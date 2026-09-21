Γιώργος Λιανός: Ήμασταν στα γραφεία του The Voice, φεύγω, χτυπάει το τηλέφωνο και μαθαίνω για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Γιώργος Λιανός: Ήμασταν στα γραφεία του The Voice, φεύγω, χτυπάει το τηλέφωνο και μαθαίνω για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Δεν το πίστευα, μου πήρε πολλή ώρα, σταμάτησα το αμάξι, βγήκα και περπάτησα, είπε ο παρουσιαστής και τραγουδιστής
Στη στιγμή που έμαθε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε ο Γιώργος Λιανός, δηλώνοντας πως βρισκόταν στα γραφεία του «The Voice» και καθώς έφευγε, χτύπησε το τηλέφωνό του και πληροφορήθηκε τη δυσάρεστη είδηση.
Ο Γιώργος Λιανός που θα αναλάβει φέτος την παρουσίαση του μουσικού διαγωνισμού έκανε δηλώσεις στην κάμερα του Happy Day, που προβλήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για την ξαφνική απώλεια του τραγουδιστή σε ηλικία 54 ετών.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα εμφανιζόταν και εκείνος στο «The Voice» ως coach, μαζί με τους Χρήστο Μάστορα, Έλενα Παπαρίζου και Πάνο Μουζουράκη.
Ο Γιώργος Λιανός αναφέρθηκε αρχικά στην επιστροφή του στο πρόγραμμα: «Είναι ένα πολύ περιβάλλον και πολύ οικείο, το έχω κάνει τρεις φορές το πρόγραμμα. Αλλιώς τα υπολόγιζα φέτος, περίμενα ότι θα περνούσαμε πολύ καλά με τον Μαζώ» και συνέχισε περιγράφοντας πώς έμαθε για τη δυσάρεστη είδηση, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου: «Ήμασταν στα γραφεία του "Voice" και συζητούσαμε και λέγαμε ότι μιλούσα στο τηλέφωνο και είχε πάρα πολύ γέλιο η κατάσταση και ξαφνικά φεύγω και χτυπάει το τηλέφωνο και ακούω αυτό ότι "μπες και διάβασε τις ειδήσεις, τι ακριβώς έχει γίνει". Δεν το πίστευα, μου πήρε πολλή ώρα. Σταμάτησα το αμάξι, βγήκα από το αμάξι, περπάτησα».
Δείτε το βίντεο
Όσο για το μέλλον του «The Voice» μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη, ο Γιώργος Λιανός σχολίασε: «Δεν είχαμε ξεκινήσει γυρίσματα, αλλά ήμασταν έτοιμοι, όλα πήγαιναν προς τα εκεί. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα ήθελε και ο Μαζωνάκης. Σίγουρα θα τον τιμήσουμε και μέσα από το "Voice", και από εκεί και πέρα θα κάνουμε αυτό που κάνουμε».
Όπως έχει γίνει γνωστό, οι υπεύθυνοι του σταθμού αναζητούσαν το πρόσωπο που θα καλύψει την τέταρτη καρέκλα, δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη, μετά την είδηση πως ο Γιώργος Μαζωνάκης, που θα βρισκόταν για τρίτη χρόνια στο πρόγραμμα, έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια. Τελικά, στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη θα βρεθεί η Πάολα, η οποία εντάσσεται στο δυναμικό του μουσικού talent show για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.
Ο Γιώργος Λιανός που θα αναλάβει φέτος την παρουσίαση του μουσικού διαγωνισμού έκανε δηλώσεις στην κάμερα του Happy Day, που προβλήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για την ξαφνική απώλεια του τραγουδιστή σε ηλικία 54 ετών.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα εμφανιζόταν και εκείνος στο «The Voice» ως coach, μαζί με τους Χρήστο Μάστορα, Έλενα Παπαρίζου και Πάνο Μουζουράκη.
Ο Γιώργος Λιανός αναφέρθηκε αρχικά στην επιστροφή του στο πρόγραμμα: «Είναι ένα πολύ περιβάλλον και πολύ οικείο, το έχω κάνει τρεις φορές το πρόγραμμα. Αλλιώς τα υπολόγιζα φέτος, περίμενα ότι θα περνούσαμε πολύ καλά με τον Μαζώ» και συνέχισε περιγράφοντας πώς έμαθε για τη δυσάρεστη είδηση, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου: «Ήμασταν στα γραφεία του "Voice" και συζητούσαμε και λέγαμε ότι μιλούσα στο τηλέφωνο και είχε πάρα πολύ γέλιο η κατάσταση και ξαφνικά φεύγω και χτυπάει το τηλέφωνο και ακούω αυτό ότι "μπες και διάβασε τις ειδήσεις, τι ακριβώς έχει γίνει". Δεν το πίστευα, μου πήρε πολλή ώρα. Σταμάτησα το αμάξι, βγήκα από το αμάξι, περπάτησα».
Δείτε το βίντεο
Όσο για το μέλλον του «The Voice» μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη, ο Γιώργος Λιανός σχολίασε: «Δεν είχαμε ξεκινήσει γυρίσματα, αλλά ήμασταν έτοιμοι, όλα πήγαιναν προς τα εκεί. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα ήθελε και ο Μαζωνάκης. Σίγουρα θα τον τιμήσουμε και μέσα από το "Voice", και από εκεί και πέρα θα κάνουμε αυτό που κάνουμε».
Όπως έχει γίνει γνωστό, οι υπεύθυνοι του σταθμού αναζητούσαν το πρόσωπο που θα καλύψει την τέταρτη καρέκλα, δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη, μετά την είδηση πως ο Γιώργος Μαζωνάκης, που θα βρισκόταν για τρίτη χρόνια στο πρόγραμμα, έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια. Τελικά, στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη θα βρεθεί η Πάολα, η οποία εντάσσεται στο δυναμικό του μουσικού talent show για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.
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