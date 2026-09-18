Ο Πούτιν χτυπά την πόρτα της Ευρώπης με «όχημα» τη γερμανική ακροδεξιά: Στο ίδιο τραπέζι Μόσχα και AfD για την επιστροφή του ρωσικού αερίου στο Βερολίνο

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο άνθρωπος που έχει αναλάβει για το Κρεμλίνο τις οικονομικές επαφές υψηλού επιπέδου, και η ηγεσία του AfD προετοιμάζουν συνάντηση τον Μάρτιο του 2027 για την επιστροφή των ρωσικών ενεργειακών ροών προς τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης





Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο άνθρωπος που έχει αναλάβει για το Κρεμλίνο τις οικονομικές επαφές υψηλού επιπέδου, και η ηγεσία της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) προετοιμάζουν, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση των συζητήσεων, μια συνάντηση για τον Μάρτιο του 2027, με κεντρικό θέμα την επιστροφή των ρωσικών ενεργειακών ροών προς τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.







Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν οι συμπρόεδροι της AfD, Άλις Βάιντελ και Τίνο Χρουπάλα, ενώ μεταξύ των πιθανών τοποθεσιών διεξαγωγής της περιλαμβάνονται το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή η Ινδία.



Εκπρόσωποι τόσο της AfD όσο και του Ντμίτριεφ αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες.







Από την ενεργειακή εξάρτηση στην κρίση



Πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και την επιβολή των κυρώσεων, η Ρωσία κάλυπτε περισσότερο από το ένα τρίτο των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Γερμανίας και πάνω από το ήμισυ των εισαγωγών φυσικού αερίου της χώρας.



Η διακοπή των ρωσικών ενεργειακών ροών προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στη γερμανική οικονομία, ενώ η ζημιά στους υποθαλάσσιους αγωγούς Nord Stream τον Σεπτέμβριο του 2022 έβαλε ουσιαστικά τέλος στην προηγούμενη ενεργειακή σχέση Βερολίνου - Μόσχας.



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Η AfD αναζητά ρόλο στην εξωτερική πολιτική



Η πιθανή συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς η AfD δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση, όμως η εκλογική της άνοδος έχει αλλάξει τις ισορροπίες στη Γερμανία.



Το κόμμα σημείωσε πρόσφατα σημαντική επιτυχία στις περιφερειακές εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ, ενώ συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία του, ιδιαίτερα στις ανατολικές περιοχές της χώρας, όπου οι σχέσεις με τη Ρωσία παραμένουν ένα πιο έντονο πολιτικό ζήτημα.



Η AfD επιχειρεί να παρουσιάσει την επιστροφή στο ρωσικό φυσικό αέριο ως μια οικονομικά ρεαλιστική επιλογή και ως απάντηση στις υψηλές τιμές ενέργειας που αντιμετωπίζει η γερμανική οικονομία.



Αντιδράσεις στο Βερολίνο



Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την κατάρρευση της ενεργειακής σχέσης Βερολίνου - Μόσχας , ένα σενάριο που μέχρι πρόσφατα φαινόταν αδιανόητο επιστρέφει στο τραπέζι: η επαναφορά του ρωσικού φυσικού αερίου στη Γερμανία μέσω μιας πολιτικής γέφυρας, που περνά από την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο άνθρωπος που έχει αναλάβει για το Κρεμλίνο τις οικονομικές επαφές υψηλού επιπέδου, και η ηγεσία της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) προετοιμάζουν, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση των συζητήσεων, μια συνάντηση για τον Μάρτιο του 2027, με κεντρικό θέμα την επιστροφή των ρωσικών ενεργειακών ροών προς τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αγωγοί Nord Stream , οι οποίοι πριν από τον πόλεμο αποτελούσαν το σύμβολο της βαθιάς ενεργειακής διασύνδεσης Γερμανίας και Ρωσίας, αλλά μετά τις εκρήξεις του Σεπτεμβρίου του 2022 έγιναν σύμβολο της ρήξης μεταξύ Μόσχας και Δύσης.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν οι συμπρόεδροι της AfD, Άλις Βάιντελ και Τίνο Χρουπάλα, ενώ μεταξύ των πιθανών τοποθεσιών διεξαγωγής της περιλαμβάνονται το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή η Ινδία.Εκπρόσωποι τόσο της AfD όσο και του Ντμίτριεφ αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες.Η συνάντηση, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα εξαρτηθεί από την προηγούμενη επίτευξη ενός πλαισίου ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Οι διοργανωτές, σύμφωνα με τις πηγές, επιδιώκουν να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα, στην οποία θα συμμετέχουν η AfD, η Ρωσία και ενδεχομένως εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών.Πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και την επιβολή των κυρώσεων, η Ρωσία κάλυπτε περισσότερο από το ένα τρίτο των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Γερμανίας και πάνω από το ήμισυ των εισαγωγών φυσικού αερίου της χώρας.Η διακοπή των ρωσικών ενεργειακών ροών προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στη γερμανική οικονομία, ενώ η ζημιά στους υποθαλάσσιους αγωγούς Nord Stream τον Σεπτέμβριο του 2022 έβαλε ουσιαστικά τέλος στην προηγούμενη ενεργειακή σχέση Βερολίνου - Μόσχας.Η Άλις Βάιντελ έχει επανειλημμένα ταχθεί υπέρ της επανέναρξης των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, υποστηρίζοντας ότι η φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία αποτέλεσε επί δεκαετίες έναν από τους παράγοντες ισχύος της γερμανικής βιομηχανίας.Η πιθανή συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς η AfD δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση, όμως η εκλογική της άνοδος έχει αλλάξει τις ισορροπίες στη Γερμανία.Το κόμμα σημείωσε πρόσφατα σημαντική επιτυχία στις περιφερειακές εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ, ενώ συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία του, ιδιαίτερα στις ανατολικές περιοχές της χώρας, όπου οι σχέσεις με τη Ρωσία παραμένουν ένα πιο έντονο πολιτικό ζήτημα.Η AfD επιχειρεί να παρουσιάσει την επιστροφή στο ρωσικό φυσικό αέριο ως μια οικονομικά ρεαλιστική επιλογή και ως απάντηση στις υψηλές τιμές ενέργειας που αντιμετωπίζει η γερμανική οικονομία.

Η προοπτική μιας τέτοιας επαναπροσέγγισης προκαλεί ήδη αντιδράσεις στη Γερμανία.



Ο βουλευτής των Πρασίνων Μίχαελ Κέλνερ, ο οποίος είχε αρμοδιότητα για την ενεργειακή πολιτική κατά την περίοδο της κρίσης, προειδοποίησε ότι η Γερμανία δεν πρέπει να επιστρέψει σε μια νέα εξάρτηση από τη Ρωσία.



«Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα λάθη της ενεργειακής κρίσης» ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί την ενέργεια ως εργαλείο επιρροής.



Ανάλογες ανησυχίες εξέφρασε και ο Ρόντεριχ Κίσεβετερ, βουλευτής των Χριστιανοδημοκρατών του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος υποστήριξε ότι η επαναλειτουργία του Nord Stream θα είχε επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.



Την ίδια ώρα, η AfD επιμένει ότι η ενεργειακή συνεργασία με τη Ρωσία θα μπορούσε να αποτελέσει λύση για την ανταγωνιστικότητα της γερμανικής οικονομίας.



Το παρασκήνιο των επαφών έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Γερμανία εξακολουθεί να αναζητά τη νέα ισορροπία της μετά την απώλεια της φθηνής ρωσικής ενέργειας, ενώ η Μόσχα επιχειρεί να διατηρήσει διαύλους επιρροής στην Ευρώπη.