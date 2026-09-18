Συλλυπητήρια Μητσοτάκη για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου: Πορεύτηκε με διακριτικότητα και αξιοπρέπεια

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε δυναμική γυναίκα την Μαργαρίτα Παπανδρέου «που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή ιδίως με τις δράσεις της για την ισότητα των φύλων και την προστασία της μητρότητας»