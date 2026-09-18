Συλλυπητήρια Μητσοτάκη για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου: Πορεύτηκε με διακριτικότητα και αξιοπρέπεια
Συλλυπητήρια Μητσοτάκη για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου: Πορεύτηκε με διακριτικότητα και αξιοπρέπεια
Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε δυναμική γυναίκα την Μαργαρίτα Παπανδρέου «που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή ιδίως με τις δράσεις της για την ισότητα των φύλων και την προστασία της μητρότητας»
Τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου που άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα σε ηλικία 103 ετών, εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Μιας γυναίκας δυναμικής, που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή ιδίως με τις δράσεις της για την ισότητα των φύλων και την προστασία της μητρότητας», αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του.
«Ως σύζυγος και μητέρα Πρωθυπουργών, βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας. Στη μακρά διαδρομή της, ωστόσο, επέλεξε να πορευτεί στον δικό της, διακριτό δρόμο. Πάντα με διακριτικότητα και πάντα με αξιοπρέπεια. Στην οικογένεια και στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», καταλήγει ο πρωθυπουργός.
«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Μιας γυναίκας δυναμικής, που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή ιδίως με τις δράσεις της για την ισότητα των φύλων και την προστασία της μητρότητας», αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του.
«Ως σύζυγος και μητέρα Πρωθυπουργών, βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας. Στη μακρά διαδρομή της, ωστόσο, επέλεξε να πορευτεί στον δικό της, διακριτό δρόμο. Πάντα με διακριτικότητα και πάντα με αξιοπρέπεια. Στην οικογένεια και στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», καταλήγει ο πρωθυπουργός.
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