O Μπραντ Πιτ εξήγησε γιατί μίλησε ανοιχτά σε πρόσφατη συνέντευξή του για τις δυσκολίες που πέρασε
O Μπραντ Πιτ εξήγησε γιατί μίλησε ανοιχτά σε πρόσφατη συνέντευξή του για τις δυσκολίες που πέρασε
Ο ηθοποιός είχε εκμυστηρευτεί μεταξύ άλλων ότι μετά τον χωρισμό με την Αντζελίνα Τζολί είχε σκεφτεί να αυτοκτονήσει
Τον λόγο που αποφάσισε να μιλήσει τόσο ανοιχτά σε πρόσφατη συνέντευξή του για τις δυσκολίες που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια εξήγησε ο Μπραντ Πιτ.
Ο 62χρονος σταρ του Χόλιγουντ εμφανίστηκε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο Φράνκλιν του Τενεσί, στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας επιβίωσης «Heart of the Beast». Μιλώντας στο Extra στο κόκκινο χαλί, ρωτήθηκε για το γεγονός ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχει μιλήσει ανοιχτά για τα «πάνω και τα κάτω» της ζωής του.
Σε συνέντευξή του στο Esquire, τον Αύγουστο, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός είχε αναφερθεί στις συναισθηματικές και ψυχικές δυσκολίες που αντιμετώπισε εξαιτίας «οικογενειακών θεμάτων», αλλά και στον θάνατο της μητέρας του τον Αύγουστο του 2025. Είχε επίσης αποκαλύψει ότι πλέον πίνει αλκοόλ «με πιο συγκρατημένο τρόπο», έπειτα από επτά χρόνια αποχής.
«Για ποιον άλλο λόγο είμαστε εδώ; Ξέρεις, πέρα από το να συνδεόμαστε, να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον και να κάνουμε ο ένας τον άλλον καλύτερο. Για ποιον άλλο λόγο είμαστε εδώ;», είπε στο κόκκινο χαλί. «Η ανθρώπινη πάλη είναι πραγματική. Είναι μια πρόκληση, μια διαδρομή με εμπόδια και χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας».
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός τόνισε πως πλέον τον ενδιαφέρει κυρίως να ασχολείται με αληθινές ιστορίες που έχουν προσωπικό νόημα για εκείνον. Διαφορετικά προτιμά να μην κάνει τίποτα. «Σε αυτή τη φάση της ζωής μου, δεν με νοιάζουν και τόσο όλα τα υπόλοιπα, πέρα από το να βρίσκω κάποιες αλήθειες και ιστορίες που σημαίνουν κάτι για μένα και που ξέρω ότι μπορώ να αναδείξω. Διαφορετικά, θα μείνω στον καναπέ», συμπλήρωσε.
Στη μακροσκελή συνέντευξή του στο Esquire, ο Πιτ είχε αποκαλύψει ότι υπήρξε «μια μικρή περίοδος» στη ζωή του κατά την οποία κατάλαβε τι σημαίνει η σκέψη της αυτοκτονίας. «Σκέφτηκα: “Εντάξει, τώρα καταλαβαίνω”. Καταλαβαίνω την αυτοκτονία με την έννοια ότι είναι απλώς μια αναζήτηση ανακούφισης. Μια προσπάθεια να ξεφύγεις από τον πόνο. Αλλά πιστεύω επίσης ότι έχουμε απίστευτα ισχυρό ένστικτο επιβίωσης. Και σε μένα ενεργοποιήθηκε αμέσως, αλλά ήταν απλώς…», είχε εκμυστηρευτεί.
«Ναι. Άκου, αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Και μιλάς με έναν άνθρωπο που κέρδισε το λαχείο», είχε τονίσει. Όταν ρωτήθηκε αν εκείνη η δύσκολη περίοδος σχετιζόταν με την οικογένειά του: «Οικογενειακά θέματα. Ας το αφήσουμε εκεί».
Έχουν περάσει δέκα χρόνια από τον επεισοδιακό χωρισμό του από την Αντζελίνα Τζολί, η οποία κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2016. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2024, έπειτα από πολυετείς δικαστικές διαμάχες. Το πρώην ζευγάρι έχει έξι παιδιά — τον Μάντοξ, τη Ζαχάρα, τη Σάιλο, τον Παξ, τον Νοξ και τη Βιβιέν — τέσσερα από τα οποία έχουν καταθέσει αιτήματα να αφαιρέσουν το «Πιτ» από το επώνυμό τους.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ο 62χρονος σταρ του Χόλιγουντ εμφανίστηκε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο Φράνκλιν του Τενεσί, στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας επιβίωσης «Heart of the Beast». Μιλώντας στο Extra στο κόκκινο χαλί, ρωτήθηκε για το γεγονός ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχει μιλήσει ανοιχτά για τα «πάνω και τα κάτω» της ζωής του.
Σε συνέντευξή του στο Esquire, τον Αύγουστο, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός είχε αναφερθεί στις συναισθηματικές και ψυχικές δυσκολίες που αντιμετώπισε εξαιτίας «οικογενειακών θεμάτων», αλλά και στον θάνατο της μητέρας του τον Αύγουστο του 2025. Είχε επίσης αποκαλύψει ότι πλέον πίνει αλκοόλ «με πιο συγκρατημένο τρόπο», έπειτα από επτά χρόνια αποχής.
«Για ποιον άλλο λόγο είμαστε εδώ; Ξέρεις, πέρα από το να συνδεόμαστε, να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον και να κάνουμε ο ένας τον άλλον καλύτερο. Για ποιον άλλο λόγο είμαστε εδώ;», είπε στο κόκκινο χαλί. «Η ανθρώπινη πάλη είναι πραγματική. Είναι μια πρόκληση, μια διαδρομή με εμπόδια και χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας».
Brad Pitt Reveals Why He’s Become More Open About Sharing His ‘Human Struggle’ with Fans: ‘We Can’t Do It Alone’ https://t.co/RwBFfaX9tL— People (@people) September 18, 2026
Στη μακροσκελή συνέντευξή του στο Esquire, ο Πιτ είχε αποκαλύψει ότι υπήρξε «μια μικρή περίοδος» στη ζωή του κατά την οποία κατάλαβε τι σημαίνει η σκέψη της αυτοκτονίας. «Σκέφτηκα: “Εντάξει, τώρα καταλαβαίνω”. Καταλαβαίνω την αυτοκτονία με την έννοια ότι είναι απλώς μια αναζήτηση ανακούφισης. Μια προσπάθεια να ξεφύγεις από τον πόνο. Αλλά πιστεύω επίσης ότι έχουμε απίστευτα ισχυρό ένστικτο επιβίωσης. Και σε μένα ενεργοποιήθηκε αμέσως, αλλά ήταν απλώς…», είχε εκμυστηρευτεί.
«Ναι. Άκου, αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Και μιλάς με έναν άνθρωπο που κέρδισε το λαχείο», είχε τονίσει. Όταν ρωτήθηκε αν εκείνη η δύσκολη περίοδος σχετιζόταν με την οικογένειά του: «Οικογενειακά θέματα. Ας το αφήσουμε εκεί».
Έχουν περάσει δέκα χρόνια από τον επεισοδιακό χωρισμό του από την Αντζελίνα Τζολί, η οποία κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2016. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2024, έπειτα από πολυετείς δικαστικές διαμάχες. Το πρώην ζευγάρι έχει έξι παιδιά — τον Μάντοξ, τη Ζαχάρα, τη Σάιλο, τον Παξ, τον Νοξ και τη Βιβιέν — τέσσερα από τα οποία έχουν καταθέσει αιτήματα να αφαιρέσουν το «Πιτ» από το επώνυμό τους.
Φωτογραφία: Shutterstock
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