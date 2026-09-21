Πολάκης για κβαντική ιατρική: «Π@π@ρια μάντολες, δεν υπάρχει αυτό», δείτε βίντεο
Πολάκης για κβαντική ιατρική: «Π@π@ρια μάντολες, δεν υπάρχει αυτό», δείτε βίντεο
Όσον αφορά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, υποστήριξε ότι «ο Ιατρικός Σύλλογος ξέρει και καλύπτει την εγκληματική οργάνωση»
Την πλήρη διαφωνία του με την «κβαντική ιατρική» διατύπωσε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης λέγοντας ότι «μέσα από την υποχώρηση των ιδεολογιών έχουν αναδυθεί μια σειρά αντιλήψεις μεταφυσικές που δεν εδράζονται σε καμία γνώση αλλά έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα λέει "κβαντική ιατρική". Π@π@ρια μάντολες… Δεν υπάρχει αυτό».
Κατά τον κ. Πολάκη την κατάσταση αυτή «υποδαυλίζει και καλύπτει» ο Άδωνις Γεωργιάδης «με το πλασάρισμα των κλινικών ευζωίας».
Όσον αφορά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, υποστήριξε ότι «ο Ιατρικός Σύλλογος ξέρει και καλύπτει την εγκληματική οργάνωση».
«Η πιο μεγάλη εικόνα είναι ότι ηγεσία του ΙΣΑ είναι βαθιά χωμένη στον τσαρλατανισμό της αναγεννητικής ιατρικής, έχει συμφέροντα και τους καλύπτει και γι' αυτό κάλυπτε το ιατρείο στο Κολωνάκι» είπε στο πλαίσιο αυτό ο κ. Πολάκης ασκώντας κριτική για «την κατάργηση από το 2019 του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας για να αφήσουν ασύδοτο τον ιδιωτικό τομέα».
«Το σύστημα αυτό άνθισε επί ΝΔ και μια παράπλευρη απώλεια ήταν ο θάνατος του Μαζωνάκη. Όταν αφήνεις λυτούς εγκληματίες στο τέλος σου καθίζει η στραβή» πρόσθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επικαλούμενος, επίσης, τις τρεις υπουργικές αποφάσεις για το ποιοι έχουν το δικαίωμα να κάνουν υαλουρονικά και μπότοξ.
Ειδικά, δε, για τον Γιώργο Πατούλη είπε ότι «η Medi Derma (σ.σ. μια από τις εταιρείες για τις οποίες έχει δώσει εξηγήσεις με ανακοινώσεις του ο Γιώργος Πατούλης) η δεύτερη εταιρεία που ο Πατούλης λέει ότι έχει εταιρική σχέση, αυτό το μαγαζί που στεγάζεται εκεί που είχε το ορθοπεδικό ιατρείο, φτιάχνει μια ΙΚΕ το 2020. Το 2024 παίρνει το 100%, αλλάζει καταστατικό ότι μπορεί η εταιρεία να προσφέρει υπηρεσίες και αλλού. Στις 26-2-2026 αλλάζει ξανά το καταστατικό σε εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, μετατρέπει δηλαδή το ιατρείο σε real Estate. Όμως στις 15-9-2026 ξανακάνει συνέλευση μετόχων και τη γυρνάει σε ιατρείο. Τους 7 μήνες που ήταν κλειστά τα ιατρεία πώς δούλευαν;».
Στην παρατήρηση ότι όσα ισχυρίζεται μπορεί να οδηγήσουν σε μηνύσεις σε βάρος του, ο Παύλος Πολάκης απάντησε «η μόνη προσφορά που έχει να κάνει είναι να παραιτηθεί. Γιατί έκανε την εταιρεία ακινήτων; Να έρθει ο κ. Πιτσιλής και να τα βρει».
Όσον αφορά τέλος τον Θάνο Πλεύρη και τη σχέση του με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, τον έναν από τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς για τον θάνατο Μαζωνάκη, είπε επικαλούμενος δικές του πληροφορίες ότι «πριν το σωμάτιο που ιδρύθηκε το 2012 είχε γίνει μια συγκέντρωση σε ξενοδοχείο για να φτιάξουν το σωματείο και εκεί έδειξε τον Θεοδωρόπουλο ως ειδικό επί των ειδικών για τα ιατρικά λάθη».
Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη:
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Κατά τον κ. Πολάκη την κατάσταση αυτή «υποδαυλίζει και καλύπτει» ο Άδωνις Γεωργιάδης «με το πλασάρισμα των κλινικών ευζωίας».
Όσον αφορά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, υποστήριξε ότι «ο Ιατρικός Σύλλογος ξέρει και καλύπτει την εγκληματική οργάνωση».
«Η πιο μεγάλη εικόνα είναι ότι ηγεσία του ΙΣΑ είναι βαθιά χωμένη στον τσαρλατανισμό της αναγεννητικής ιατρικής, έχει συμφέροντα και τους καλύπτει και γι' αυτό κάλυπτε το ιατρείο στο Κολωνάκι» είπε στο πλαίσιο αυτό ο κ. Πολάκης ασκώντας κριτική για «την κατάργηση από το 2019 του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας για να αφήσουν ασύδοτο τον ιδιωτικό τομέα».
«Το σύστημα αυτό άνθισε επί ΝΔ και μια παράπλευρη απώλεια ήταν ο θάνατος του Μαζωνάκη. Όταν αφήνεις λυτούς εγκληματίες στο τέλος σου καθίζει η στραβή» πρόσθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επικαλούμενος, επίσης, τις τρεις υπουργικές αποφάσεις για το ποιοι έχουν το δικαίωμα να κάνουν υαλουρονικά και μπότοξ.
Ειδικά, δε, για τον Γιώργο Πατούλη είπε ότι «η Medi Derma (σ.σ. μια από τις εταιρείες για τις οποίες έχει δώσει εξηγήσεις με ανακοινώσεις του ο Γιώργος Πατούλης) η δεύτερη εταιρεία που ο Πατούλης λέει ότι έχει εταιρική σχέση, αυτό το μαγαζί που στεγάζεται εκεί που είχε το ορθοπεδικό ιατρείο, φτιάχνει μια ΙΚΕ το 2020. Το 2024 παίρνει το 100%, αλλάζει καταστατικό ότι μπορεί η εταιρεία να προσφέρει υπηρεσίες και αλλού. Στις 26-2-2026 αλλάζει ξανά το καταστατικό σε εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, μετατρέπει δηλαδή το ιατρείο σε real Estate. Όμως στις 15-9-2026 ξανακάνει συνέλευση μετόχων και τη γυρνάει σε ιατρείο. Τους 7 μήνες που ήταν κλειστά τα ιατρεία πώς δούλευαν;».
Στην παρατήρηση ότι όσα ισχυρίζεται μπορεί να οδηγήσουν σε μηνύσεις σε βάρος του, ο Παύλος Πολάκης απάντησε «η μόνη προσφορά που έχει να κάνει είναι να παραιτηθεί. Γιατί έκανε την εταιρεία ακινήτων; Να έρθει ο κ. Πιτσιλής και να τα βρει».
Όσον αφορά τέλος τον Θάνο Πλεύρη και τη σχέση του με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, τον έναν από τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς για τον θάνατο Μαζωνάκη, είπε επικαλούμενος δικές του πληροφορίες ότι «πριν το σωμάτιο που ιδρύθηκε το 2012 είχε γίνει μια συγκέντρωση σε ξενοδοχείο για να φτιάξουν το σωματείο και εκεί έδειξε τον Θεοδωρόπουλο ως ειδικό επί των ειδικών για τα ιατρικά λάθη».
Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη:
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