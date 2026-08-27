Η εντυπωσιακή κοινή εμφάνιση της Κάια Γκέρμπερ και του Χόμερ Γκιρ, δείτε βίντεο
Η εντυπωσιακή κοινή εμφάνιση της Κάια Γκέρμπερ και του Χόμερ Γκιρ, δείτε βίντεο
Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ και ο γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ που πρωταγωνιστούν στη σειρά «The Shards» παρακολούθησαν μαζί αγώνα του τουρνουά που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη
Μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο μπλε χαλί του Us Open πραγματοποίησαν η Κάια Γκέρμπερ και ο Χόμερ Γκιρ.
Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ και ο γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στη σειρά «The Shards», έδωσαν μαζί το παρών στο τουρνουά που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη στο Arthur Ashe Stadium για να παρακολουθήσουν έναν από τους αγώνες, με την 24χρονη να φορά ένα μαύρο στενό μίντι φόρεμα, το οποίο είχε συνδυάσει με ψηλοτάκουνα πέδιλα, ριγέ τσάντα και μεγάλα μαύρα γυαλιά ηλίου.
Ο 26χρονος, από την άλλη πλευρά, επέλεξε τζιν παντελόνι, λευκό πουκάμισο και μαύρο σακάκι το οποίο συνδύασε με τη ζώνη και τα παπούτσια του.
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Η κοινή τους παρουσία στο τουρνουά δεν είναι η πρώτη κοινή εμφάνιση των δύο ηθοποιών, καθώς συμμετέχουν σε πλήθος εκδηλώσεων για την προώθηση της σειράς όπου παίζουν, η οποία αποτελεί τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος του Μπρετ Ίστον Έλις, από τον Ράιαν Μέρφι.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της σειράς, «ο Ίγκμπι Ρίγκνεϊ υποδύεται τον Μπρετ, έναν επίδοξο συγγραφέα και ιδιαίτερα παρατηρητικό έφηβο, του οποίου η πραγματικότητα αρχίζει να καταρρέει με την άφιξη ενός μυστηριώδους και γοητευτικού νέου μαθητή, του Ρόμπερτ Μάλορι», τον οποίο υποδύεται ο Χόμερ Γκέρ.
«Η μεταγραφή του, λίγο πριν από την τελευταία σχολική χρονιά, συμπίπτει με την αυξανόμενη τρομοκρατία που προκαλεί ο “Trawler”, ένας κατά συρροή δολοφόνος που βάζει στο στόχαστρο εφήβους σε ολόκληρη την πόλη», συνεχίζει η σύνοψη.
«Στο πλευρό του Μπρετ βρίσκεται ο ελίτ κοινωνικός του κύκλος, στον οποίο ανήκουν η Σούζαν Ρέινολντς, την οποία υποδύεται η Κάια Γκέρμπερ, η Ντέμπι Σάφερ, την οποία υποδύεται η Χέις Γουόρνερ, και ο Τομ Ράιτ, τον οποίο υποδύεται ο Γκρέιαμ Κάμπελ. Πρόκειται για μια λαμπερή και στενά δεμένη παρέα, που παρασύρεται σε έναν κόσμο γεμάτο πλούτο, ομορφιά, πάρτι και υπερβολές. Η υπόσχεση της νιότης τους έρχεται σε αντίθεση με τον σκοτεινό και κυνικό κόσμο των ενηλίκων που τους περιβάλλουν: τον Τέρι Σάφερ, τον οποίο υποδύεται ο Γουές Μπέντλεϊ, τη Λιζ Σάφερ, την οποία υποδύεται η Έβαν Ρέιτσελ Γουντ, και τον Στίβεν Ράινχαρντ, τον οποίο υποδύεται ο Τζόρνταν Ροθ».
Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ και ο γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στη σειρά «The Shards», έδωσαν μαζί το παρών στο τουρνουά που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη στο Arthur Ashe Stadium για να παρακολουθήσουν έναν από τους αγώνες, με την 24χρονη να φορά ένα μαύρο στενό μίντι φόρεμα, το οποίο είχε συνδυάσει με ψηλοτάκουνα πέδιλα, ριγέ τσάντα και μεγάλα μαύρα γυαλιά ηλίου.
Ο 26χρονος, από την άλλη πλευρά, επέλεξε τζιν παντελόνι, λευκό πουκάμισο και μαύρο σακάκι το οποίο συνδύασε με τη ζώνη και τα παπούτσια του.
Δείτε βίντεο
@mickmicknyc Kaia Gerber and Homer Gere arriving at the @US Open Blue Carpet 🎾✨ A fun NYC crossover: both were photographed together for Vogue in New York today, and both are part of FX’s The Shards 🎬 Also very excited to be covering the US Open carpet for the second year in a row 🙌 #usopen #kaiagerber #homergere #redcarpet #nyc ♬ Montagem da Chupeta - Lthiago
Model Kaia Gerber attends the 2026 U.S. Open's Roger Federer: An Icon Returns to New York event at Arthur Ashe Stadium 🖤 pic.twitter.com/lDfelEbnWC— Page Six (@PageSix) August 25, 2026
Η κοινή τους παρουσία στο τουρνουά δεν είναι η πρώτη κοινή εμφάνιση των δύο ηθοποιών, καθώς συμμετέχουν σε πλήθος εκδηλώσεων για την προώθηση της σειράς όπου παίζουν, η οποία αποτελεί τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος του Μπρετ Ίστον Έλις, από τον Ράιαν Μέρφι.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της σειράς, «ο Ίγκμπι Ρίγκνεϊ υποδύεται τον Μπρετ, έναν επίδοξο συγγραφέα και ιδιαίτερα παρατηρητικό έφηβο, του οποίου η πραγματικότητα αρχίζει να καταρρέει με την άφιξη ενός μυστηριώδους και γοητευτικού νέου μαθητή, του Ρόμπερτ Μάλορι», τον οποίο υποδύεται ο Χόμερ Γκέρ.
«Η μεταγραφή του, λίγο πριν από την τελευταία σχολική χρονιά, συμπίπτει με την αυξανόμενη τρομοκρατία που προκαλεί ο “Trawler”, ένας κατά συρροή δολοφόνος που βάζει στο στόχαστρο εφήβους σε ολόκληρη την πόλη», συνεχίζει η σύνοψη.
«Στο πλευρό του Μπρετ βρίσκεται ο ελίτ κοινωνικός του κύκλος, στον οποίο ανήκουν η Σούζαν Ρέινολντς, την οποία υποδύεται η Κάια Γκέρμπερ, η Ντέμπι Σάφερ, την οποία υποδύεται η Χέις Γουόρνερ, και ο Τομ Ράιτ, τον οποίο υποδύεται ο Γκρέιαμ Κάμπελ. Πρόκειται για μια λαμπερή και στενά δεμένη παρέα, που παρασύρεται σε έναν κόσμο γεμάτο πλούτο, ομορφιά, πάρτι και υπερβολές. Η υπόσχεση της νιότης τους έρχεται σε αντίθεση με τον σκοτεινό και κυνικό κόσμο των ενηλίκων που τους περιβάλλουν: τον Τέρι Σάφερ, τον οποίο υποδύεται ο Γουές Μπέντλεϊ, τη Λιζ Σάφερ, την οποία υποδύεται η Έβαν Ρέιτσελ Γουντ, και τον Στίβεν Ράινχαρντ, τον οποίο υποδύεται ο Τζόρνταν Ροθ».
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