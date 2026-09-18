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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Στρυμωνικό Σερρών
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Στρυμωνικό Σερρών
Κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος
UPD:
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (18/9) σε χαμηλή βλάστηση, στο Στρυμωνικό Σερρών. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 16:00.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος.
Επίσης ο Δήμος Ηράκλειας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος.
Επίσης ο Δήμος Ηράκλειας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στρυμωνικο Σερρών. Κινητοποιήθηκαν 37 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή απο υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2026
UPD:
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