουν περίπου 13 ακόμη ώρες.
Μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες, περισσότερες από 600 πτήσεις στα αεροδρόμια του Νιούαρκ και της Φιλαδέλφειας είχαν καταγράψει καθυστερήσεις, ενώ αναφέρθηκαν και εκτροπές πτήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της FlightAware.
Με βάση την τελευταία ενημέρωση της FAA για το αεροδρόμιο του Νιούαρκ, οι εισερχόμενες πτήσεις εξακολουθούσαν να παραμένουν σε αναμονή τουλάχιστον έως τις 14:45 (τοπική ώρα Ανατολικής Ακτής), αν και οι καθυστερήσεις στις αφίξεις αεροσκαφών που βρίσκονταν ήδη στον αέρα είχαν περιοριστεί στα 15 λεπτά ή λιγότερο.
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) επέβαλε προσωρινή απαγόρευση απογείωσης (ground stop) στα αεροδρόμια Newark Liberty, Teterboro, Philadelphia International, LaGuardia και John F. Kennedy, λόγω προβλημάτων στη λειτουργία του Philadelphia TRACON.
Πρόκειται για εγκατάσταση της FAA που χρησιμοποιεί ραντάρ και ραδιοεπικοινωνίες για τον συντονισμό των αεροσκαφών που απογειώνονται και προσγειώνονται στα αεροδρόμια της ευρύτερης περιοχής.
Το περιστατικό σημειώνεται την ώρα που περίπου 130 ηγέτες κρατών και δεκάδες υπουργοί καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, αυξάνοντας τις απαιτήσεις από το αεροπορικό δίκτυο της περιοχής.
Σύμφωνα με δηλώσεις του διοικητή της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, στο Reuters, συνεργείο κατασκευών έκοψε κατά λάθος μια εφεδρική γραμμή οπτικών ινών στο Νιου Τζέρσεϊ, προκαλώντας τη δυσλειτουργία.
Ο Μπέντφορντ ανέφερε ότι ένα εναλλακτικό κύκλωμα αναμενόταν να τεθεί σε λειτουργία άμεσα, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης της εφεδρικής γραμμής ενδέχεται να διαρκέσουν περίπου 13 ακόμη ώρες.
Μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες, περισσότερες από 600 πτήσεις στα αεροδρόμια του Νιούαρκ και της Φιλαδέλφειας είχαν καταγράψει καθυστερήσεις, ενώ αναφέρθηκαν και εκτροπές πτήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της FlightAware.
Με βάση την τελευταία ενημέρωση της FAA για το αεροδρόμιο του Νιούαρκ, οι εισερχόμενες πτήσεις εξακολουθούσαν να παραμένουν σε αναμονή τουλάχιστον έως τις 14:45 (τοπική ώρα Ανατολικής Ακτής), αν και οι καθυστερήσεις στις αφίξεις αεροσκαφών που βρίσκονταν ήδη στον αέρα είχαν περιοριστεί στα 15 λεπτά ή λιγότερο.
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