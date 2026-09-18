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Οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας και της Ιρλανδίας επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής
Οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας και της Ιρλανδίας επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής
Η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής του 1998 έθεσε τέλος σε τρεις δεκαετίες βίας μεταξύ των Ιρλανδών εθνικιστών, που επιδίωκαν μια ενωμένη Ιρλανδία, και των ενωτικών, που ήθελαν η Βόρεια Ιρλανδία να παραμείνει τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ιρλανδός ομόλογός του Μίχολ Μάρτιν επαναβεβαίωσαν σήμερα τη δέσμευσή τους στην τήρηση της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Μάντσεστερ.
Η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής του 1998 έθεσε τέλος σε τρεις δεκαετίες βίας μεταξύ των Ιρλανδών εθνικιστών, που επιδίωκαν μια ενωμένη Ιρλανδία, και των ενωτικών, που επιθυμούσαν η Βόρεια Ιρλανδία να παραμείνει τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου.
«Οι δύο ηγέτες ξεκίνησαν επαναβεβαιώνοντας τη στενή συνεργασία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, καθώς και την κοινή τους δέσμευση για την τήρηση της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής», δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.
Οι δηλώσεις αυτές έρχονται έπειτα από δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το περασμένο Σαββατοκύριακο κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία ότι η ένωση της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία θα ήταν «κάτι το φανταστικό».
Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, ένα δημοψήφισμα για την ενοποίηση μπορεί να διεξαχθεί μόνο κατά τη διακριτική ευχέρεια της βρετανικής κυβέρνησης.
Η δήλωση Τραμπ ακολούθησε τη δήλωση του Μπέρναμ ότι το ενδεχόμενο ενός δημοψηφίσματος για την αποχώρηση της Βόρειας Ιρλανδίας από το Ηνωμένο Βασίλειο «είναι εκτός συζήτησης», δήλωση που προκάλεσε οργισμένη αντίδραση από ηγέτες του ιρλανδικού εθνικιστικού κόμματος Σιν Φέιν.
Το Σιν Φέιν ζητά τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος μέχρι το 2030.
Σε αυτό το κλίμα, την περασμένη Δευτέρα οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, σε άνευ προηγουμένου συνάντηση, συνεδρίασαν στο Κάρντιφ και υπέγραψαν μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν «το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση» και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους «βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής του 1998 έθεσε τέλος σε τρεις δεκαετίες βίας μεταξύ των Ιρλανδών εθνικιστών, που επιδίωκαν μια ενωμένη Ιρλανδία, και των ενωτικών, που επιθυμούσαν η Βόρεια Ιρλανδία να παραμείνει τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου.
«Οι δύο ηγέτες ξεκίνησαν επαναβεβαιώνοντας τη στενή συνεργασία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, καθώς και την κοινή τους δέσμευση για την τήρηση της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής», δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.
Taoiseach Micheál Martin has told Prime Minister Andy Burnham that their governments have a duty to "mind and progress" the 1998 Good Friday Agreement.— BBC News NI (@BBCNewsNI) September 18, 2026
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Οι δηλώσεις αυτές έρχονται έπειτα από δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το περασμένο Σαββατοκύριακο κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία ότι η ένωση της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία θα ήταν «κάτι το φανταστικό».
Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, ένα δημοψήφισμα για την ενοποίηση μπορεί να διεξαχθεί μόνο κατά τη διακριτική ευχέρεια της βρετανικής κυβέρνησης.
Η δήλωση Τραμπ ακολούθησε τη δήλωση του Μπέρναμ ότι το ενδεχόμενο ενός δημοψηφίσματος για την αποχώρηση της Βόρειας Ιρλανδίας από το Ηνωμένο Βασίλειο «είναι εκτός συζήτησης», δήλωση που προκάλεσε οργισμένη αντίδραση από ηγέτες του ιρλανδικού εθνικιστικού κόμματος Σιν Φέιν.
Το Σιν Φέιν ζητά τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος μέχρι το 2030.
Σε αυτό το κλίμα, την περασμένη Δευτέρα οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, σε άνευ προηγουμένου συνάντηση, συνεδρίασαν στο Κάρντιφ και υπέγραψαν μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν «το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση» και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους «βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
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