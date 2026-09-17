Από τη Silicon Valley και το Stanford ξεκινά η επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ: Roundtable με 30 κορυφαίους θεσμικούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Πενθήμερη επίσκεψη σε Καλιφόρνια - Νέα Υόρκη με αφορμή την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ - Ο πρωθυπουργός θα έχει επαφές με ανώτατα στελέχη διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών -Θα συναντήσει τον Γκουτέρες