Γιώργος Μαζωνάκης: Ένα βράδυ μπήκα στο καμαρίνι και μου πέταξε φάκελο με 1 εκατ. δραχμές για να με στηρίξει, είπε ο Γιώργος Παυριανός















Οι στίχοι του τραγουδιού:



Κλείσιμο



και με όλα αυτά που είδα



απ΄την φωτια επέζησα



κι από την καταιγίδα



Ο Γιώργος Παυριανός είναι ο στιχουργός των τραγουδιών «Παιδί της νύχτας» και «Αλλάξανε τα πλάνα μου», που αγαπήθηκαν πολύ όχι μόνο από τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και από τον κόσμο. Σε πρόσφατη ανάρτησή του ο ίδιος αποκάλυψε πως ετοίμαζε μία ακόμη επιτυχία με τον τραγουδιστή, ωστόσο δεν πρόλαβαν ποτέ να ολοκληρώσουν αυτή τη συνεργασία. Πρόκειται για το τραγούδι «Είδα τον Χριστό φαντάρο», το οποίο δεν κατάφεραν να ηχογραφήσουν.Με όλα αυτά που πέρασακαι με όλα αυτά που είδααπ΄την φωτια επέζησακι από την καταιγίδα

γιατί μια μέρα Κυριακή



κλεισμένος σε μια φυλακή



Είδα τον Χριστό φαντάρο



και μου είπε πριν φουντάρω:



"Μη τα κάνεις όλα λίμπα



μόνο σκάσε και κολύμπα!"



Στ΄αγκάθια εγώ περπάτησασα



να ΄τανε λουλούδια



κι όλους αυτούς που αγάπησα



τους έκανα τραγούδια



γιατί μια μέρα Κυριακή



κλεισμένος μες στην φυλακή



Είδα τον Χριστό φαντάρο



και μου είπε πριν φουντάρω



"Μη τα κάνεις όλα λίμπα



μόνο σκάσε και κολύμπα!"

