Ο γιος της Σοφία Βεργκάρα γιόρτασε τα 35α γενέθλιά του με μια τεράστια τούρτα-μπακλαβά
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Σοφία Βεργκάρα Γιος μπακλαβάς Γενέθλια

Ο γιος της Σοφία Βεργκάρα γιόρτασε τα 35α γενέθλιά του με μια τεράστια τούρτα-μπακλαβά

Η ηθοποιός έδειξε στους θαυμαστές της την ιδιαίτερη τούρτα, δημοσιεύοντας ένα σχετικό στιγμιότυπο

Ο γιος της Σοφία Βεργκάρα γιόρτασε τα 35α γενέθλιά του με μια τεράστια τούρτα-μπακλαβά
Με μια εντυπωσιακή τούρτα-μπακλαβά γιόρτασε ο γιος της Σοφία Βεργκάρα τα 35α γενέθλιά του. Η διάσημη ηθοποιός μάλιστα μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στιγμιότυπα από τη γιορτή αλλά και παλιές φωτογραφίες τους.

Η Βεργκάρα δεν αρκέστηκε σε μία ανάρτηση. Στον λογαριασμό της στο Instagram δημοσίευσε μια φωτογραφία από εορτασμό των γενεθλίων του. Σε αυτή, μητέρα και γιος χαμογελούν στην κάμερα. Εκείνος, κάθεται στο τραπέζι, μπροστά στην ιδιαίτερη τούρτα του. Πίσω του στέκεται η ηθοποιός, κρατώντας στην αγκαλιά της το σκυλάκι. Στο τραπέζι εκτός από τον μπακλαβά, διακρίνονται πιατέλες με διάφορα σιροπιαστά γλυκά.


Είχε προηγηθεί μία ακόμη ανάρτηση της Βεργκάρα στα social media. Συγκεκριμένα, είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία από την παιδική ηλικία του Μανόλο. Η ίδια φαίνεται ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι και ο γιος της κάθεται πάνω της, φορώντας τις πιτζάμες του. Οι δυο τους αγκαλιάζονται και χαμογελούν στην κάμερα. «Χρόνια πολλά, Μάνο μου! Σε αγαπώωω», είχε γράψει στη συνοδευτική λεζάντα.

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