Τι τρώει καθημερινά η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς στα 56 της για να διατηρεί την εντυπωσιακή της σιλουέτα
Η αδυναμία στα γλυκά, το πρωινό και οι διατροφικές ατασθαλίες του Σαββατοκύριακου
Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς εντυπωσιάζει με την εμφάνισή της στα 56 της χρόνια, με πολλούς να σχολιάζουν πως μοιάζει να «νικά τον χρόνο». Όπως φαίνεται, ένα από τα βασικά μυστικά της είναι η διατροφή της, την οποία η ίδια αποκάλυψε, δίνοντας μια σπάνια ματιά στην καθημερινότητά της με τον σύζυγό της Μάικλ Ντάγκλας και τα δύο τους παιδιά, Ντίλαν και Κάρις. Η διάσημη ηθοποιός ακολουθεί μια ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή μέσα στην εβδομάδα, ενώ τα Σαββατοκύριακα επιτρέπει στον εαυτό της μικρές… ατασθαλίες.
Κάθε πρωί ξυπνά νωρίς για να απολαύσει την ησυχία του σπιτιού της και ετοιμάζει τον καφές της. Αφού βγάλει βόλτα τον σκύλο της, ετοιμάζει το πρωινό της, το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με την εποχή.
Τον χειμώνα προτιμά ένα μπολ με βρώμη, στο οποίο προσθέτει καστανή ζάχαρη, μπανάνα και μύρτιλα. Από την άνοιξη μέχρι το καλοκαίρι επιλέγει ένα πιο ελαφρύ πρωινό, όπως γιαούρτι βανίλιας χωρίς λιπαρά, με γκρανόλα, μύρτιλα και σμέουρα.
Όπως έχει δηλώσει, συνήθως τρώει πρωινό γύρω στις 8 το πρωί και ακολουθεί το μοντέλο των τριών γευμάτων την ημέρα.
Τα Σαββατοκύριακα αφήνει πίσω την αυστηρή διατροφή και απολαμβάνει πλούσια οικογενειακά γεύματα. Συγκεκριμένα, επιλέγει ένα παραδοσιακό βρετανικό πρωινό με μπέικον, λουκάνικα, φασόλια και αυγά.
Παράλληλα, για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, ετοιμάζει γαλλικό τοστ με σιρόπι σφενδάμου, βασισμένο σε συνταγή της Μάρθα Στιούαρτ. Όπως λέει, το οικογενειακό brunch του Σαββατοκύριακου αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για όλους.
Γύρω στις 11 το πρωί απολαμβάνει ένα φλιτζάνι τσάι, συνοδευόμενο από ένα μπισκότο ή ένα κομμάτι σοκολάτας.
Το μεσημεριανό γεύμα αποτελεί σημαντική οικογενειακή στιγμή, καθώς η ηθοποιός δίνει μεγάλη σημασία στο να κάθονται όλοι μαζί στο τραπέζι. Όπως αναφέρει, αυτό συνδέεται με τις ευρωπαϊκές της ρίζες.
Οι «αμαρτίες» του Σαββατοκύριακου
Το μενού είναι συνήθως ελαφρύ και περιλαμβάνει σαλάτα με κοτόπουλο στη σχάρα, ψάρι ή μελιτζάνα. Συνοδεύει το γεύμα με καφέ και το ολοκληρώνει με σπιτικά scones (ψωμάκια από αλεύρι, βούτυρο, γάλα και λίγη ζάχαρη).
Το δείπνο της περιλαμβάνει σαλάτα με μήλο και αβοκάντο, συνοδευόμενη από φιλέτο μοσχαριού, σάλτσα μανιταριών και λαχανικά.
Ιδιαίτερη αδυναμία έχει στο κουνουπίδι με τυρί, ένα πιάτο που της θυμίζει την παιδική της ηλικία και τη μητέρα της.
Παρά τη γενικά ισορροπημένη διατροφή της, η Κάθριν έχει αδυναμία στα γλυκά. Λατρεύει το παγωτό και την παραδοσιακή μηλόπιτα της μητέρας της, την οποία συνδυάζει συχνά με παγωτό.
Το βραδινό και οι αγαπημένες της λιχουδιέςΗ ίδια και ο Μάικλ Ντάγκλας προτιμούν να δειπνούν πριν τις 8 το βράδυ, εκτός αν βρίσκονται στην Ευρώπη, όπου ακολουθούν πιο χαλαρούς ρυθμούς.
Η ίδια και ο Μάικλ Ντάγκλας γιόρτασαν πέρσι 25 χρόνια γάμου. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2000 στο Plaza Hotel, παραμένοντας μέχρι σήμερα ένα από τα πιο σταθερά και αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ.
