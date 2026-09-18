Snoop Dogg για τη βιογραφική ταινία του: Έχω την ευκαιρία να «φέρω ξανά στη ζωή» τη μητέρα μου και τον αδελφό μου
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Snoop Dogg Μητέρα Αδελφός βιογραφική ταινία

Snoop Dogg για τη βιογραφική ταινία του: Έχω την ευκαιρία να «φέρω ξανά στη ζωή» τη μητέρα μου και τον αδελφό μου

Αυτό είναι που παίρνω από όλη αυτή τη διαδικασία, εξομολογήθηκε ο ράπερ

Snoop Dogg για τη βιογραφική ταινία του: Έχω την ευκαιρία να «φέρω ξανά στη ζωή» τη μητέρα μου και τον αδελφό μου
Πάνω στη βιογραφική ταινία που θα αφηγείται τη ζωή και την καριέρα του, δουλεύει ο Snoop Dogg. Με αφορμή αυτή την παραγωγή, ο ράπερ θα έχει την ευκαιρία να «φέρει» και πάλι στη ζωή τη μητέρα του και τον αδελφό του, κάτι που φέρει κέρδος από την όλη διαδικασία.

Ο ράπερ του παρενέβη μέσω FaceTime σε πρόσφατη συνέντευξη της Chaka Khan στο PEOPLE, από τα κεντρικά γραφεία του SiriusXM στη Νέα Υόρκη, και μίλησε για τη συναισθηματική διαδικασία της δημιουργίας της ταινίας, τα γυρίσματα της οποίας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

«Αυτή τη στιγμή γυρίζω τη βιογραφική ταινία μου», είπε ο Snoop στην Khan, στο νέο άλμπουμ της οποίας, «Chakzilla», συμμετέχει στο τραγούδι «Boogie’s in My Soul». «Αυτό είναι υπέροχο! Θα είναι καταπληκτική ιστορία», του απάντησε.

Ο Snoop εξήγησε: «Έχω την ευκαιρία να φέρω ξανά τη μητέρα μου στη ζωή. Έχω την ευκαιρία να φέρω ξανά τον αδελφό μου στη ζωή. Αυτό είναι που παίρνω από όλη αυτή τη διαδικασία, αυτή τη συναισθηματική ανάταση του να τους ξαναφέρνω στη ζωή». Η Khan του σχολίασε τότε: «Αυτό είναι όμορφο. Αυτή είναι η ομορφιά του, μωρό μου. Αυτή είναι η ομορφιά. Είναι πάντα μαζί μας».

Η Universal Pictures είχε ανακοινώσει τη βιογραφική ταινία του Snoop το 2022, με τον σεναριογράφο του «Black Panther», Τζο Ρόμπερτ Κόουλ, να συμμετέχει στο πρότζεκτ, το οποίο φέρει τον τίτλο «Snoop». Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Κρεγκ Μπρούερ, γνωστός από το «Song Sung Blue». Τον Ιούνιο του 2025 ανακοινώθηκε ότι τον Snoop θα υποδυθεί ο ηθοποιός του «Outer Banks», Τζόναθαν Ντέιβις.

«Το αγαπημένο μου κομμάτι σε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν το πόσο ενεργά συμμετείχε ο ίδιος ο Snoop Dogg», είχε δηλώσει ο Ντέιβις στο Hollywood Reporter τον Αύγουστο του 2026. «Ανάμεσα στις οντισιόν μου, μου επέτρεπε να περνάω χρόνο μαζί του. Συνήθως, όταν κάνεις μια βιογραφική ταινία για τη ζωή κάποιου άλλου, το ίδιο το πρόσωπο δεν είναι εκεί. Οπότε έχω μια ιδιαίτερη ευκαιρία να υποδυθώ κάποιον που είναι ακόμη εν ζωή».

Η ηθοποιός Λόρεν Λόντον θα υποδυθεί τη μητέρα του Snoop, Μπέβερλι Τέιτ, η οποία πέθανε τον Οκτώβριο του 2021 σε ηλικία 70 ετών. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος θα υποδυθεί τον αδελφό του Snoop, Μπινγκ Γουόρθινγκτον, ο οποίος πέθανε το 2024 σε ηλικία 44 ετών.

Φωτογραφία: Shutterstock

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