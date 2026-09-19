Η μαντινάδα της Μαρίας Τζομπανάκη για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Ας τραγουδάει του Θεού απ’ την αυγή ως τη δύση
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Μαρία Τζομπανάκη Γιώργος Μαζωνάκης Instagram Θάνατος

Η μαντινάδα της Μαρίας Τζομπανάκη για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Ας τραγουδάει του Θεού απ’ την αυγή ως τη δύση

Η ηθοποιός αποχαιρέτισε τον τραγουδιστή με ανάρτηση στο Instagram

Η μαντινάδα της Μαρίας Τζομπανάκη για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Ας τραγουδάει του Θεού απ’ την αυγή ως τη δύση
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Με μία μαντινάδα η Μαρία Τζομπανάκη αποχαιρέτισε τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσω Instagram.

Η ηθοποιός θέλησε να εκφράσει τη συγκίνησή της με λίγες λέξεις, συνδέοντας το τραγούδι, που σημάδεψε ολόκληρη τη διαδρομή του καλλιτέχνη, με το τελευταίο «ταξίδι».

Στην ανάρτησή της έγραψε: «Αφού να μείνει, δεν μπορεί άλλο, σ αυτή τη ζήση, ας τραγουδάει του Θεού απ’ την αυγή, ως τη δύση…». Και ολοκλήρωσε το μήνυμά της με μια λιτή φράση: «Καλό ταξίδι βλέμμα αγάπης».

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