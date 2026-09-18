Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ποζάρει με τη μητέρα της στο Instagram
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Σταματίνα Τσιμτσιλή Μητέρα Γενέθλια

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ποζάρει με τη μητέρα της στο Instagram

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε κοινά στιγμιότυπά τους, θέλοντας να ευχηθεί στη μητέρα της για τα γενέθλιά της

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ποζάρει με τη μητέρα της στο Instagram
11 ΣΧΟΛΙΑ
Κοινά στιγμιότυπα με τη μητέρα της δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Σταματίνα Τσιμτσιλή, με αφορμή τα γενέθλιά της.

Η παρουσιάστρια επέλεξε να της στείλει με αυτόν τον τρόπο και δημόσια τις ευχές της για την ξεχωριστή μέρα. Οι δυο τους απαθανατίζονται μεταξύ άλλων στο πλατό της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή και στη θάλασσα. Στο φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνεται και μια εικόνα από την παιδική ηλικία της παρουσιάστριας. «Χρόνια Πολλά, μανούλα μου», αρκέστηκε να γράψει στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησή της στο Instagram.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε


Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ποζάρει με τη μητέρα της στο Instagram
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ποζάρει με τη μητέρα της στο Instagram
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ποζάρει με τη μητέρα της στο Instagram
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ποζάρει με τη μητέρα της στο Instagram
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ποζάρει με τη μητέρα της στο Instagram
11 ΣΧΟΛΙΑ

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