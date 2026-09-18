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Θέλει ποδοσφαιριστές, όχι μοντέλα: Νέα εποχή στην Εθνική Γαλλίας, κόβει την... πασαρέλα στους παίκτες ο Ζιντάν
Θέλει ποδοσφαιριστές, όχι μοντέλα: Νέα εποχή στην Εθνική Γαλλίας, κόβει την... πασαρέλα στους παίκτες ο Ζιντάν
Εδώ και πολλά χρόνια, οι παίκτες της εθνικής Γαλλίας κατέφθαναν στο προπονητικό κέντρο, σαν βγαλμένοι από παρουσίαση πολυτελούς οίκου μόδας
Ο Ζινεντίν Ζιντάν ξεκινά σήμερα τη νέα του περιπέτεια ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας, με τον άλλοτε προπονητή της Ρεάλ να μεταβαίνει στα γραφεία της γαλλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, όπου θα ανακοινώσει την πρώτη του αποστολή για το επερχόμενο διεθνές «παράθυρο».
Ο 54χρονος αναμένεται να εισαγάγει μια σειρά από νέους κανόνες, κυρίως σε ό,τι αφορά τα μέσα ενημέρωσης, οι οποίοι διαφοροποιούνται σημαντικά από εκείνους που είχε θεσπίσει ο Ντιντιέ Ντεσάν στα 14 χρόνια που παρέμεινε αδιάλειπτα στον πάγκο των «τρικολόρ».
Ο Ζιντάν θα προχωρήσει σε μια σειρά από σημαντικές αλλαγές στο εσωτερικό της ομάδας.
Μια αλλαγή που θα εισάγει ο Ζιντάν είναι η κατάργηση της μαζικής παρουσίας των ΜΜΕ έξω από το «Κλερφοντέν», προκειμένου να καλύπτουν και να μεταδίδουν τις αφίξεις των παικτών της Eθνικής Γαλλίας στο προπονητικό της κέντρο.
Πρόκειται για ένα γεγονός που είχε εξελιχθεί σε ξεχωριστό θέαμα, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές κατέφθαναν με εμφανίσεις που περισσότερο παρέπεμπαν σε... ντεφιλέ μόδας, παρά σε ποδόσφαιρο, προκαλώντας εκτενείς συζητήσεις και σχόλια στα μέσα ενημέρωσης.
Όπως και στην πρώτη συνέντευξη Τύπου του Ζιντάν, η Ομοσπονδία θα είναι η μοναδική που θα παρέχει το απαραίτητο οπτικοακουστικό υλικό, με στόχο, κατά κάποιον τρόπο, να «προστατεύσει» τους διεθνείς ποδοσφαιριστές της.
Ωστόσο, οι δημοσιογράφοι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις μικτές ζώνες με τους παίκτες κατά τις πρώτες ημέρες του προπονητικού καμπ της Γαλλίας, σε μια αλλαγή σε σχέση με την εποχή του Ντεσάν, όταν οι συνεντεύξεις Τύπου πραγματοποιούνταν μόνο με δύο ποδοσφαιριστές.
Ο Ζιντάν δεν πρόκειται να παραχωρήσει καμία συνέντευξη κατά τη διάρκεια του πρώτου διεθνούς παραθύρου της σεζόν.
Άλλωστε, σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο τεχνικός δεν έχει συνηθίσει σε συχνές εμφανίσεις στα ΜΜΕ, πέρα από τις υποχρεωτικές συνεντεύξεις Τύπου.
Από την ανακοίνωση της πρώτης του αποστολής στις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 05 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία η Γαλλία θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο στο «Σταντ ντε Φρανς», ο πρώην ποδοσφαιριστής των Ρεάλ και Γιουβέντους θα εμφανιστεί ενώπιον των εκπροσώπων του Τύπου συνολικά οκτώ φορές, προκειμένου να παρουσιάσει τη φιλοσοφία του, τις μεθόδους δουλειάς του και τις πρώτες του αποφάσεις.
Ο 54χρονος αναμένεται να εισαγάγει μια σειρά από νέους κανόνες, κυρίως σε ό,τι αφορά τα μέσα ενημέρωσης, οι οποίοι διαφοροποιούνται σημαντικά από εκείνους που είχε θεσπίσει ο Ντιντιέ Ντεσάν στα 14 χρόνια που παρέμεινε αδιάλειπτα στον πάγκο των «τρικολόρ».
Ο Ζιντάν θα προχωρήσει σε μια σειρά από σημαντικές αλλαγές στο εσωτερικό της ομάδας.
Μια αλλαγή που θα εισάγει ο Ζιντάν είναι η κατάργηση της μαζικής παρουσίας των ΜΜΕ έξω από το «Κλερφοντέν», προκειμένου να καλύπτουν και να μεταδίδουν τις αφίξεις των παικτών της Eθνικής Γαλλίας στο προπονητικό της κέντρο.
Πρόκειται για ένα γεγονός που είχε εξελιχθεί σε ξεχωριστό θέαμα, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές κατέφθαναν με εμφανίσεις που περισσότερο παρέπεμπαν σε... ντεφιλέ μόδας, παρά σε ποδόσφαιρο, προκαλώντας εκτενείς συζητήσεις και σχόλια στα μέσα ενημέρωσης.
Όπως και στην πρώτη συνέντευξη Τύπου του Ζιντάν, η Ομοσπονδία θα είναι η μοναδική που θα παρέχει το απαραίτητο οπτικοακουστικό υλικό, με στόχο, κατά κάποιον τρόπο, να «προστατεύσει» τους διεθνείς ποδοσφαιριστές της.
Ωστόσο, οι δημοσιογράφοι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις μικτές ζώνες με τους παίκτες κατά τις πρώτες ημέρες του προπονητικού καμπ της Γαλλίας, σε μια αλλαγή σε σχέση με την εποχή του Ντεσάν, όταν οι συνεντεύξεις Τύπου πραγματοποιούνταν μόνο με δύο ποδοσφαιριστές.
🚨⚠️🇫🇷 [ATENCIÓN] Zinedine ZIDANE NO VA A DEJAR que los periodistas estén en el “DESFILE” de los futbolistas de la Selección de Francia en su llegada a la concentración.— Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) September 18, 2026
➡️ El entrenador quiere tener MÁS CONTROL y REDUCIR la EXPOSICIÓN de sus futbolistas ante las cámaras en lo… pic.twitter.com/WrCOcb84n8
Ο Ζιντάν δεν πρόκειται να παραχωρήσει καμία συνέντευξη κατά τη διάρκεια του πρώτου διεθνούς παραθύρου της σεζόν.
Άλλωστε, σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο τεχνικός δεν έχει συνηθίσει σε συχνές εμφανίσεις στα ΜΜΕ, πέρα από τις υποχρεωτικές συνεντεύξεις Τύπου.
Από την ανακοίνωση της πρώτης του αποστολής στις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 05 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία η Γαλλία θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο στο «Σταντ ντε Φρανς», ο πρώην ποδοσφαιριστής των Ρεάλ και Γιουβέντους θα εμφανιστεί ενώπιον των εκπροσώπων του Τύπου συνολικά οκτώ φορές, προκειμένου να παρουσιάσει τη φιλοσοφία του, τις μεθόδους δουλειάς του και τις πρώτες του αποφάσεις.
France are reportedly set to 𝙧𝙚𝙢𝙤𝙫𝙚 media access to their player arrivals under Zinedine Zidane… Meaning we could no longer see the iconic outfit pictures 📸❌— LiveScore (@livescore) September 18, 2026
Potentially the end of an era 💔🇫🇷 pic.twitter.com/Stn5SZgzuA
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