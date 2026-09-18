Πιτ Ντέιβιντσον: Η πατρότητα με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι πράγματα για τα οποία νοιαζόμουν δεν έχουν και τόση σημασία
Πιτ Ντέιβιντσον: Η πατρότητα με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι πράγματα για τα οποία νοιαζόμουν δεν έχουν και τόση σημασία
Ο κωμικός έχει αποκτήσει μία κόρη με την πρώην σύντροφό του, Έλσι Χιούιτ
Τις προτεραιότητές του επαναπροσδιόρισε ο Πιτ Ντέιβιντσον, μετά τον ερχομό του πρώτου του παιδιού. Όπωε είπε, πλέον αντιμετωπίζει διαφορετικά τόσο την καριέρα του όσο και την ανάγκη να βρίσκεται διαρκώς στο προσκήνιο.
Ο κωμικός, ο οποίος έχει αποκτήσει μία κόρη με την πρώην σύντροφό του Έλσι Χιούιτ, μίλησε για το πώς η πατρότητα άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει πλέον την επαγγελματική του διαδρομή.
«Οι προτεραιότητές μου έχουν αλλάξει. Το να γίνεσαι πατέρας είναι υπέροχο για πολλούς λόγους», δήλωσε στο E! News, σε κοινή συνέντευξη με τον κωμικό Κόλιν Τζοστ στο Snapple Island Ferry Comedy Show. «Με έκανε όμως να συνειδητοποιήσω ότι πράγματα για τα οποία νοιαζόμουν τόσο πολύ στην πραγματικότητα δεν έχουν και τόση σημασία».
Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Τώρα η προτεραιότητα είναι ότι, αν δεν πάρω κάποια δουλειά ή οτιδήποτε άλλο, ποιος νοιάζεται; Μπορώ να είμαι σπίτι με τη Σκότι. Και αυτό είναι υπέροχο».
Επίσης, αναγνώρισε επίσης ότι η πατρότητα είχε βαθιά επίδραση και στη γενικότερη στάση του απέναντι στη ζωή. «Με ηρέμησε. Δεν έχω πια τόσο μεγάλη ανάγκη να βρίσκομαι συνεχώς έξω και στο προσκήνιο. Είμαι απλώς χαρούμενος εκεί που βρίσκομαι», εξήγησε.
Από την πλευρά του, ο Τζοστ δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον τρόπο με τον οποίο ο συνάδελφός του έχει προσαρμοστεί στην πατρότητα. «Είμαι πολύ περήφανος για σένα», του είπε. «Είμαι πολύ χαρούμενος που είσαι πατέρας και πιστεύω ότι θα είσαι από τη φύση σου καλός σε αυτό για πάντα. Είναι κάτι υπέροχο», συμπλήρωσε.
Ο κωμικός, ο οποίος έχει αποκτήσει μία κόρη με την πρώην σύντροφό του Έλσι Χιούιτ, μίλησε για το πώς η πατρότητα άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει πλέον την επαγγελματική του διαδρομή.
«Οι προτεραιότητές μου έχουν αλλάξει. Το να γίνεσαι πατέρας είναι υπέροχο για πολλούς λόγους», δήλωσε στο E! News, σε κοινή συνέντευξη με τον κωμικό Κόλιν Τζοστ στο Snapple Island Ferry Comedy Show. «Με έκανε όμως να συνειδητοποιήσω ότι πράγματα για τα οποία νοιαζόμουν τόσο πολύ στην πραγματικότητα δεν έχουν και τόση σημασία».
Pete Davidson Shares Why Becoming a Dad Made His Career Matter Less https://t.co/QFHJnYDb0C— E! News (@enews) September 18, 2026
Επίσης, αναγνώρισε επίσης ότι η πατρότητα είχε βαθιά επίδραση και στη γενικότερη στάση του απέναντι στη ζωή. «Με ηρέμησε. Δεν έχω πια τόσο μεγάλη ανάγκη να βρίσκομαι συνεχώς έξω και στο προσκήνιο. Είμαι απλώς χαρούμενος εκεί που βρίσκομαι», εξήγησε.
Από την πλευρά του, ο Τζοστ δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον τρόπο με τον οποίο ο συνάδελφός του έχει προσαρμοστεί στην πατρότητα. «Είμαι πολύ περήφανος για σένα», του είπε. «Είμαι πολύ χαρούμενος που είσαι πατέρας και πιστεύω ότι θα είσαι από τη φύση σου καλός σε αυτό για πάντα. Είναι κάτι υπέροχο», συμπλήρωσε.
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