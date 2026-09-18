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Συστήματα κατά των drones στις κρίσιμες υποδομές της Βουλγαρίας και αύξηση των περιπολιών σε εγκαταστάσεις όπλων
Συστήματα κατά των drones στις κρίσιμες υποδομές της Βουλγαρίας και αύξηση των περιπολιών σε εγκαταστάσεις όπλων
Η κίνηση αυτή έρχεται μερικές ημέρες ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη όπλων, η οποία προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των κατασκευαστών πυρομαχικών στη χώρα
Η Βουλγαρία θα αρχίσει να εφοδιάζει εγκαταστάσεις κρίσιμων υποδομών με συστήματα κατά των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) και έχει δώσει εντολή στην αστυνομία να αυξήσει τις περιπολίες σε εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης όπλων εν μέσω αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της χώρας.
Ο υπουργός Εσωτερικών Ιβάν Ντεμερτζιέφ δήλωσε ότι η κυβέρνηση επανεξέτασε την ασφάλεια εγκαταστάσεων κρίσιμων υποδομών και θα αρχίσει να τις εφοδιάζει με συστήματα κατά των drones. Ο Ντεμερτζιέφ πρόσθεσε ότι δόθηκαν επίσης οδηγίες στην αστυνομία να αυξήσει τις περιπολίες σε εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης όπλων.
Η κίνηση αυτή έρχεται μερικές ημέρες ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη όπλων την οποία διαχειρίζεται η EMCO στη χώρα, η οποία προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των κατασκευαστών πυρομαχικών στη βαλκανική χώρα.
Η EMCO ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά ήταν το αποτέλεσμα πράξης δολιοφθοράς, επικαλούμενη πάνω από 10 παρόμοια περιστατικά σε βουλγαρικές αμυντικές εταιρείες από το 2011, αλλά δεν κατονόμασε υπόπτους.
Επικεφαλής της EMCO είναι ο Βούλγαρος έμπορος όπλων Εμιλιάν Γκέμπρεφ, για τον οποίο Βούλγαροι εισαγγελείς έχουν στο παρελθόν δηλώσει ότι ήταν ο στόχος επιθέσεων από Ρώσους πράκτορες στις εγκαταστάσεις του.
Ο υπουργός Εσωτερικών Ιβάν Ντεμερτζιέφ δήλωσε ότι η κυβέρνηση επανεξέτασε την ασφάλεια εγκαταστάσεων κρίσιμων υποδομών και θα αρχίσει να τις εφοδιάζει με συστήματα κατά των drones. Ο Ντεμερτζιέφ πρόσθεσε ότι δόθηκαν επίσης οδηγίες στην αστυνομία να αυξήσει τις περιπολίες σε εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης όπλων.
Η κίνηση αυτή έρχεται μερικές ημέρες ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη όπλων την οποία διαχειρίζεται η EMCO στη χώρα, η οποία προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των κατασκευαστών πυρομαχικών στη βαλκανική χώρα.
Η EMCO ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά ήταν το αποτέλεσμα πράξης δολιοφθοράς, επικαλούμενη πάνω από 10 παρόμοια περιστατικά σε βουλγαρικές αμυντικές εταιρείες από το 2011, αλλά δεν κατονόμασε υπόπτους.
Επικεφαλής της EMCO είναι ο Βούλγαρος έμπορος όπλων Εμιλιάν Γκέμπρεφ, για τον οποίο Βούλγαροι εισαγγελείς έχουν στο παρελθόν δηλώσει ότι ήταν ο στόχος επιθέσεων από Ρώσους πράκτορες στις εγκαταστάσεις του.
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