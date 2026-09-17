ΠΑΟΚ: Το Καυτανζόγλειο, το μεγάλο «πρέπει» και ο χρόνος που πιέζει

Η αγωνία στον Δικέφαλο και το ερώτημα που καίει ενόψει της μετακόμισης τον Ιούνιο του 2027





Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει το καλοκαίρι του 2027 ως το σημείο εκκίνησης για ένα από τα μεγαλύτερα έργα της σύγχρονης ιστορίας του. Μέχρι τότε θέλει να είναι έτοιμος από κάθε άποψη, ώστε να αρχίσει η κατασκευή του







Αυτό ήταν ένα από τα σημαντικά ζητήματα που τέθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΠΑΕ, όπου ο Ιβάν Σαββίδης αναφέρθηκε στην αναδιάρθρωση του οργανισμού, παρουσίασε τον Τάσο Τζήκα, μίλησε για τους αγωνιστικούς στόχους και έθεσε με σαφήνεια το χρονοδιάγραμμα για τις υποδομές.



Η εκτίμηση που υπάρχει στον ΠΑΟΚ είναι ότι μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν όλα θα πρέπει να είναι έτοιμα, προκειμένου η ομάδα να μπορεί να μετακομίσει στο Καυτανζόγλειο από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.







Μόλις πριν από δύο εβδομάδες, στις 3 Σεπτεμβρίου, υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για τα μεγάλα έργα αναβάθμισης του Σταδίου, συνολικού ύψους 11,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τις υπογραφές έβαλαν ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού



Η εξέλιξη ήταν ασφαλώς σημαντική. Μόνο που ήρθε με καθυστέρηση και, κυρίως, η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης δεν σημαίνει ότι την επόμενη ημέρα μπαίνουν στο Στάδιο τα συνεργεία για το κυρίως έργο.



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Υπάρχει όμως και η παράμετρος των πιθανών ενστάσεων στη διαγωνιστική διαδικασία. Κι όταν υπάρχει ένα συγκεκριμένο καλοκαίρι ως καταληκτική ημερομηνία, κάθε μήνας έχει τη σημασία του.



Από το «ΟΑΚΑ της Βόρειας Ελλάδας» στην πραγματικότητα



Το σχέδιο είναι φιλόδοξο. Και απαραίτητο. Στα έργα προβλέπονται, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης, ανακατασκευή του ταρτάν, έργα προσβασιμότητας και εξωραϊσμού, αλλά και πλήρης ανακατασκευή του βοηθητικού γηπέδου.



Ο Γιάννης Βρούτσης έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει τη φράση ότι το Καυτανζόγλειο θα μετατραπεί στο «ΟΑΚΑ της Βόρειας Ελλάδας».



Στον ΠΑΟΚ σχεδιάζουν να εγκαταλείψουν την Τούμπα το επόμενο καλοκαίρι για να αρχίσει η κατασκευή του νέου γηπέδου, όμως στη Μικράς Ασίας παρακολουθούν με προβληματισμό τις καθυστερήσεις στο Καυτανζόγλειο. Τα 11,5 εκατ. ευρώ, οι δημοπρατήσεις, το «ΟΑΚΑ της Βόρειας Ελλάδας» και ο χρόνος που αρχίζει να πιέζει.Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει το καλοκαίρι του 2027 ως το σημείο εκκίνησης για ένα από τα μεγαλύτερα έργα της σύγχρονης ιστορίας του. Μέχρι τότε θέλει να είναι έτοιμος από κάθε άποψη, ώστε να αρχίσει η κατασκευή του νέου γηπέδου στην Τούμπα Για να συμβεί αυτό, όμως, υπάρχει μια απαραίτητη προϋπόθεση που δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο: Να είναι έτοιμο το Καυτανζόγλειο Αυτό ήταν ένα από τα σημαντικά ζητήματα που τέθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΠΑΕ, όπου ο Ιβάν Σαββίδης αναφέρθηκε στην αναδιάρθρωση του οργανισμού, παρουσίασε τον Τάσο Τζήκα, μίλησε για τους αγωνιστικούς στόχους και έθεσε με σαφήνεια το χρονοδιάγραμμα για τις υποδομές.Η εκτίμηση που υπάρχει στον ΠΑΟΚ είναι ότι μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν όλα θα πρέπει να είναι έτοιμα, προκειμένου η ομάδα να μπορεί να μετακομίσει στο Καυτανζόγλειο από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.Αυτό είναι το σχέδιο. Το ερώτημα στη Μικράς Ασίας είναι πλέον πολύ απλό: θα είναι πράγματι έτοιμο το Καυτανζόγλειο;Μόλις πριν από δύο εβδομάδες, στις 3 Σεπτεμβρίου, υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για τα μεγάλα έργα αναβάθμισης του Σταδίου, συνολικού ύψους 11,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τις υπογραφές έβαλαν ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης , ο πρόεδρος του Καυτανζογλείου Στέργιος Μπαλοδήμος και ο εκπρόσωπος της ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ Θωμάς Βράνος.Η εξέλιξη ήταν ασφαλώς σημαντική. Μόνο που ήρθε με καθυστέρηση και, κυρίως, η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης δεν σημαίνει ότι την επόμενη ημέρα μπαίνουν στο Στάδιο τα συνεργεία για το κυρίως έργο.Ο ίδιος ο Γιάννης Βρούτσης έχει περιγράψει τα επόμενα βήματα: μέχρι τις 10 Οκτωβρίου αναμένεται να βγουν τα τεύχη δημοπράτησης και ο σχεδιασμός προβλέπει την ανάδειξη αναδόχου μέσα στον Νοέμβριο. Αν όλα κυλήσουν χωρίς εμπλοκές, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών.Υπάρχει όμως και η παράμετρος των πιθανών ενστάσεων στη διαγωνιστική διαδικασία. Κι όταν υπάρχει ένα συγκεκριμένο καλοκαίρι ως καταληκτική ημερομηνία, κάθε μήνας έχει τη σημασία του.Το σχέδιο είναι φιλόδοξο. Και απαραίτητο. Στα έργα προβλέπονται, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης, ανακατασκευή του ταρτάν, έργα προσβασιμότητας και εξωραϊσμού, αλλά και πλήρης ανακατασκευή του βοηθητικού γηπέδου.Ο Γιάννης Βρούτσης έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει τη φράση ότι το Καυτανζόγλειο θα μετατραπεί στο «ΟΑΚΑ της Βόρειας Ελλάδας».

Στον ΠΑΟΚ δεν διαφωνούν με τη φιλοδοξία. Κάθε άλλο. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το χρονοδιάγραμμα. «Ωραία όλα αυτά, αλλά πότε θα είναι έτοιμο;», είναι στην ουσία η απορία που υπάρχει στη Μικράς Ασίας.



Γιατί οι «ασπρόμαυροι» δεν ψάχνουν απλώς ένα γήπεδο για να δώσει η ομάδα κάποιους αγώνες πρωταθλήματος. Σχεδιάζουν να μεταφέρουν εκεί ολόκληρη την αγωνιστική καθημερινότητά τους για όσο διάστημα θα διαρκεί η κατασκευή του νέου του σπιτιού. Και οι απαιτήσεις είναι εντελώς διαφορετικές.



Το Καυτανζόγλειο θα πρέπει να είναι σε θέση να φιλοξενήσει όχι μόνο εγχώριες αλλά και ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι, πέρα από τις εργασίες αναβάθμισης, θα πρέπει να πληροί εγκαίρως όλες τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της UEFA.



Αν οι απαιτούμενες εργασίες και πιστοποιήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να αναζητήσει άλλη λύση και αυτό είναι ένα σενάριο που στη Μικράς Ασίας θέλουν να αποφύγουν.



Το σίγουρο είναι πως αν δεν είναι έτοιμο το Καυτανζόγλειο, δεν πρόκειται να πέσει ούτε τούβλο από την Τούμπα!. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να γκρεμίσει την Τούμπα χωρίς να γνωρίζει πού και υπό ποιες προϋποθέσεις θα αγωνίζεται την επόμενη ημέρα.



Υπάρχει, άλλωστε, ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα που εξηγεί γιατί στο «Δικέφαλο» δεν αρκούνται στις διαβεβαιώσεις.



Ο σχεδιασμός προέβλεπε ότι ο Ηρακλής θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το Καυτανζόγλειο από την αρχή της φετινής σεζόν. Στην πράξη, οι εργασίες που απαιτούνταν δεν ολοκληρώθηκαν εγκαίρως και οι «κυανόλευκοι» χρειάστηκε να αναζητήσουν άλλες λύσεις για τις πρώτες υποχρεώσεις τους.



Αυτό ακριβώς δεν θέλει να δει ο ΠΑΟΚ να επαναλαμβάνεται το επόμενο καλοκαίρι, όταν τα δεδομένα θα είναι πολύ πιο σύνθετα.