Γιάννης Σεβδικαλής σε Σοφία Κουρτίδου: Με κάνεις κάθε μέρα να ελπίζω σε έναν ομορφότερο κόσμο
Γιάννης Σεβδικαλής σε Σοφία Κουρτίδου: Με κάνεις κάθε μέρα να ελπίζω σε έναν ομορφότερο κόσμο
Ο κόσμος είναι έμπρακτα πιο όμορφος και φωτεινός, γιατί τον ομορφαίνεις με την ύπαρξή σου, πρόσθεσε για τη σύζυγό του
Με αφορμή την ονομαστική εορτή της Σοφίας Κουρτίδου την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Σεβδικαλής έκανε μία ανάρτηση στα social media για να της ευχηθεί και να της εκφράσει την αγάπη του. Το ζευγάρι που είναι μαζί από τον Ιανουάριο του 2024, παντρεύτηκε τον Αύγουστο του περασμένου χρόνου και έκτοτε, ζει μια ευτυχισμένη ζωή μαζί.
Θέλοντας να στείλει τις ευχές του στην αγαπημένη του, ο Γιάννης Σεβδικαλής δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, που τους δείχνει να περπατούν στην άμμο και να ανταλλάσσουν ένα φιλί.
Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Γιάννης Σεβδικαλής έγραψε για τη Σοφία Κουρτίδου: «Σοφία μου, κρατώντας το χέρι σου, είναι σαν να νιώθω κι εγώ την αμμουδιά στα πόδια μου. Δεν γνώριζα ότι μπορεί να υπάρξει τέτοια σύνδεση, τέτοια αγάπη, τέτοια πίστη σε έναν άνθρωπο, μέχρι που σε γνώρισα. Δεν είναι τυχαίο που γιορτάζεις σήμερα, μαζί με την Αγάπη, την Πίστη και την Ελπίδα. Με κάνεις κάθε μέρα να ελπίζω σε έναν ομορφότερο κόσμο. Μέσα από τα δικά σου μάτια, ο κόσμος είναι έμπρακτα πιο όμορφος και φωτεινός, γιατί τον ομορφαίνεις με την ύπαρξή σου, τις πράξεις σου και την τέχνη σου».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Σήμερα, που είναι η γιορτή σου, δεν θέλω απλά να σου ευχηθώ, θέλω να σου υποσχεθώ πως θα κρατάω πάντα το χέρι σου και τα βήματά μας θα είναι για πάντα μαζί. Είναι τιμή μου που κρατάω το χέρι μιας τόσο σπουδαίας γυναίκας, της γυναίκας μου. Το δικό σου χέρι που αγκαλιάζει, φροντίζει και δημιουργεί όπως μόνο εσύ ξέρεις. Χρόνια σου πολλά! Κι επειδή μια ολόκληρη ζωή δεν θα είναι ποτέ αρκετή για να σε χορτάσω... σε όλες τις ζωές, μαζί σου. Η φωτεινή σου ψυχή θα μου φωτίζει πάντα τον δρομο για να σε βρω, να σε αγαπάω, να σε θαυμάζω και να είσαι σέναα....το αγαπημένο μου οτιδήποτε».
Δείτε το βίντεο
Θέλοντας να στείλει τις ευχές του στην αγαπημένη του, ο Γιάννης Σεβδικαλής δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, που τους δείχνει να περπατούν στην άμμο και να ανταλλάσσουν ένα φιλί.
Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Γιάννης Σεβδικαλής έγραψε για τη Σοφία Κουρτίδου: «Σοφία μου, κρατώντας το χέρι σου, είναι σαν να νιώθω κι εγώ την αμμουδιά στα πόδια μου. Δεν γνώριζα ότι μπορεί να υπάρξει τέτοια σύνδεση, τέτοια αγάπη, τέτοια πίστη σε έναν άνθρωπο, μέχρι που σε γνώρισα. Δεν είναι τυχαίο που γιορτάζεις σήμερα, μαζί με την Αγάπη, την Πίστη και την Ελπίδα. Με κάνεις κάθε μέρα να ελπίζω σε έναν ομορφότερο κόσμο. Μέσα από τα δικά σου μάτια, ο κόσμος είναι έμπρακτα πιο όμορφος και φωτεινός, γιατί τον ομορφαίνεις με την ύπαρξή σου, τις πράξεις σου και την τέχνη σου».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Σήμερα, που είναι η γιορτή σου, δεν θέλω απλά να σου ευχηθώ, θέλω να σου υποσχεθώ πως θα κρατάω πάντα το χέρι σου και τα βήματά μας θα είναι για πάντα μαζί. Είναι τιμή μου που κρατάω το χέρι μιας τόσο σπουδαίας γυναίκας, της γυναίκας μου. Το δικό σου χέρι που αγκαλιάζει, φροντίζει και δημιουργεί όπως μόνο εσύ ξέρεις. Χρόνια σου πολλά! Κι επειδή μια ολόκληρη ζωή δεν θα είναι ποτέ αρκετή για να σε χορτάσω... σε όλες τις ζωές, μαζί σου. Η φωτεινή σου ψυχή θα μου φωτίζει πάντα τον δρομο για να σε βρω, να σε αγαπάω, να σε θαυμάζω και να είσαι σέναα....το αγαπημένο μου οτιδήποτε».
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Θανατηφόρα καραμπόλα 4 οχημάτων στη Βουλιαγμένης: Νεκρή μια 64χρονη, τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα
«Πόλεμος» για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο στο Ουίνδσορ - Τα σχόλια στα social media
Το ABC αποσύρει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «επ’ αόριστον» μετά από σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ
Θανατηφόρα καραμπόλα 4 οχημάτων στη Βουλιαγμένης: Νεκρή μια 64χρονη, τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα
«Πόλεμος» για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο στο Ουίνδσορ - Τα σχόλια στα social media
Το ABC αποσύρει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «επ’ αόριστον» μετά από σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα