Γιώργος Μαζωνάκης: Ένα βράδυ μπήκα στο καμαρίνι και μου πέταξε φάκελο με 1 εκατ. δραχμές για να με στηρίξει, είπε ο Γιώργος Παυριανός
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Γιώργος Μαζωνάκης Συνεργάτης Γιώργος Παυριανός

Γιώργος Μαζωνάκης: Ένα βράδυ μπήκα στο καμαρίνι και μου πέταξε φάκελο με 1 εκατ. δραχμές για να με στηρίξει, είπε ο Γιώργος Παυριανός

Του είπα «με εκπλήσσεις ευχάριστα και από δω και πέρα, ό,τι θέλεις, για σένα εγώ θα καθαρίζω», δήλωσε ο στιχουργός που έγραψε στον τραγουδιστή τη μεγάλη επιτυχία «Παιδί της νύχτας»

Γιώργος Μαζωνάκης: Ένα βράδυ μπήκα στο καμαρίνι και μου πέταξε φάκελο με 1 εκατ. δραχμές για να με στηρίξει, είπε ο Γιώργος Παυριανός
Ιωάννα Μαρίνου
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Μία άγνωστη ιστορία αποκάλυψε ο Γιώργος Παυριανόςγια τον Γιώργο Μαζωνάκη, σε αφιέρωμα του ΣΚΑΪ για τον τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, σε ηλικία 54 ετών.

Ο στιχουργός, που έχει γράψει πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλλιτέχνη, το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, μίλησε για την ημέρα που μπήκε στο καμαρίνι του Γιώργου Μαζωνάκη και εκείνος του πρόσφερε χρήματα για να τον στηρίξει και να τον ευχαριστήσει για τη συνεργασία τους. Όπως ανέφερε, του έδωσε ένα εκατομμύριο δραχμές, όμως για τον ίδιο η πράξη αυτή δεν είχε να κάνει μόνο με τα χρήματα.

Ο συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη είπε χαρακτηριστικά: «Ένα βράδυ, όπως μπαίνω στο καμαρίνι του, μου λέει “Παύρι, αυτό για σένα” και μου πετάει έναν φάκελο. Μέσα στον φάκελο είχε ένα εκατομμύριο δραχμές… Λέω "Γιώργο μου, με εκπλήσσεις ευχάριστα και από δω και πέρα, ό,τι θέλεις, για σένα εγώ θα καθαρίζω". Τα πήρα. Ήταν ένα εκατομμύριο δραχμές, δεν θα τα έπαιρνα; Ήταν ένα εκατομμύριο αγάπη, ψυχές και αισθήματα που είχε ο Γιώργος».

Δείτε το βίντεο



Ο Γιώργος Παυριανός είναι ο στιχουργός των τραγουδιών «Παιδί της νύχτας» και «Αλλάξανε τα πλάνα μου», που αγαπήθηκαν πολύ όχι μόνο από τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και από τον κόσμο.

Σε πρόσφατη ανάρτησή του ο ίδιος αποκάλυψε πως ετοίμαζε μία ακόμη επιτυχία με τον τραγουδιστή, ωστόσο δεν πρόλαβαν ποτέ να ολοκληρώσουν αυτή τη συνεργασία. Πρόκειται για το τραγούδι «Είδα τον Χριστό φαντάρο», το οποίο δεν κατάφεραν να ηχογραφήσουν.


Οι στίχοι του τραγουδιού:

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Με όλα αυτά που πέρασα

και με όλα αυτά που είδα

απ΄την φωτια επέζησα

κι από την καταιγίδα

γιατί μια μέρα Κυριακή

κλεισμένος σε μια φυλακή

Είδα τον Χριστό φαντάρο

και μου είπε πριν φουντάρω:

"Μη τα κάνεις όλα λίμπα

μόνο σκάσε και κολύμπα!"

Στ΄αγκάθια εγώ περπάτησασα

να ΄τανε λουλούδια

κι όλους αυτούς που αγάπησα

τους έκανα τραγούδια

γιατί μια μέρα Κυριακή

κλεισμένος μες στην φυλακή

Είδα τον Χριστό φαντάρο

και μου είπε πριν φουντάρω

"Μη τα κάνεις όλα λίμπα

μόνο σκάσε και κολύμπα!"
Ιωάννα Μαρίνου
95 ΣΧΟΛΙΑ

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