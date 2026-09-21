Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο γυναικοκτόνος της 25χρονης στην Ηγουμενίτσα, νοσηλεύεται φρουρούμενος
ΕΛΛΑΔΑ
Ηγουμενίτσα Δολοφονία Απολογία

Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο γυναικοκτόνος της 25χρονης στην Ηγουμενίτσα, νοσηλεύεται φρουρούμενος

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών

Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο γυναικοκτόνος της 25χρονης στην Ηγουμενίτσα, νοσηλεύεται φρουρούμενος
1 ΣΧΟΛΙΟ
Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης πήρε ο καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της εικοσιπεντάχρονης γυναίκας στην Ηγουμενίτσα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 27χρονος επικαλέστηκε οικονομική αδυναμία και ζήτησε από τις δικαστικές αρχές τον διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης, ενώ στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, μετέβησαν αργά το απόγευμα ανακριτής και εισαγγελέας.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Η τελευταία κατηγορία σχετίζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με τρία ηρεμιστικά χάπια (Stedon) που εντοπίστηκαν στο τσαντάκι του.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο κατηγορούμενος δεν έχει καταδικαστικές αποφάσεις στο ποινικό του μητρώο. Ωστόσο, είχε απασχολήσει παλαιότερα τις Αρχές για παράβαση της νομοθεσίας περί κροτίδων, ενώ όντας ανήλικος είχε συλληφθεί για κλοπή κρουασάν και ενεργειακών ποτών. Πιο πρόσφατα, το 2024, είχε προσαχθεί για εξακρίβωση στοιχείων.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

IdEF: Το Γαλλικό Κολλέγιο που φέρνει τη δημόσια γαλλική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Με πάνω από 30 χρόνια συνεχή και συνεπή παρουσία στην εκπαίδευση, το IdEF φέρνει την ακαδημαϊκή εμπειρία ενός δημόσιου γαλλικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται κανείς να μετακομίσει στο εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης