Ερωτευμένη η Κάρα Ντελεβίν, η σπάνια κοινή εμφάνιση με τη σύντροφό της
Κάρα Ντελεβίν σύντροφος Ερωτευμένοι

Ερωτευμένη η Κάρα Ντελεβίν, η σπάνια κοινή εμφάνιση με τη σύντροφό της

Το ζευγάρι έκανε κοινή εμφάνιση στα GLAAD Awards στο Λος Άντζελες

Ερωτευμένη η Κάρα Ντελεβίν, η σπάνια κοινή εμφάνιση με τη σύντροφό της
Άννα Νταλλαρή
Μια σπάνια κοινή δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησαν η Κάρα Ντελεβίν και η σύντροφός της Μίνκε στα GLAAD Awards που πραγματοποιήθηκαν στο Λος Άντζελες.

Το 33χρονο μοντέλο και ηθοποιός βρέθηκε στην τελετή που φιλοξενήθηκε στο Beverly Hilton, όπου συγκεντρώθηκαν προσωπικότητες από τον χώρο της τηλεόρασης, του κινηματογράφου και της μουσικής.

Η Ντελεβίν εμφανίστηκε με μαύρο φόρεμα με κουκούλα και τα μαλλιά της τραβηγμένα προς τα πίσω, υιοθετώντας ένα πιο edgy στυλ για τη βραδιά. Δίπλα της βρισκόταν η τραγουδίστρια Μίνκε, κατά κόσμον Λία Μέισον, η οποία επέλεξε ένα μαύρο κοστούμι.

Ερωτευμένη η Κάρα Ντελεβίν, η σπάνια κοινή εμφάνιση με τη σύντροφό της
Ερωτευμένη η Κάρα Ντελεβίν, η σπάνια κοινή εμφάνιση με τη σύντροφό της


Η Ντελεβίν και η Μίνκε γνωρίστηκαν όταν ήταν μαθήτριες σε οικοτροφείο στο Χάμσαϊρ της Αγγλίας, ωστόσο ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2022 όταν συναντήθηκαν ξανά σε συναυλία της Αλάνις Μορισέτ.

Η ίδια η Ντελεβίν έχει αναφέρει ότι η σύντροφός της τη βοήθησε σημαντικά στην πορεία της προς τη νηφαλιότητα. Σε συνέντευξή της στο Elle UK το 2024 είχε δηλώσει: «Η σύντροφός μου υπήρξε πραγματικά υπέροχη στο να με γνωρίσει με πολλά πράγματα και πολλούς ανθρώπους».

Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Άννα Νταλλαρή
