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Η Λέτσε έχει τη δική της σταρ: Η Έλεν Μίρεν μιλά ξανά για την αγαπημένη της ομάδας, δείτε βίντεο
Η Λέτσε έχει τη δική της σταρ: Η Έλεν Μίρεν μιλά ξανά για την αγαπημένη της ομάδας, δείτε βίντεο
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υποστηρίζει την ιταλική ομάδα εδώ και πολλά χρόνια
Η θρυλική Βρετανίδα ηθοποιός, Έλεν Μίρεν, εκμεταλλεύτηκε την παρουσία της ως καλεσμένη στην εκπομπή «The Tonight Show» του Τζίμι Φάλον για να υπενθυμίσει σε όλους την αγάπη της για τη Λέτσε.
Φυσικά, αυτό το πάθος δεν είναι καινούργιο για τη Μίρεν, καθώς η ίδια διαθέτει σπίτι κοντά στην ιταλική πόλη και, ως εκ τούτου, επισκέπτεται συχνά τις κερκίδες του σταδίου «Via del Mare». Υποστηρίζει την ομάδα της Λέτσε εδώ και αρκετά χρόνια και αποτελεί ιδιαίτερα αγαπητό πρόσωπο στην περιφέρεια της Απουλίας από τότε που αγόρασε το σπίτι της εκεί, πριν από 22 χρόνια.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, η οποία κλείνει τα 81 της χρόνια αυτό το καλοκαίρι, βρισκόταν στο Λος Άντζελες για την τελετή απονομής των βραβείων Emmy και συμμετείχε σε ένα χιουμοριστικό σκετς με τον παρουσιαστή του «Tonight Show», Τζίμι Φάλον, αναφερόμενη στην ιδιότητά της ως οπαδός της Λέτσε.
Φυσικά, αυτό το πάθος δεν είναι καινούργιο για τη Μίρεν, καθώς η ίδια διαθέτει σπίτι κοντά στην ιταλική πόλη και, ως εκ τούτου, επισκέπτεται συχνά τις κερκίδες του σταδίου «Via del Mare». Υποστηρίζει την ομάδα της Λέτσε εδώ και αρκετά χρόνια και αποτελεί ιδιαίτερα αγαπητό πρόσωπο στην περιφέρεια της Απουλίας από τότε που αγόρασε το σπίτι της εκεί, πριν από 22 χρόνια.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, η οποία κλείνει τα 81 της χρόνια αυτό το καλοκαίρι, βρισκόταν στο Λος Άντζελες για την τελετή απονομής των βραβείων Emmy και συμμετείχε σε ένα χιουμοριστικό σκετς με τον παρουσιαστή του «Tonight Show», Τζίμι Φάλον, αναφερόμενη στην ιδιότητά της ως οπαδός της Λέτσε.
Dame Helen Mirren al The Tonight Show di Jimmy Fallon, il talk show più famoso al mondo: è l’occasione migliore per ricordare la sua grande passione sportiva, il Lecce 💛❤️— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) September 16, 2026
🎥 Credit: @FallonTonight, @nbc pic.twitter.com/OARpwwYg6C
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