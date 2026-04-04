Τι τρώει καθημερινά η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς στα 56 της για να διατηρεί την εντυπωσιακή της σιλουέτα

Το βραδινό και οι αγαπημένες της λιχουδιές

Το μενού είναι συνήθως ελαφρύ και περιλαμβάνει σαλάτα με κοτόπουλο στη σχάρα, ψάρι ή μελιτζάνα. Συνοδεύει το γεύμα με καφέ και το ολοκληρώνει με σπιτικά scones (ψωμάκια από αλεύρι, βούτυρο, γάλα και λίγη ζάχαρη).Η ίδια και ο Μάικλ Ντάγκλας προτιμούν να δειπνούν πριν τις 8 το βράδυ, εκτός αν βρίσκονται στην Ευρώπη, όπου ακολουθούν πιο χαλαρούς ρυθμούς.Το δείπνο της περιλαμβάνει σαλάτα με μήλο και αβοκάντο, συνοδευόμενη από φιλέτο μοσχαριού, σάλτσα μανιταριών και λαχανικά.Ιδιαίτερη αδυναμία έχει στο κουνουπίδι με τυρί, ένα πιάτο που της θυμίζει την παιδική της ηλικία και τη μητέρα της.Παρά τη γενικά ισορροπημένη διατροφή της, η Κάθριν έχει αδυναμία στα γλυκά. Λατρεύει το παγωτό και την παραδοσιακή μηλόπιτα της μητέρας της, την οποία συνδυάζει συχνά με παγωτό.Η ίδια και ο Μάικλ Ντάγκλας γιόρτασαν πέρσι 25 χρόνια γάμου. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2000 στο Plaza Hotel, παραμένοντας μέχρι σήμερα ένα από τα πιο σταθερά και αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ.