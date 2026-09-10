Σίντι Κρόφορντ: Είναι εκνευριστική η ομοιότητα με την κόρη μου αλλά έχει και προνόμια γι' αυτήν
Σίντι Κρόφορντ: Είναι εκνευριστική η ομοιότητα με την κόρη μου αλλά έχει και προνόμια γι' αυτήν
Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο, είπε για την Κάια Γκέρμπερ
Αν και η Σίντι Κρόφορντ και η Κάια Γκέρμπερ μοιάζουν πολύ, η καθεμία διαχειρίζεται με τον δικό της τρόπο αυτή την ομοιότητα.
Εδώ και χρόνια, το 60χρονο μοντέλο και η κόρη της συγκρίνονται για την εντυπωσιακή εμφάνισή τους, την καριέρα και το στιλ τους. Σε νέα συνέντευξή της στο περιοδικό Porter, η Κρόφορντ δήλωσε ότι η ίδια απολαμβάνει αυτές τις συγκρίσεις, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι για το παιδί της μπορεί να είναι πιο δύσκολο.
«Δεν με ενοχλεί καθόλου. Μου αρέσει, αλλά δεν ξέρω πώς είναι να έχεις έναν διάσημο γονέα. Νομίζω ότι για την Κάια είναι απλώς μέρος του ποια είναι και θα πρέπει να μάθει να το διαχειρίζεται», είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενη στο πώς το βιώνει η κόρη της, η Κρόφορντ πρόσθεσε ότι αυτή η κατάσταση πιθανότατα έχει και «προνόμια», αλλά και ενοχλητικές πλευρές. «Υπάρχουν σίγουρα κάποια προνόμια, αλλά πιθανότατα υπάρχουν και πράγματα που είναι εκνευριστικά, και το έχω αναγνωρίσει αυτό μαζί της. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο», είπε.
Πέρα όμως από τις ομοιότητες στην εμφάνισή τους, η Κρόφορντ εξήγησε ότι υπήρξαν στιγμές στην επαγγελματική τους πορεία όπου κατάφεραν να αντιμετωπιστούν ως δύο ξεχωριστές προσωπικότητες, ιδιαίτερα όσο η Κάια εξελίσσεται στην καριέρα της.
Συγκεκριμένα, εξήγησε: «Έχουμε ζήσει κάποιες πολύ ξεχωριστές στιγμές που, αν εγώ δεν εργαζόμουν στον χώρο της μόδας, δεν θα τις είχαμε ζήσει. Όπως όταν συμμετείχαμε και οι δύο στο σόου του Versace το 2017. Δεν ήμουν εκεί ως η μητέρα της Κάια και εκείνη δεν ήταν εκεί ως η κόρη μου. Ήταν εκεί για τον δικό της λόγο και εγώ για τον δικό μου. Έχουμε ζήσει μερικές τέτοιες μικρές στιγμές. Μου αρέσει κάθε φορά που έχω την ευκαιρία να δουλέψω με την Κάια. Είναι πραγματικά πολύ διασκεδαστικό».
Στο τεύχος Σεπτεμβρίου της Vogue, η Κάια Γκέρμπερ είχε μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας με συνεχείς συγκρίσεις με τη μητέρα της, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εικόνα του σώματός της. «Ως άνθρωπος που ήταν αδύνατος στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, πάντα με συνέκριναν με τη μητέρα μου, λέγοντας πράγματα όπως “Τι συμβαίνει με την Κάια;”», είπε, εξηγώντας στη συνέχεια γιατί ζήλευε τόσο πολύ τη σιλουέτα της Κρόφορντ.
«Θα ήθελα πολύ να είχα γεννηθεί με στήθος και καμπύλες. Οι άνθρωποι σχολίαζαν πάντα το σώμα μου, κάτι που είναι δύσκολο γιατί δεν είμαι πάντα έτοιμη να μιλήσω για το ίδιο μου το σώμα, καταλαβαίνεις;», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει προβλήματα διαταραγμένης διατροφικής συμπεριφοράς.
«Ο κόσμος λέει “δείχνεις απαίσια” και αυτό δεν σε κάνει ακριβώς να σκεφτείς “Ωραία, ας ξεπεράσω λοιπόν αυτή την ψυχική ασθένεια!”. Η αρνητικότητα δεν έσωσε ποτέ τη ζωή κανενός», κατέληξε τότε.
Εδώ και χρόνια, το 60χρονο μοντέλο και η κόρη της συγκρίνονται για την εντυπωσιακή εμφάνισή τους, την καριέρα και το στιλ τους. Σε νέα συνέντευξή της στο περιοδικό Porter, η Κρόφορντ δήλωσε ότι η ίδια απολαμβάνει αυτές τις συγκρίσεις, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι για το παιδί της μπορεί να είναι πιο δύσκολο.
«Δεν με ενοχλεί καθόλου. Μου αρέσει, αλλά δεν ξέρω πώς είναι να έχεις έναν διάσημο γονέα. Νομίζω ότι για την Κάια είναι απλώς μέρος του ποια είναι και θα πρέπει να μάθει να το διαχειρίζεται», είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενη στο πώς το βιώνει η κόρη της, η Κρόφορντ πρόσθεσε ότι αυτή η κατάσταση πιθανότατα έχει και «προνόμια», αλλά και ενοχλητικές πλευρές. «Υπάρχουν σίγουρα κάποια προνόμια, αλλά πιθανότατα υπάρχουν και πράγματα που είναι εκνευριστικά, και το έχω αναγνωρίσει αυτό μαζί της. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο», είπε.
Cindy Crawford Says There are ‘Perks’ to Daughter Kaia Gerber Sharing Similarities to Her: ‘It’s Part of Who She Is’ https://t.co/0rvDdB3hSm— People (@people) September 10, 2026
Συγκεκριμένα, εξήγησε: «Έχουμε ζήσει κάποιες πολύ ξεχωριστές στιγμές που, αν εγώ δεν εργαζόμουν στον χώρο της μόδας, δεν θα τις είχαμε ζήσει. Όπως όταν συμμετείχαμε και οι δύο στο σόου του Versace το 2017. Δεν ήμουν εκεί ως η μητέρα της Κάια και εκείνη δεν ήταν εκεί ως η κόρη μου. Ήταν εκεί για τον δικό της λόγο και εγώ για τον δικό μου. Έχουμε ζήσει μερικές τέτοιες μικρές στιγμές. Μου αρέσει κάθε φορά που έχω την ευκαιρία να δουλέψω με την Κάια. Είναι πραγματικά πολύ διασκεδαστικό».
Στο τεύχος Σεπτεμβρίου της Vogue, η Κάια Γκέρμπερ είχε μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας με συνεχείς συγκρίσεις με τη μητέρα της, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εικόνα του σώματός της. «Ως άνθρωπος που ήταν αδύνατος στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, πάντα με συνέκριναν με τη μητέρα μου, λέγοντας πράγματα όπως “Τι συμβαίνει με την Κάια;”», είπε, εξηγώντας στη συνέχεια γιατί ζήλευε τόσο πολύ τη σιλουέτα της Κρόφορντ.
«Θα ήθελα πολύ να είχα γεννηθεί με στήθος και καμπύλες. Οι άνθρωποι σχολίαζαν πάντα το σώμα μου, κάτι που είναι δύσκολο γιατί δεν είμαι πάντα έτοιμη να μιλήσω για το ίδιο μου το σώμα, καταλαβαίνεις;», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει προβλήματα διαταραγμένης διατροφικής συμπεριφοράς.
«Ο κόσμος λέει “δείχνεις απαίσια” και αυτό δεν σε κάνει ακριβώς να σκεφτείς “Ωραία, ας ξεπεράσω λοιπόν αυτή την ψυχική ασθένεια!”. Η αρνητικότητα δεν έσωσε ποτέ τη ζωή κανενός», κατέληξε τότε.
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