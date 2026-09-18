Άφαντος ο Αλκετ Ριζάι, βίντεο τον τοποθετεί στον χώρο της δολοφονίας κρατούμενου στις φυλακές Δομοκού τον περασμένο Φεβρουάριο

Σε υλικό από κάμερες ασφαλείας φαίνεται ο διαβόητος κακοποιός να μεταβαίνει στο αρχιφυλακείο Δομοκού, όπου με τρεις σφαίρες εκτελέστηκε ο Αντώνης Παπαδάτος, ενώ για την υπόθεση έχει συλληφθεί και ο τότε αρχιφύλακας





Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο Ριζάι τοποθετείται στον χώρο όπου έγινε η δολοφονία με τρεις σφαίρες του Αντώνη Παπαδάτου. Η υπόθεση μέχρι και σήμερα παραμένει ανοιχτή, ο αρχιφύλακας Δομοκού προφυλακίζεται γιατί ήταν παρών και υπέπεσε σε αντιφάσεις, ενώ στη σκηνή του εγκλήματος οι μαρτυρίες τοποθετούν τον διαβόητο κακοποιό Αλκέτ Ριζάι, το όνομα του οποίου ήρθε και πάλι στη δημοσιότητα που απέδρασε από τη φυλακή και ακόμη δεν έχει εντοπιστεί, μετά και το επεισόδιο με πυροβολισμούς σε μπιτς μπαρ στην Ανάβυσσο.











Μαρτυρίες τοποθετούν τον Ριζάι στον χώρο του εγκλήματος Ανάμιξη στο αιματηρό περιστατικό φέρεται να έχει και ο Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος αρνείται την παρουσία του στον χώρο όπου δολοφονήθηκε ο Παπαδάτος, όμως αυτόπτες μάρτυρες τον τοποθετούν στον χώρο που τελέστηκε το έγκλημα.



Σε κατάθεσή του υπάλληλος της φυλακής αναφέρει τα εξής: «Σε κάποια στιγμή άκουσα πυροβολισμούς να προέρχονται από τον χώρο του παλιού αρχιφυλακείου, είδα να βγαίνει πρώτος ο Αλκέτ Ριζάι...».

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Το χρονικό της δολοφονίας Όπως δείχνουν και τα βίντεο από το κλειστό κύκλωμα της φυλακής, λίγο πριν πέσει νεκρός με τρεις σφαίρες στο κεφάλι, ο Αντώνης Παπαδάτος διακρίνεται στον κοινόχρηστο χώρο της Δ' πτέρυγας. Ανυποψίαστος, μιλάει με τους συγκρατούμενούς του. Λίγο αργότερα, στην πτέρυγα εμφανίζεται ο Βούλγαρος ισοβίτης. Ζητά από τον Παπαδάτο να βγει από το κελί και να τον ακολουθήσει. Εκείνος υπακούει. Δράστης και θύμα διασχίζουν τους διαδρόμους της φυλακής που οδηγούν στο αρχιφυλάκειο. Ο Βούλγαρος δράστης προπορεύεται και ο Παπαδάτος ακολουθεί. Προς τον χώρο του αρχιφυλακείου, όπως δείχνει το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα της φυλακής, κατευθύνεται ταυτόχρονα και ο Αλκέτ Ριζάι. Συγκρατούμενοί του, σε ρόλο σωματοφυλάκων, τον ακολουθούν.



Στον χώρο της διοίκησης, τον Ριζάι περιμένουν ήδη ο Αντώνης Παπαδάτος, ο Βούλγαρος εκτελεστής και ο αρχιφύλακας. Στο βίντεο, ο αρχιφύλακας έχει καταγραφεί να ανταλλάσσει θερμούς εναγκαλισμούς με τον Αλκέτ Ριζάι. Όλοι μαζί φαίνονται να οδηγούν το θύμα στο παλιό αρχιφυλάκειο. Τον μοναδικό χώρο της φυλακής όπου δεν λειτουργεί κάμερα ασφαλείας. Μέσα στο τυφλό από κάμερες δωματίου, ο Παπαδάτος δέχεται αρχικά μια σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του και άλλες δύο στο πρόσωπο.



Ο Βούλγαρος, ο οποίος τελικά ανέλαβε την ευθύνη για την δολοφονία, ισχυρίζεται ότι ο Παπαδάτος προσπάθησε να σκοτώσει τον αρχιφύλακα με περίστροφο που είχε κρυμμένο στη βερμούδα του και πώς εκείνος με αυτοθυσία προσπάθησε να αρπάξει το όπλο, το οποίο όμως εκπυρσοκρότησε, τραυματίζοντας θανάσιμα τον Παπαδάτο στο κεφάλι.



Παραπέμπει σε εκτέλεση συμβόλαιου θανάτου Μετά την δολοφονία Παπαδάτου, που για την αστυνομία και τον ανακριτή φαίνεται να παραπέμπει περισσότερο σε εκτέλεση συμβολαίου θανάτου παρά σε πράξη αυτοθυσίας, ο Βούλγαρος φαίνεται να πετά το όπλο στο πάτωμα και να παραδίδεται.



Στην υπόθεση της δολοφονίας ενός κρατούμενου μέσα στο αρχιφυλακείο των φυλακών Δομοκού , στις 15 Φεβρουαρίου του 2026, εμπλέκεται το όνομα του Αλκέτ Ριζάι , του διαβόητου κακοποιού που από τη Δευτέρα αναζητείται καθώς δραπέτευσε από τις φυλακές όπου ήταν κρατούμενος, ενώ φέρεται να πρωταγωνίστησε και σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβυσσο.Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο Ριζάι τοποθετείται στον χώρο όπου έγινε η δολοφονία με τρεις σφαίρες του Αντώνη Παπαδάτου. Η υπόθεση μέχρι και σήμερα παραμένει ανοιχτή, ο αρχιφύλακας Δομοκού προφυλακίζεται γιατί ήταν παρών και υπέπεσε σε αντιφάσεις, ενώ στη σκηνή του εγκλήματος οι μαρτυρίες τοποθετούν τον διαβόητο κακοποιό Αλκέτ Ριζάι, το όνομα του οποίου ήρθε και πάλι στη δημοσιότητα που απέδρασε από τη φυλακή και ακόμη δεν έχει εντοπιστεί, μετά και το επεισόδιο με πυροβολισμούς σε μπιτς μπαρ στην Ανάβυσσο.Ο ΣΚΑΪ δημοσιεύει για πρώτη φορά τις φωτογραφίες από τη σκηνή του εγκλήματος, ενώ ως δράστης κατηγορείται ένας Βούλγαρος ισοβίτης. Για την υπόθεση ωστόσο συλλαμβάνεται και προφυλακίζεται και ο αρχιφύλακας Δομοκού, που ήταν μπροστά στη δολοφονία κι εξεταζόμενος από τους αστυνομικούς υπέπεσε σε σοβαρές αντιφάσεις, όπως επισημαίνει η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.«Ήδη από την πρώτη στιγμή η εικόνα που έδωσε ο ίδιος είναι εντελώς αντίθετη με τα στοιχεία που προέκυψαν άμεσα και εκδόθηκε και ένταλμα. Aυτό που συνέβη είναι ότι μέσα σε επτά λεπτά ένας κρατούμενος βγήκε από την πτέρυγα στην οποία εκρατείτο και σκοτώθηκε στο κτίριο της διοίκησης », συμπληρώνει η ίδια.Ανάμιξη στο αιματηρό περιστατικό φέρεται να έχει και ο Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος αρνείται την παρουσία του στον χώρο όπου δολοφονήθηκε ο Παπαδάτος, όμως αυτόπτες μάρτυρες τον τοποθετούν στον χώρο που τελέστηκε το έγκλημα.Σε κατάθεσή του υπάλληλος της φυλακής αναφέρει τα εξής: «Σε κάποια στιγμή άκουσα πυροβολισμούς να προέρχονται από τον χώρο του παλιού αρχιφυλακείου, είδα να βγαίνει πρώτος ο Αλκέτ Ριζάι...».Όπως δείχνουν και τα βίντεο από το κλειστό κύκλωμα της φυλακής, λίγο πριν πέσει νεκρός με τρεις σφαίρες στο κεφάλι, ο Αντώνης Παπαδάτος διακρίνεται στον κοινόχρηστο χώρο της Δ' πτέρυγας. Ανυποψίαστος, μιλάει με τους συγκρατούμενούς του. Λίγο αργότερα, στην πτέρυγα εμφανίζεται ο Βούλγαρος ισοβίτης. Ζητά από τον Παπαδάτο να βγει από το κελί και να τον ακολουθήσει. Εκείνος υπακούει. Δράστης και θύμα διασχίζουν τους διαδρόμους της φυλακής που οδηγούν στο αρχιφυλάκειο. Ο Βούλγαρος δράστης προπορεύεται και ο Παπαδάτος ακολουθεί. Προς τον χώρο του αρχιφυλακείου, όπως δείχνει το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα της φυλακής, κατευθύνεται ταυτόχρονα και ο Αλκέτ Ριζάι. Συγκρατούμενοί του, σε ρόλο σωματοφυλάκων, τον ακολουθούν.Στον χώρο της διοίκησης, τον Ριζάι περιμένουν ήδη ο Αντώνης Παπαδάτος, ο Βούλγαρος εκτελεστής και ο αρχιφύλακας. Στο βίντεο, ο αρχιφύλακας έχει καταγραφεί να ανταλλάσσει θερμούς εναγκαλισμούς με τον Αλκέτ Ριζάι. Όλοι μαζί φαίνονται να οδηγούν το θύμα στο παλιό αρχιφυλάκειο. Τον μοναδικό χώρο της φυλακής όπου δεν λειτουργεί κάμερα ασφαλείας. Μέσα στο τυφλό από κάμερες δωματίου, ο Παπαδάτος δέχεται αρχικά μια σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του και άλλες δύο στο πρόσωπο.Ο Βούλγαρος, ο οποίος τελικά ανέλαβε την ευθύνη για την δολοφονία, ισχυρίζεται ότι ο Παπαδάτος προσπάθησε να σκοτώσει τον αρχιφύλακα με περίστροφο που είχε κρυμμένο στη βερμούδα του και πώς εκείνος με αυτοθυσία προσπάθησε να αρπάξει το όπλο, το οποίο όμως εκπυρσοκρότησε, τραυματίζοντας θανάσιμα τον Παπαδάτο στο κεφάλι.Μετά την δολοφονία Παπαδάτου, που για την αστυνομία και τον ανακριτή φαίνεται να παραπέμπει περισσότερο σε εκτέλεση συμβολαίου θανάτου παρά σε πράξη αυτοθυσίας, ο Βούλγαρος φαίνεται να πετά το όπλο στο πάτωμα και να παραδίδεται.

Στην κατάθεσή του ο αρχιφύλακας ισχυρίζεται ότι στη διάρκεια του επεισοδίου προσπάθησε να καλυφθεί και δεν είδε τι συνέβη και πως ο Ριζάι είχε φύγει από τον χώρο λίγα λεπτά πριν.



Ο συνήγορος του αρχιφύλακα, Δημήτρης Γκαβέλας, εξηγεί:«Βρέθηκε ένας αρχιφύλακας στο λάθος τόπο, τη λάθος στιγμή. Βρέθηκε ενώπιον μιας κατάστασης που προφανώς δεν μπορούσε να αποτρέψει. Δεν μπορώ να έχω κάποια ερμηνεία παραπάνω και πέρα από αυτό που λέει το δικογραφικό υλικό. Εάν ο εντολέας μου ισχυρίζεται ότι ο Ριζάι δεν βρισκόταν στη σκηνή του εγκλήματος, δεν μπορώ παρά να ακούσω αυτό που ισχυρίζεται ο εντολέας μου».



Αλκέτ Ριζάι: «Δεν είχαμε καμία ανάγκη να ανακατευτώ» «Είμαι καθαρός και δεν φοβάμαι κάτι. Δεν ήμουν μέσα στο παλαιό αρχιφυλακείο κατά τη στιγμή της τέλεσης της πράξης. Δεν είχα καμία ανάγκη να ανακατευθώ σε μια τέτοια υπόθεση, ούτε για τα λεφτά όλου του κόσμου», λέει ο Ριζάι, όμως η σήμανση είχε εντοπίσει στα παπούτσια του ίχνη αίματος και στα ρούχα του ίχνη πυρίτιδας.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 47χρονος δραπέτης δεν κατηγορείται και παραμένει μάρτυρας στην υπόθεση, ενώ η αίτηση αποφυλάκισης που κατέθεσε τον Αύγουστο ο προφυλακισμένος αρχιφύλακας απορρίφθηκε.



Το σενάριο διαφυγής στην Αλβανία ​Ταυτόχρονα, όσο περνούν οι ημέρες, ενισχύεται το σενάριο ο σκληρός κακοποιός — γνωστός για τη στενή σχέση του με τον Βασίλη Παλαιοκώστα — να έχει περάσει στην Αλβανία. Πληροφορίες που έχουν φτάσει στην ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν πως το τελευταίο στίγμα του Ριζάι εντοπίζεται στη Βόρεια Ελλάδα, από όπου πιθανότατα θα περνούσε παράνομα στη χώρα του. Αυτό δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο, όμως πλέον αποτελεί ένα ενδεχόμενο που συγκεντρώνει όλο και περισσότερες πιθανότητες.