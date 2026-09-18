MI5: Παραδέχθηκε ότι έδωσε ψευδή στοιχεία σε δικαστήρια για υπόθεση νεοναζί πληροφοριοδότη

Η βρετανική υπηρεσία ασφαλείας αποδέχθηκε τα ευρήματα έρευνας που κάνει λόγο για «ψέματα» και σοβαρές συστημικές αποτυχίες – Πρωτοφανής εξέταση για πιθανή περιφρόνηση δικαστηρίου





Πρόκειται για την πρώτη φορά που η MI5 αναγνωρίζει πως δόθηκαν ψευδείς πληροφορίες σε δικαστήριο, ενώ υπερασπιζόταν έναν βίαιο ακροδεξιό πληροφοριοδότη, η δράση του οποίου είχε αποκαλυφθεί από το BBC.







Η έκθεση κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η MI5 είχε παρουσιάσει στα δικαστήρια στοιχεία που βασίζονταν σε «ψέματα». Μέχρι σήμερα, η υπηρεσία περιοριζόταν σε «συγγνώμες» για παροχή «λανθασμένων» πληροφοριών.



Εξετάζεται ενδεχόμενη περιφρόνηση δικαστηρίου Μια τριμελής σύνθεση ανώτερων δικαστών εξετάζει πλέον ποια μέτρα θα ληφθούν για τα ψευδή στοιχεία που δόθηκαν στη δικαιοσύνη.







Ο Ότι δήλωσε ότι η MI5 «αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη» τα συμπεράσματα της έκθεσης του πρώην αναπληρωτή επιτρόπου για τις εξουσίες έρευνας, σερ Τζον Γκόλντρινγκ. «Η MI5 αποδέχεται πλήρως και αναγνωρίζει τη σοβαρότητα των ζητημάτων που τέθηκαν και δεσμεύεται ότι δεν πρέπει ποτέ ξανά να συμβούν», ανέφερε ο δικηγόρος.



Παράλληλα, υποστήριξε ότι η υπηρεσία έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων υπό την ηγεσία του γενικού διευθυντή της, σερ Κεν ΜακΚάλουμ.



Κλείσιμο Τα στελέχη που κατηγορήθηκαν για παραπλάνηση Η έκθεση του σερ Τζον Γκόλντρινγκ διαπίστωσε ότι ένα ανώτερο στέλεχος της MI5, γνωστό ως «Officer 2», είπε επανειλημμένα ψέματα, ενώ ένα άλλο στέλεχος, ο «Officer 3», παραπλάνησε συναδέλφους του και είπε ψέματα σχετικά με όσα του είχαν γνωστοποιηθεί.



Η έρευνα έκανε επίσης λόγο για «σοβαρές και συστημικές αποτυχίες στη συμπεριφορά της MI5» καθ' όλη τη διάρκεια της υπόθεσης.



Ο δικηγόρος της υπηρεσίας τάχθηκε κατά της έναρξης διαδικασίας για περιφρόνηση δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν προς το δημόσιο συμφέρον, δεδομένης της λεπτομερούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε, των απολογιών της MI5 και της δέσμευσής της για αλλαγές.



Σημείωσε, ακόμα, ότι ο «Officer 2» έχει παραιτηθεί από την υπηρεσία, ενώ ο «Officer 3» έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα και αντιμετωπίζει πειθαρχική διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει στην απόλυσή του.



Στοιχεία βασισμένα σε ψευδείς ισχυρισμούς, παραδέχτηκε πως παρείχε σε τρία δικαστήρια η βρετανική υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας MI5 , για μια υπόθεση που αφορά νεοναζί πληροφοριοδότη, προσθέτοντας επίσης - για την ίδια υπόθεση - ότι ανώτερα στελέχη της έδωσαν επανειλημμένα ανακριβείς καταθέσεις.Πρόκειται για την πρώτη φορά που η MI5 αναγνωρίζει πως δόθηκαν ψευδείς πληροφορίες σε δικαστήριο, ενώ υπερασπιζόταν έναν βίαιο ακροδεξιό πληροφοριοδότη, η δράση του οποίου είχε αποκαλυφθεί από τοΤην Παρασκευή, κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, ο δικηγόρος της MI5, Τίμοθι Ότι KC, ανακοίνωσε ότι η υπηρεσία αποδέχεται πλήρως τα συμπεράσματα καταδικαστικής έκθεσης που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο.Η έκθεση κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η MI5 είχε παρουσιάσει στα δικαστήρια στοιχεία που βασίζονταν σε «ψέματα». Μέχρι σήμερα, η υπηρεσία περιοριζόταν σε «συγγνώμες» για παροχή «λανθασμένων» πληροφοριών.Μια τριμελής σύνθεση ανώτερων δικαστών εξετάζει πλέον ποια μέτρα θα ληφθούν για τα ψευδή στοιχεία που δόθηκαν στη δικαιοσύνη.Οι δικαστές θα αποφασίσουν μεταξύ άλλων εάν θα κινηθεί διαδικασία για περιφρόνηση δικαστηρίου κατά συγκεκριμένων στελεχών της MI5 ή ακόμη και κατά της ίδιας της υπηρεσίας, κάτι που αν συμβεί, θα αποτελέσει πρωτοφανές γεγονός.Ο Ότι δήλωσε ότι η MI5 «αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη» τα συμπεράσματα της έκθεσης του πρώην αναπληρωτή επιτρόπου για τις εξουσίες έρευνας, σερ. «Η MI5 αποδέχεται πλήρως και αναγνωρίζει τη σοβαρότητα των ζητημάτων που τέθηκαν και δεσμεύεται ότι δεν πρέπει ποτέ ξανά να συμβούν», ανέφερε ο δικηγόρος.Παράλληλα, υποστήριξε ότι η υπηρεσία έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων υπό την ηγεσία του γενικού διευθυντή της, σερΗ έκθεση του σερδιαπίστωσε ότι ένα ανώτερο στέλεχος της MI5, γνωστό ως, είπε επανειλημμένα ψέματα, ενώ ένα άλλο στέλεχος, ο, παραπλάνησε συναδέλφους του και είπε ψέματα σχετικά με όσα του είχαν γνωστοποιηθεί.Η έρευνα έκανε επίσης λόγο για «σοβαρές και συστημικές αποτυχίες στη συμπεριφορά της MI5» καθ' όλη τη διάρκεια της υπόθεσης.Ο δικηγόρος της υπηρεσίας τάχθηκε κατά της έναρξης διαδικασίας για περιφρόνηση δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν προς το δημόσιο συμφέρον, δεδομένης της λεπτομερούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε, των απολογιών της MI5 και της δέσμευσής της για αλλαγές.Σημείωσε, ακόμα, ότι οέχει παραιτηθεί από την υπηρεσία, ενώ ο «έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα και αντιμετωπίζει πειθαρχική διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει στην απόλυσή του.

Η υπόθεση του «Agent X» Η υπόθεση αφορά έναν πληροφοριοδότη της MI5, γνωστό ως Agent X, έναν ξένο νεοναζί με ακραίες μισογυνικές απόψεις, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποίησε τη σχέση του με την υπηρεσία ασφαλείας ως εργαλείο για να συνεχίσει την κακοποιητική του συμπεριφορά. Ο άνδρας κατηγορήθηκε ότι άσκησε ψυχολογικό έλεγχο στη σύντροφό του, γνωστή με το ψευδώνυμο Beth, ενώ την είχε επίσης επιτεθεί με ματσέτα.



Παρά το γεγονός ότι τελούσε υπό αστυνομική διερεύνηση, η MI5 φέρεται να τον βοήθησε να ταξιδέψει στο εξωτερικό, ώστε να συνεχίσει το έργο του ως πληροφοριοδότης.



Η βρετανική κυβέρνηση είχε προσφύγει το 2022 κατά του BBC σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να εμποδίσει την έρευνα του μέσου για τον Agent X, ωστόσο κατάφερε να εξασφαλίσει τη νομική ανωνυμία του.



Η Beth στη συνέχεια προσέφυγε εναντίον της MI5 στο ανεξάρτητο, εξειδικευμένο δικαστήριο Investigatory Powers Tribunal, ενώ το 2024 ζήτησε επανεξέταση της απόφασης από το Ανώτατο Δικαστήριο.



Η MI5 υποστήριζε ότι δεν είχε αποκαλύψει την ταυτότητα του πράκτορα Στα δικαστήρια, η MI5 υποστήριξε ότι είχε τηρήσει πάντα την πολιτική μυστικότητας και ότι ουδέποτε είχε αποκαλύψει σε κανέναν πως ο Agent X ήταν πληροφοριοδότης της, ούτε καν στον δημοσιογράφο του BBC που ερευνούσε την υπόθεση. Η θέση αυτή είχε δοθεί μέσω ένορκης δήλωσης ανώτερου αξιωματούχου της υπηρεσίας.



Τα δικαστήρια είχαν αποδεχθεί τα επιχειρήματα της MI5, με αποτέλεσμα η Beth και άλλοι εμπλεκόμενοι να μην μπορούν να πληροφορηθούν επίσημα ότι ο άνδρας ήταν πράκτορας ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε κρίσιμα στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με τα μεταγενέστερα ευρήματα, η θέση αυτή δεν ήταν ακριβής.



Η MI5 είχε στην πραγματικότητα αποκαλύψει την ιδιότητα του Agent X σε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον δημοσιογράφο του BBC, σε μια προσπάθεια να τον πείσει να σταματήσει την έρευνά του το 2020. Παράλληλα, ο Officer 2 φέρεται να προσπάθησε να προστατεύσει τον πληροφοριοδότη, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι δεν ήταν κακοποιητικός μισογύνης ούτε πραγματικός εξτρεμιστής.



Οι προηγούμενες έρευνες κρίθηκαν ανεπαρκείς Μετά τις αποκαλύψεις του BBC, πραγματοποιήθηκαν δύο επίσημες έρευνες, οι οποίες απάλλαξαν την MI5 και τα στελέχη της από πρόθεση για παράνομη ενέργεια, αποδίδοντας τα ψευδή στοιχεία σε λάθη και προβλήματα μνήμης.



Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2025, ομάδα ανώτερων δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου έκρινε ότι οι έρευνες αυτές παρουσίαζαν «σοβαρές διαδικαστικές ανεπάρκειες» και ότι «δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά τα συμπεράσματά τους».



Μετά την απόφαση αυτή, ο πρωθυπουργός διέταξε τον Σεπτέμβριο νέα ανεξάρτητη έρευνα από τον σερ Τζον Γκόλντρινγκ, καθώς οι εξηγήσεις της MI5 κρίθηκαν από το δικαστήριο ανεπαρκείς και αναξιόπιστες.