Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Στρυμωνικό Σερρών
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Σέρρες

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Στρυμωνικό Σερρών

Κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Στρυμωνικό Σερρών
UPD:
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (18/9) σε χαμηλή βλάστηση, στο Στρυμωνικό Σερρών. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 16:00.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος.

Επίσης ο Δήμος Ηράκλειας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.


UPD:

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