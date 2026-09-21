Γιώργος Λιβάνης για Γιώργο Μαζωνάκη: Είμαι ακόμα μουδιασμένος, είχαμε κανονίσει φωτογράφιση για το μαγαζί όπου θα συνεργαζόμασταν
Γιώργος Λιβάνης για Γιώργο Μαζωνάκη: Είμαι ακόμα μουδιασμένος, είχαμε κανονίσει φωτογράφιση για το μαγαζί όπου θα συνεργαζόμασταν
Ήταν όλα κανονισμένα και δυστυχώς αυτή τη στιγμή προσευχόμαστε να είναι καλά εκεί που είναι, δήλωσε ο τραγουδιστής
Στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τη συνεργασία που είχαν προγραμματίσει αναφέρθηκε ο Γιώργος Λιβάνης, δηλώνοντας «μουδιασμένος» με την είδηση του θανάτου του, ενώ αποκάλυψε πως είχαν κανονίσει φωτογράφιση για το νυχτερινό μαγαζί όπου θα εμφανίζονταν μαζί φέτος.
Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, που προβλήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, μιλώντας για την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, από ανακοπή.
Ο Γιώργος Λιβάνης σχολίασε ότι φέτος θα συνεργαζόταν σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας με τον εκλιπόντα καλλιτέχνη, τονίζοντας ότι «ήταν όλα κανονισμένα» μέχρι και η ημέρα που θα έκαναν φωτογράφιση.
Πιο αναλυτικά, ο τραγουδιστής είπε: «Η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι ακόμα μουδιασμένος με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Τη Δευτέρα είχαμε τη φωτογράφιση για το νυχτερινό μαγαζί όπου θα συνεργαζόμασταν. Ήταν όλα κανονισμένα, είχαμε κάνει πολύ καλά πράγματα και δυστυχώς αυτή τη στιγμή προσευχόμαστε να είναι καλά εκεί που είναι».
Δείτε το βίντεο
Ο Γιώργος Λιβάνης είχε κάνει μία συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη, μια ημέρα μετά την είδηση του θανάτου του, μέσα από την παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι» στο θέατρο Άλσος. Τότε, ο τραγουδιστής πήρε τον λόγο και αναφέρθηκε στον συνάδελφό του, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων πως είχε προγραμματίσει να συνεργαστεί ξανά μαζί του μέσα στη φετινή σεζόν.
Όπως είπε ο Γιώργος Λιβάνης: «Σήμερα αποχαιρετούμε έναν τεράστιο καλλιτέχνη, έναν ξεχωριστό καλλιτέχνη. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, εγώ προσωπικά είμαι πολύ συγκινημένος και στενοχωρημένος, όπως και όλα τα παιδιά εδώ. Θέλω να δώσουμε ένα τεράστιο χειροκρότημα για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Φέτος, εγώ προσωπικά θα είχα ξανά τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του, αλλά αυτό δεν ευδοκίμησε. Θα πούμε ένα δικό του τραγούδι, γιατί ξέρω ότι θα ήθελε και σήμερα και αύριο, αλλά και μεθαύριο και για πάντα να τραγουδάμε τα τραγούδια του».
Αμέσως μετά, ο τραγουδιστής ερμήνευσε το «Ώρες Μικρές», έχοντας στο πλευρό του τους ηθοποιούς της παράστασης, ενώ πίσω τους προβαλλόταν μια εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη. Μετά το τέλος του κομματιού, το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα, ενώ ακούστηκε δυνατά η φράση «γεια σου Γιώργο».
Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, που προβλήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, μιλώντας για την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, από ανακοπή.
Ο Γιώργος Λιβάνης σχολίασε ότι φέτος θα συνεργαζόταν σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας με τον εκλιπόντα καλλιτέχνη, τονίζοντας ότι «ήταν όλα κανονισμένα» μέχρι και η ημέρα που θα έκαναν φωτογράφιση.
Πιο αναλυτικά, ο τραγουδιστής είπε: «Η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι ακόμα μουδιασμένος με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Τη Δευτέρα είχαμε τη φωτογράφιση για το νυχτερινό μαγαζί όπου θα συνεργαζόμασταν. Ήταν όλα κανονισμένα, είχαμε κάνει πολύ καλά πράγματα και δυστυχώς αυτή τη στιγμή προσευχόμαστε να είναι καλά εκεί που είναι».
Δείτε το βίντεο
Ο Γιώργος Λιβάνης είχε κάνει μία συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη, μια ημέρα μετά την είδηση του θανάτου του, μέσα από την παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι» στο θέατρο Άλσος. Τότε, ο τραγουδιστής πήρε τον λόγο και αναφέρθηκε στον συνάδελφό του, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων πως είχε προγραμματίσει να συνεργαστεί ξανά μαζί του μέσα στη φετινή σεζόν.
Όπως είπε ο Γιώργος Λιβάνης: «Σήμερα αποχαιρετούμε έναν τεράστιο καλλιτέχνη, έναν ξεχωριστό καλλιτέχνη. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, εγώ προσωπικά είμαι πολύ συγκινημένος και στενοχωρημένος, όπως και όλα τα παιδιά εδώ. Θέλω να δώσουμε ένα τεράστιο χειροκρότημα για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Φέτος, εγώ προσωπικά θα είχα ξανά τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του, αλλά αυτό δεν ευδοκίμησε. Θα πούμε ένα δικό του τραγούδι, γιατί ξέρω ότι θα ήθελε και σήμερα και αύριο, αλλά και μεθαύριο και για πάντα να τραγουδάμε τα τραγούδια του».
Αμέσως μετά, ο τραγουδιστής ερμήνευσε το «Ώρες Μικρές», έχοντας στο πλευρό του τους ηθοποιούς της παράστασης, ενώ πίσω τους προβαλλόταν μια εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη. Μετά το τέλος του κομματιού, το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα, ενώ ακούστηκε δυνατά η φράση «γεια σου Γιώργο».
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