Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ της Eurolife FFH συνδυάζει διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα
Οι αδελφές Κέιτ και Ρούνεϊ Μάρα για πρώτη φορά μαζί στη μεγάλη οθόνη: «Ήταν ένα όνειρο», λένε
Οι αδελφές Κέιτ και Ρούνεϊ Μάρα για πρώτη φορά μαζί στη μεγάλη οθόνη: «Ήταν ένα όνειρο», λένε
Οι δύο ηθοποιοί συμπρωταγωνιστούν στην ταινία «Bucking Fastard» του Βέρνερ Χέρτσογκ ως δίδυμες αδελφές που ερωτεύονται τον ίδιο άντρα
Μπορεί η Κέιτ και η Ρούνεϊ Μάρα να έχουν περάσει ολόκληρη τη ζωή τους μαζί εκτός κινηματογραφικό πλατό, αλλά έπρεπε να περάσουν την ηλικία των σαράντα για να συναντηθούν στη μεγάλη οθόνη.
Οι δύο αδερφές συμπρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Βέρνερ Χέρτσογκ με τίτλο «Bucking Fastard». Μέσα από αυτή, έμαθαν η μία για την άλλη καινούργια πράγματα, ενώ για την Κέιτ η «συνύπαρξή» τους ήταν ένα όνειρο.
Η Ρούνεϊ και η Κέιτ Μάρα βρέθηκαν στο στούντιο του PEOPLE/Entertainment Weekly και του Shutterstock στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, μετά την προβολή της ταινίας. Μαζί τους ήταν και ο συμπρωταγωνιστής τους, Ορλάντο Μπλουμ. «Έμαθα ότι στη δουλειά έχει μια πολύ εκρηκτική πλευρά», είπε η Ρούνεϊ στο PEOPLE, αναφερόμενη σε όσα ανακάλυψε για την αδελφή της μέσα από την πρώτη τους κοινή κινηματογραφική συνεργασία.
Με χιουμοριστική διάθεση πρόσθεσε ότι η αδελφή της έμαθε επίσης «πόσο πολύ τσιμπολογάω μέσα στη μέρα», με την Κέιτ να επιβεβαιώνει πως «δεν σταματά ποτέ να τσιμπολογά».
Η ταινία, σε σκηνοθεσία Βέρνερ Χέρτσογκ, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα του 83ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας νωρίτερα μέσα στον μήνα και αφηγείται την ιστορία των δίδυμων αδελφών Τζιν και Τζόαν Χόλμπρουκ, των οποίων οι ζωές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. «Το να μπορέσω να παίξω αυτόν τον ρόλο μαζί με την αδελφή μου ήταν πραγματικά ένα όνειρο», δήλωσε η Κέιτ.
Η Ρούνεϊ ανέφερε ότι στο παρελθόν είχαν «παίξει» με την ιδέα να συνεργαστούν, όμως το γεγονός ότι το «Bucking Fastard» αποτέλεσε την πρώτη τους κοινή εμφάνιση ως αδελφές στην οθόνη «έμοιαζε απόλυτα σωστό».
«Όταν το λες δυνατά, ότι θέλουμε πραγματικά να κάνουμε μια ταινία μαζί με έναν σκηνοθέτη που και οι δύο λατρεύουμε εξίσου και με δύο ρόλους εξίσου ενδιαφέροντες, και μετά σου στέλνουν έναν ρόλο που πρέπει να παίξετε σχεδόν σαν μία ενιαία παρουσία… Στην ουσία υποδυόμαστε το ίδιο πρόσωπο. Ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα δεν περιμέναμε να συμβεί κάτι τέτοιο», σημεωσε η Κέιτ.
Ο Ορλάντο Μπλουμ θυμήθηκε τη συνεργασία του με τις δύο αδελφές στα γυρίσματα, λέγοντας ότι παρακολουθούσε πώς η Κέιτ και η Ρούνεϊ «κινούνταν, σκέφτονταν και ανέπνεαν μαζί».
Το τρέιλερ της ταινίας
Στη σύνοψή του, το Φεστιβάλ της Βενετίας περιέγραψε το «Bucking Fastard» ως «μια ταινία για δύο αδελφές, την Τζιν και την Τζόαν Χόλμπρουκ, που είναι τόσο δεμένες μεταξύ τους ώστε μιλούν ταυτόχρονα, αγαπούν τον ίδιο άντρα και έχουν τα ίδια όνειρα. Ακόμη και τα λεκτικά τους ολισθήματα γίνονται ταυτόχρονα. Δεν μπορούμε να δούμε τον κόσμο όπως τον βλέπουν εκείνες, αλλά βλέπουμε πώς αντιδρά ο κόσμος απέναντί τους – μέσα από τα δικαστήρια και τον Τύπο, από όσους θέλουν να τις βοηθήσουν και όσους θέλουν να τις εκμεταλλευτούν, μέσα από τα μάτια ήμερων και άγριων ζώων, ακόμη και μέσα από τις ίδιες τους τις ηχώ στα βάθη της γης».
Η Κέιτ και η Ρούνεϊ μίλησαν επίσης για την ταινία στο Φεστιβάλ της Βενετίας, με τη Ρούνεϊ να εξηγεί ότι συνεργάστηκαν τόσο καλά επειδή υπήρχε μεταξύ τους «ένας άρρητος κόσμος που δεν χρειάστηκε να κοπιάσουμε ιδιαίτερα για να δημιουργήσουμε».
«Μόλις βρήκαμε τον ρυθμό με τον οποίο μιλούσαμε ταυτόχρονα, έμοιαζε σχεδόν με τραγούδι. Υπήρχε ανάμεσά μας ένας άρρητος ρυθμός, κάτι πολύ μουσικό. Και προέκυψε εντελώς φυσικά», πρόσθεσε στο τέλος η Κέιτ.
Οι δύο αδερφές συμπρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Βέρνερ Χέρτσογκ με τίτλο «Bucking Fastard». Μέσα από αυτή, έμαθαν η μία για την άλλη καινούργια πράγματα, ενώ για την Κέιτ η «συνύπαρξή» τους ήταν ένα όνειρο.
Η Ρούνεϊ και η Κέιτ Μάρα βρέθηκαν στο στούντιο του PEOPLE/Entertainment Weekly και του Shutterstock στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, μετά την προβολή της ταινίας. Μαζί τους ήταν και ο συμπρωταγωνιστής τους, Ορλάντο Μπλουμ. «Έμαθα ότι στη δουλειά έχει μια πολύ εκρηκτική πλευρά», είπε η Ρούνεϊ στο PEOPLE, αναφερόμενη σε όσα ανακάλυψε για την αδελφή της μέσα από την πρώτη τους κοινή κινηματογραφική συνεργασία.
Με χιουμοριστική διάθεση πρόσθεσε ότι η αδελφή της έμαθε επίσης «πόσο πολύ τσιμπολογάω μέσα στη μέρα», με την Κέιτ να επιβεβαιώνει πως «δεν σταματά ποτέ να τσιμπολογά».
Η ταινία, σε σκηνοθεσία Βέρνερ Χέρτσογκ, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα του 83ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας νωρίτερα μέσα στον μήνα και αφηγείται την ιστορία των δίδυμων αδελφών Τζιν και Τζόαν Χόλμπρουκ, των οποίων οι ζωές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. «Το να μπορέσω να παίξω αυτόν τον ρόλο μαζί με την αδελφή μου ήταν πραγματικά ένα όνειρο», δήλωσε η Κέιτ.
Kate Mara and Rooney Mara Reveal What They Learned About Each Other Making Their First Movie Together (Exclusive) https://t.co/niHlVnpVL8— People (@people) September 18, 2026
«Όταν το λες δυνατά, ότι θέλουμε πραγματικά να κάνουμε μια ταινία μαζί με έναν σκηνοθέτη που και οι δύο λατρεύουμε εξίσου και με δύο ρόλους εξίσου ενδιαφέροντες, και μετά σου στέλνουν έναν ρόλο που πρέπει να παίξετε σχεδόν σαν μία ενιαία παρουσία… Στην ουσία υποδυόμαστε το ίδιο πρόσωπο. Ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα δεν περιμέναμε να συμβεί κάτι τέτοιο», σημεωσε η Κέιτ.
Ο Ορλάντο Μπλουμ θυμήθηκε τη συνεργασία του με τις δύο αδελφές στα γυρίσματα, λέγοντας ότι παρακολουθούσε πώς η Κέιτ και η Ρούνεϊ «κινούνταν, σκέφτονταν και ανέπνεαν μαζί».
Το τρέιλερ της ταινίας
Στη σύνοψή του, το Φεστιβάλ της Βενετίας περιέγραψε το «Bucking Fastard» ως «μια ταινία για δύο αδελφές, την Τζιν και την Τζόαν Χόλμπρουκ, που είναι τόσο δεμένες μεταξύ τους ώστε μιλούν ταυτόχρονα, αγαπούν τον ίδιο άντρα και έχουν τα ίδια όνειρα. Ακόμη και τα λεκτικά τους ολισθήματα γίνονται ταυτόχρονα. Δεν μπορούμε να δούμε τον κόσμο όπως τον βλέπουν εκείνες, αλλά βλέπουμε πώς αντιδρά ο κόσμος απέναντί τους – μέσα από τα δικαστήρια και τον Τύπο, από όσους θέλουν να τις βοηθήσουν και όσους θέλουν να τις εκμεταλλευτούν, μέσα από τα μάτια ήμερων και άγριων ζώων, ακόμη και μέσα από τις ίδιες τους τις ηχώ στα βάθη της γης».
Η Κέιτ και η Ρούνεϊ μίλησαν επίσης για την ταινία στο Φεστιβάλ της Βενετίας, με τη Ρούνεϊ να εξηγεί ότι συνεργάστηκαν τόσο καλά επειδή υπήρχε μεταξύ τους «ένας άρρητος κόσμος που δεν χρειάστηκε να κοπιάσουμε ιδιαίτερα για να δημιουργήσουμε».
«Μόλις βρήκαμε τον ρυθμό με τον οποίο μιλούσαμε ταυτόχρονα, έμοιαζε σχεδόν με τραγούδι. Υπήρχε ανάμεσά μας ένας άρρητος ρυθμός, κάτι πολύ μουσικό. Και προέκυψε εντελώς φυσικά», πρόσθεσε στο τέλος η Κέιτ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα