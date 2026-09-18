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Χωρίς Μιλουτίνοφ αλλά με Παπανικολάου η 12άδα του Ολυμπιακού με τη Φενέρ
Χωρίς Μιλουτίνοφ αλλά με Παπανικολάου η 12άδα του Ολυμπιακού με τη Φενέρ
Ο Σέρβος σέντερ δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει το πρόβλημα με την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί
Ο Ολυμπιακός δεν έχει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στη 12άδα του σημερινού αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε (18/9, 17:00), στον πρώτο ημιτελικό του Euroleague Super Cup, που διεξάγεται στο Άμπου Ντάμπι.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στον Σέρβο σέντερ, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει πλήρως την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί. Εκτός 12άδας έμειναν και οι Νετζήπογλου, Πλώτας, Μπουρνελές.
Κανονικά διαθέσιμος και στη 12άδα βρίσκεται ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Κώστας Παπανικολάου.
Τη 12άδα των ερυθρολεύκων αποτελούν οι Τζόσεφ, ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Εντιάι, Βεζένκοβ, Χολ, Τζόουνς, Καραγιαννίδης
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στον Σέρβο σέντερ, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει πλήρως την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί. Εκτός 12άδας έμειναν και οι Νετζήπογλου, Πλώτας, Μπουρνελές.
Κανονικά διαθέσιμος και στη 12άδα βρίσκεται ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Κώστας Παπανικολάου.
Τη 12άδα των ερυθρολεύκων αποτελούν οι Τζόσεφ, ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Εντιάι, Βεζένκοβ, Χολ, Τζόουνς, Καραγιαννίδης
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