Γιώργος Λιανός: Ήμασταν στα γραφεία του The Voice, φεύγω, χτυπάει το τηλέφωνο και μαθαίνω για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Όσο για το μέλλον του «The Voice» μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη, ο Γιώργος Λιανός σχολίασε: «







Όπως έχει γίνει γνωστό, οι υπεύθυνοι του σταθμού αναζητούσαν το πρόσωπο που θα καλύψει την τέταρτη καρέκλα, δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη, μετά την είδηση πως ο Γιώργος Μαζωνάκης, που θα βρισκόταν για τρίτη χρόνια στο πρόγραμμα, έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια. Τελικά,

».Όπως έχει γίνει γνωστό, οι υπεύθυνοι του σταθμού αναζητούσαν το πρόσωπο που θα καλύψει την τέταρτη καρέκλα, δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη, μετά την είδηση πως ο Γιώργος Μαζωνάκης, που θα βρισκόταν για τρίτη χρόνια στο πρόγραμμα, έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια. Τελικά, στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη θα βρεθεί η Πάολα , η οποία εντάσσεται στο δυναμικό του μουσικού talent show για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Δεν είχαμε ξεκινήσει γυρίσματα, αλλά ήμασταν έτοιμοι, όλα πήγαιναν προς τα εκεί. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα ήθελε και ο Μαζωνάκης. Σίγουρα θα τον τιμήσουμε και μέσα από το "Voice", και από εκεί και πέρα θα κάνουμε αυτό που κάνουμε