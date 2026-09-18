Washington Post: Στον πόλεμο με το Ιράν έχουν σκοτωθεί περισσότεροι Αμερικανοί απ' όσους παραδέχεται το Πεντάγωνο

Η εφημερίδα Washington Post
επικαλούμενη αξιωματούχους με γνώση των εσωτερικών στοιχείων του Πενταγώνου
, υποστηρίζει ότι στον πόλεμο με το Ιράν
έχουν σκοτωθεί περισσότεροι Αμερικανοί στρατιώτες απ’ όσους έχει παραδεχθεί δημοσίως το υπουργείο Άμυνας.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο πραγματικός αριθμός των Αμερικανών νεκρών ανέρχεται τουλάχιστον στους 22, δηλαδή είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό που εμφανίζεται στις επίσημες δημόσιες ανακοινώσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Η διαφορά αυτή έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο καταγραφής και δημοσιοποίησης των απωλειών από το Πεντάγωνο.
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ορισμένοι θάνατοι στρατιωτικών δεν καταχωρήθηκαν αρχικά ως απώλειες που συνδέονται άμεσα με τον πόλεμο
, αλλά εντάχθηκαν σε άλλες κατηγορίες επιχειρησιακών περιστατικών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην αποτυπωθούν στον δημόσιο απολογισμό των θυμάτων της σύγκρουσης.
Η αποκάλυψη έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης προς την αμερικανική κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενημέρωσης γύρω από το κόστος του πολέμου. Η ακριβής εικόνα των απωλειών αποτελεί ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα στις ΗΠΑ, καθώς οι αριθμοί των νεκρών και των τραυματιών επηρεάζουν την πολιτική συζήτηση γύρω από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό.
Αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν υποστηρίξει στο παρελθόν ότι πιθανές αποκλίσεις στα στοιχεία μπορεί να οφείλονται σε διαδικασίες επιβεβαίωσης, ταξινόμησης και ενημέρωσης των βάσεων δεδομένων. Ωστόσο, το ρεπορτάζ της Washington Post υποστηρίζει ότι η διαφορά ανάμεσα στα εσωτερικά δεδομένα και στη δημόσια εικόνα εγείρει ζήτημα μεγαλύτερης διαφάνειας.
Να σημειωθεί ότι πριν από δύο ημέρες το CBS δημοσιοποίησε φωτογραφίες από ζημιές σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή. Οι φωτογραφίες που προέρχονταν από μια βάση στη Σαουδική Αραβία και δύο άλλες στο Κουβέιτ, στάλθηκαν στο αμερικανικό μέσο από μέλη των ενόπλων δυνάμεων που ζήτησαν να μην αποκαλυφθούν τα ονόματά τους.
«Πρόκειται για σοβαρές ζημιές στις βάσεις μας, για τις οποίες δεν ενημερώθηκε το αμερικανικό κοινό», είπε η μία από αυτές τις πηγές στο CBS. «Παραμένουμε εκεί, με κλειστά τα μάτια, να μας χτυπούν κατάμουτρα», πρόσθεσε.
Ο γενικός επιθεωρητής του Πενταγώνου, σε μια έκθεση του τη Δευτέρα, εξήγησε ότι η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) είχε αναφέρει τις σημαντικές ζημιές στις αμερικανικές εγκαταστάσεις. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι τα ιρανικά πλήγματα «προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες κτίρια και υποδομές στις αμερικανικές βάσεις του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Ιράκ, του Ομάν και της Ιορδανίας».
«Δεκάδες αμερικανικά αεροσκάφη καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με αυτήν την έκθεση, ο πόλεμος στο Ιράν μέχρι τα τέλη Ιουνίου στοίχισε στην Ουάσιγκτον 33,4 δισεκατομμύρια δολάρια, όμως στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται «το κόστος επισκευής των υποδομών».