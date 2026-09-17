Δημοσκόπηση ΜRΒ: Στο 29% η ΝΔ, διαφορά 11,6 μονάδων από την ΕΛ.Α.Σ., το 30% αξιολογεί ως αποτελεσματικά τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Αρνητική αξιολόγηση δίνει συνολικά το 31,5%, με 13,5% να απαντά «αρκετά αρνητικά» και 18% «πολύ αρνητικά». Παράλληλα, 38% δηλώνει ότι δεν παρακολούθησε τις σχετικές εξαγγελίες, ενώ το 5,5% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.Για τα μέτρα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, το 22,3% τα αξιολογεί θετικά, με 5,5% να απαντά «πολύ θετικά» και 16,8% «αρκετά θετικά».Το 37,3% τα αξιολογεί αρνητικά - 14% «αρκετά αρνητικά» και 23,3% «πολύ αρνητικά» — ενώ 35,1% δηλώνει ότι δεν παρακολούθησε τις εξαγγελίες. Το 5,3% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.Ειδικά για το κατά πόσο θεωρούν οι πολίτες πιθανό ο Αλέξης Τσίπρας να φορολογήσει τον μεγάλο πλούτο, το 22,1% το θεωρεί «πολύ» ή «αρκετά πιθανό». Αντίθετα, το 67,5% απαντά ότι το θεωρεί «μάλλον» ή «σίγουρα απίθανο», ενώ 10,4% δεν παίρνει θέση.