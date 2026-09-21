Γιώργος Λιβάνης για Γιώργο Μαζωνάκη: Είμαι ακόμα μουδιασμένος, είχαμε κανονίσει φωτογράφιση για το μαγαζί όπου θα συνεργαζόμασταν

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Κανένα Παιδί Χωρίς Κράνος» η Anytime προσφέρει δωρεάν παιδικά κράνη σε παιδιά 4–12 ετών, για να γίνει η ασφάλεια αυτονόητο μέρος κάθε βόλτας.