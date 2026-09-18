Κάια Γκέρμπερ για τη σειρά όπου πρωταγωνιστεί: Το να τη βλέπω με τους γονείς μου ήταν λίγο τραυματικό
Κάια Γκέρμπερ για τη σειρά όπου πρωταγωνιστεί: Το να τη βλέπω με τους γονείς μου ήταν λίγο τραυματικό
Ως επί το πλείστον, ήταν υπέροχο και όμορφο και είναι πολύ υποστηρικτικοί, είπε η 25χρονη ηθοποιός και μοντέλο για το The Shards
Την αντίδραση των γονιών της στην ερμηνεία της στη σειρά «The Shards» περιέγραψε η Κάια Γκέρμπερ.
Η 25χρονη ηθοποιός και μοντέλο υποδύεται τη Σούζαν Ρέινολντς στο νέο ψυχολογικό θρίλερ του Ράιαν Μέρφι, το οποίο βασίζεται στο ομώνυμο best seller του Μπρετ Ίστον Έλις που κυκλοφόρησε το 2023. Η σειρά ακολουθεί μια παρέα εφήβων στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του 1980, οι οποίοι τρομοκρατούνται από έναν κατά συρροή δολοφόνο γνωστό ως Trawler.
Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μπέβερλι Χιλς, θυμήθηκε πώς ήταν να παρακολουθεί τη σειρά μαζί με τους γονείς της, Σίντι Κρόφορντ και Ράντε Γκέρμπερ. «Την είδα μαζί με τους γονείς μου, κάτι που κάποιες φορές ήταν υπέροχο και κάποιες άλλες λίγο τραυματικό για μένα και για εκείνους», είπε στο PEOPLE. «Αλλά, ως επί το πλείστον, ήταν υπέροχο και όμορφο και είναι πολύ υποστηρικτικοί», διευκρίνισε.
Όπως ανέφερε, οι γονείς της ταυτίστηκαν ιδιαίτερα με την ατμόσφαιρα της εποχής, ενώ ο πατέρας της θυμάται καλά τις αρχές της δεκαετίας του 1880. «Ο πατέρας μου ήταν τελειόφοιτος το 1981. Θυμάται πολύ καλά εκείνη την εποχή. Και τη μουσική, τη λατρεύουν. Λατρεύουν επίσης τα ρούχα και τα μαλλιά», τόνισε.
Η ίδια πρόσθεσε ότι και ο αδελφός της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, παρακολουθεί τη σειρά. «Ο αδελφός μου τη βλέπει, κάτι που είναι πολύ γλυκό. Μου στέλνει φωτογραφίες ενώ την παρακολουθεί», σημείωσε.
Η 25χρονη ηθοποιός και μοντέλο υποδύεται τη Σούζαν Ρέινολντς στο νέο ψυχολογικό θρίλερ του Ράιαν Μέρφι, το οποίο βασίζεται στο ομώνυμο best seller του Μπρετ Ίστον Έλις που κυκλοφόρησε το 2023. Η σειρά ακολουθεί μια παρέα εφήβων στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του 1980, οι οποίοι τρομοκρατούνται από έναν κατά συρροή δολοφόνο γνωστό ως Trawler.
Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μπέβερλι Χιλς, θυμήθηκε πώς ήταν να παρακολουθεί τη σειρά μαζί με τους γονείς της, Σίντι Κρόφορντ και Ράντε Γκέρμπερ. «Την είδα μαζί με τους γονείς μου, κάτι που κάποιες φορές ήταν υπέροχο και κάποιες άλλες λίγο τραυματικό για μένα και για εκείνους», είπε στο PEOPLE. «Αλλά, ως επί το πλείστον, ήταν υπέροχο και όμορφο και είναι πολύ υποστηρικτικοί», διευκρίνισε.
Kaia Gerber’s ‘The Shards’ Watch Parties with Mom Cindy Crawford and Dad Rande Were ‘Beautiful’ but ‘Traumatizing’ (Exclusive) https://t.co/LMnA0qy3IU— People (@people) September 18, 2026
Η ίδια πρόσθεσε ότι και ο αδελφός της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, παρακολουθεί τη σειρά. «Ο αδελφός μου τη βλέπει, κάτι που είναι πολύ γλυκό. Μου στέλνει φωτογραφίες ενώ την παρακολουθεί», σημείωσε.
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