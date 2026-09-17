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Η UEFA παραδέχθηκε ότι αναζητά αντίπαλον δέος για τον Ινφαντίνο στις εκλογές της FIFA
Η UEFA παραδέχθηκε ότι αναζητά αντίπαλον δέος για τον Ινφαντίνο στις εκλογές της FIFA
Η αντιπρόεδρος της UEFA Λόρα ΜακΆλιστερ επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ποδοσφαίρου έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την εξεύρεση υποψηφίου για την προεδρία της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Η UEFA όχι απλά δεν κάνει πίσω στην κόντρα με τη FIFA αλλά μέσω δηλώσεων της αντιπροέδρου της έδειξε αποφασισμένη να το φτάσει μέχρι τέλους επιδιώκοντας πλέον την πτώση του Τζιάνι Ινφαντίνο.
«Ο πρόεδρος της FIFA ας μην ξεχνά ότι εκλέχθηκε με την καθολική υποστήριξη των ομοσπονδιών της Ευρώπης», είχε πει με νόημα ο Αλεξάντερ Τσέφεριν στην αρχή της σύγκρουσης που προέκυψε με αφορμή την πρόθεση του Τζιάνι Ινφαντίνο να πουλήσει ποσοστό 20% από το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου (αλλά και άλλες διοργανώσεις) σε funds.
Τις τελευταίες εβδομάδες η μία μετά την άλλη οι ομοσπονδίες της UEFA αποκηρύσσουν τον Ινφαντίνο και τώρα ήρθε η αντιπρόεδrος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας να επιβεβαιώσει αυτό που όλοι υποπτευόταν: Aναζητά πλέον τον ιδανικό υποψήφιο ο οποίος θα κατέβει ως αντίπαλος του Ινφαντίνο στις εκλογές της Διεθνούς Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου...
Η Λόρα ΜακΆλιστερ,.ανέφερε ότι ο υποψήφιος για τις εκλογές του ερχόμενου Μαρτίου δεν είναι απαραίτητο να είναι Ευρωπαίος, αλλά πρέπει να είναι ικανός να νικήσει τον Ινφαντίνο, να ενώσει τις ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες και να προσφέρει μια διαρκή μεταρρύθμιση στη διακυβέρνηση.
Μιλώντας στο Reuters στο World Football Summit στη Μαδρίτη, μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA στη Θεσσαλονίκη, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η εναντίωση στον Ινφαντίνο έχει χάσει τη δυναμική της, παρόλο που ο πρόεδρος της FIFA φαίνεται να διατηρεί ικανό μέρος των δυνάμεων του για να κερδίσει άλλη μία θητεία.
«Δεν το νομίζω», είπε η ΜακΆλιστερ όταν ρωτήθηκε αν οι αντίπαλοι του Ινφαντίνο υπερεκτίμησαν τη ζημιά στην αυθεντία του. «Γνωρίζαμε πάντα ότι τα πράγματα δεν θα άλλαζαν απλώς από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό θα ήταν αφελές. Γνωρίζαμε φυσικά ότι θα υπήρχε και αντίσταση στην αλλαγή. Προχωράμε βήμα-βήμα, τόσο νομικά όσο και στο πολιτικό πλαίσιο με έναν εναλλακτικό υποψήφιο, αλλά και όσον αφορά το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων στη διακυβέρνηση που πρέπει να δούμε».
Η ΜακΆλιστερ δήλωσε ότι οι χώρες-μέλη της UEFA παραμένουν «ενωμένες και πολύ συντονισμένες» στην αποφασιστικότητά τους να αλλάξουν τον τρόπο διακυβέρνησης της FIFA, αλλά τόνισε ότι η διαμάχη πηγαίνει πέρα από τον Ινφαντίνο. «Αυτό αφορούσε πάντα περισσότερα από ένα μόνο πρόσωπο», ανέφερε.
Η, άλλοτε αρχηγός της Εθνικής Ουαλίας ΜακΆλιστερ, σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία εργάζεται αθόρυβα σε πολλά μέτωπα και θεωρεί την πλατφόρμα των μεταρρυθμίσεων πιο σημαντική από την ταυτότητα ή την εθνικότητα του τελικού υποψηφίου.
«Υπάρχουν πολλές πτυχές σε κάθε εκστρατεία για την αλλαγή κάποιου πράγματος», είπε. «Υπάρχουν τακτικές που πρέπει να ακολουθήσεις, αλλά νιώθω πολύ καθησυχασμένη που είμαστε σε καλό δρόμο, ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε έναν υποψήφιο που μπορεί να ενώσει όλες τις συνομοσπονδίες, διότι δεν είναι μόνο η UEFA· όλες οι συνομοσπονδίες νιώθουν έντονα την ανάγκη για αλλαγή. Και αυτός ο υποψήφιος θα βασιστεί στη συνέχεια σε ένα μανιφέστο μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού».
Ο Ινφαντίνο έχει ανακοινώσει ότι θα διεκδικήσει άλλη μία θητεία στις εκλογές του Μαρτίου. Η ΜακΆλιστερ τόνισε ότι οι αντίπαλοί του πρέπει να βρουν έναν υποψήφιο ικανό για κάτι περισσότερο από μια απλή συμβολική αμφισβήτηση.
«Αν βρίσκεσαι σε θέση όπου γνωρίζεις ότι ο εν ενεργεία πρόεδρος θα είναι ξανά υποψήφιος —και ο Τζάνι Ινφαντίνο έχει ξεκαθαρίσει ότι θα είναι υποψήφιος εκτός αν αλλάξει κάτι στο διάστημα μέχρι τον επόμενο Μάρτιο— τότε εναπόκειται σε όσους τον εναντιώνονται να βρουν τον σωστό υποψήφιο», δήλωσε. «Δεν κατεβαίνεις σε εκλογές εκτός αν μπορείς να τις κερδίσεις».
«Η προτεραιότητα για εμάς τώρα πρέπει να είναι να πείσουμε τον κόσμο του ποδοσφαίρου ότι το παιχνίδι του ανήκει», κατέληξε, «αλλά και ότι χρειαζόμαστε πολιτισμική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο διοικείται το άθλημα».
«Ο πρόεδρος της FIFA ας μην ξεχνά ότι εκλέχθηκε με την καθολική υποστήριξη των ομοσπονδιών της Ευρώπης», είχε πει με νόημα ο Αλεξάντερ Τσέφεριν στην αρχή της σύγκρουσης που προέκυψε με αφορμή την πρόθεση του Τζιάνι Ινφαντίνο να πουλήσει ποσοστό 20% από το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου (αλλά και άλλες διοργανώσεις) σε funds.
Τις τελευταίες εβδομάδες η μία μετά την άλλη οι ομοσπονδίες της UEFA αποκηρύσσουν τον Ινφαντίνο και τώρα ήρθε η αντιπρόεδrος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας να επιβεβαιώσει αυτό που όλοι υποπτευόταν: Aναζητά πλέον τον ιδανικό υποψήφιο ο οποίος θα κατέβει ως αντίπαλος του Ινφαντίνο στις εκλογές της Διεθνούς Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου...
Η Λόρα ΜακΆλιστερ,.ανέφερε ότι ο υποψήφιος για τις εκλογές του ερχόμενου Μαρτίου δεν είναι απαραίτητο να είναι Ευρωπαίος, αλλά πρέπει να είναι ικανός να νικήσει τον Ινφαντίνο, να ενώσει τις ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες και να προσφέρει μια διαρκή μεταρρύθμιση στη διακυβέρνηση.
Μιλώντας στο Reuters στο World Football Summit στη Μαδρίτη, μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA στη Θεσσαλονίκη, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η εναντίωση στον Ινφαντίνο έχει χάσει τη δυναμική της, παρόλο που ο πρόεδρος της FIFA φαίνεται να διατηρεί ικανό μέρος των δυνάμεων του για να κερδίσει άλλη μία θητεία.
«Δεν το νομίζω», είπε η ΜακΆλιστερ όταν ρωτήθηκε αν οι αντίπαλοι του Ινφαντίνο υπερεκτίμησαν τη ζημιά στην αυθεντία του. «Γνωρίζαμε πάντα ότι τα πράγματα δεν θα άλλαζαν απλώς από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό θα ήταν αφελές. Γνωρίζαμε φυσικά ότι θα υπήρχε και αντίσταση στην αλλαγή. Προχωράμε βήμα-βήμα, τόσο νομικά όσο και στο πολιτικό πλαίσιο με έναν εναλλακτικό υποψήφιο, αλλά και όσον αφορά το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων στη διακυβέρνηση που πρέπει να δούμε».
Η ΜακΆλιστερ δήλωσε ότι οι χώρες-μέλη της UEFA παραμένουν «ενωμένες και πολύ συντονισμένες» στην αποφασιστικότητά τους να αλλάξουν τον τρόπο διακυβέρνησης της FIFA, αλλά τόνισε ότι η διαμάχη πηγαίνει πέρα από τον Ινφαντίνο. «Αυτό αφορούσε πάντα περισσότερα από ένα μόνο πρόσωπο», ανέφερε.
Η, άλλοτε αρχηγός της Εθνικής Ουαλίας ΜακΆλιστερ, σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία εργάζεται αθόρυβα σε πολλά μέτωπα και θεωρεί την πλατφόρμα των μεταρρυθμίσεων πιο σημαντική από την ταυτότητα ή την εθνικότητα του τελικού υποψηφίου.
«Υπάρχουν πολλές πτυχές σε κάθε εκστρατεία για την αλλαγή κάποιου πράγματος», είπε. «Υπάρχουν τακτικές που πρέπει να ακολουθήσεις, αλλά νιώθω πολύ καθησυχασμένη που είμαστε σε καλό δρόμο, ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε έναν υποψήφιο που μπορεί να ενώσει όλες τις συνομοσπονδίες, διότι δεν είναι μόνο η UEFA· όλες οι συνομοσπονδίες νιώθουν έντονα την ανάγκη για αλλαγή. Και αυτός ο υποψήφιος θα βασιστεί στη συνέχεια σε ένα μανιφέστο μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού».
Ο Ινφαντίνο έχει ανακοινώσει ότι θα διεκδικήσει άλλη μία θητεία στις εκλογές του Μαρτίου. Η ΜακΆλιστερ τόνισε ότι οι αντίπαλοί του πρέπει να βρουν έναν υποψήφιο ικανό για κάτι περισσότερο από μια απλή συμβολική αμφισβήτηση.
«Αν βρίσκεσαι σε θέση όπου γνωρίζεις ότι ο εν ενεργεία πρόεδρος θα είναι ξανά υποψήφιος —και ο Τζάνι Ινφαντίνο έχει ξεκαθαρίσει ότι θα είναι υποψήφιος εκτός αν αλλάξει κάτι στο διάστημα μέχρι τον επόμενο Μάρτιο— τότε εναπόκειται σε όσους τον εναντιώνονται να βρουν τον σωστό υποψήφιο», δήλωσε. «Δεν κατεβαίνεις σε εκλογές εκτός αν μπορείς να τις κερδίσεις».
«Η προτεραιότητα για εμάς τώρα πρέπει να είναι να πείσουμε τον κόσμο του ποδοσφαίρου ότι το παιχνίδι του ανήκει», κατέληξε, «αλλά και ότι χρειαζόμαστε πολιτισμική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο διοικείται το άθλημα».
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