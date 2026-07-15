Μίλι Μπόμπι Μπράουν για την υιοθεσία της κόρης της: Δεν θα ξεχάσω ποτέ το τηλεφώνημα που μας είπαν ότι θα την παίρναμε σπίτι
Μίλι Μπόμπι Μπράουν για την υιοθεσία της κόρης της: Δεν θα ξεχάσω ποτέ το τηλεφώνημα που μας είπαν ότι θα την παίρναμε σπίτι
«Είναι σαν να υπάρχουν δύο τρόποι να αποκτήσεις παιδί, ένας μέσω της κοιλιάς και ένας μέσω της καρδιάς και το δικό μου κοριτσάκι ήρθε μέσα από την καρδιά μου», πρόσθεσε η ηθοποιός
Το τηλεφώνημα κατά το οποίο έμαθε πως θα μπορούσε να πάρει την κόρη της στο σπίτι της δεν θα ξεχάσει ποτέ η Μίλι Μπόμπι Μπράουν, όπως εξομολογήθηκε μιλώντας για την υιοθεσία στην οποία προχώρησε μαζί με τον σύζυγό της Τζέικ Μπον Τζόβι.
Η 22χρονη ηθοποιός, που υποδέχτηκε το παιδί της το καλοκαίρι του 2025, σε συνέντευξη που έδωσε στο podcast On Purpose, επισήμανε πως η στιγμή που αντιλήφθηκε πως θα γινόταν μητέρα, ήταν μαγική.
Όπως ανέφερε η Μίλι Μπόμπι Μπράουν: «Το τηλεφώνημα δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν το πιο σουρεαλιστικό συναίσθημα και ταυτόχρονα ξέραμε και οι δύο εκείνη τη στιγμή ότι είχαμε βρει ο ένας τον άλλον. Σαν να λέγαμε, “Θεέ μου, αυτό είναι το κοριτσάκι μας, 100%, χωρίς καμία αμφιβολία”».
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Ο παρουσιαστής τη ρώτησε στη συνέχεια αν είχε καταγράψει τη στιγμή, με την ηθοποιό να απαντά: «Όχι, και νομίζω ότι αυτό το κάνει ακόμα πιο ξεχωριστό, γιατί όλη μου η ζωή καταγράφεται. Εγώ και ο σύζυγός μου δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτά τα λόγια, πού βρισκόμασταν, τι κάναμε, το συναίσθημα. Και νομίζω ότι, με έναν τρόπο, γι’ αυτό δεν πρέπει να καταγράφονται τέτοιες στιγμές. Είναι σαν… έπρεπε να είσαι εκεί».
Όπως εξήγησε, η διαδικασία της υιοθεσίας είναι μακρά και λεπτομερής, αλλά απαραίτητη: «Η διαδικασία είναι μεγάλη και δικαίως. Είναι μια εξαιρετική διαδικασία και είναι πολύ σχολαστική. Θα έλεγα ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, το να περάσεις όλα αυτά τα στάδια», είπε.
Στη συνέχεια, αποκάλυψε μια συγκινητική συζήτηση που έκανε με μια άλλη μητέρα που είχε επίσης κινήσει τις διαδικασίες ώστε να υιοθετήσει παιδί: «Μιλούσαμε με μια άλλη θετή μητέρα και είναι σαν να υπάρχουν δύο τρόποι να αποκτήσεις παιδί. Ένας μέσω της κοιλιάς και ένας μέσω της καρδιάς. Και το δικό μου κοριτσάκι ήρθε μέσα από την καρδιά μου. Ήταν απλώς το πιο μαγικό τηλεφώνημα και χωρίς καμία αμφιβολία ή ερώτηση, ήξερα ότι είχαμε βρει το μωρό μας και ότι κι εκείνη είχε βρει εμάς».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 22χρονη ηθοποιός, που υποδέχτηκε το παιδί της το καλοκαίρι του 2025, σε συνέντευξη που έδωσε στο podcast On Purpose, επισήμανε πως η στιγμή που αντιλήφθηκε πως θα γινόταν μητέρα, ήταν μαγική.
Όπως ανέφερε η Μίλι Μπόμπι Μπράουν: «Το τηλεφώνημα δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν το πιο σουρεαλιστικό συναίσθημα και ταυτόχρονα ξέραμε και οι δύο εκείνη τη στιγμή ότι είχαμε βρει ο ένας τον άλλον. Σαν να λέγαμε, “Θεέ μου, αυτό είναι το κοριτσάκι μας, 100%, χωρίς καμία αμφιβολία”».
Δείτε το βίντεο
Ο παρουσιαστής τη ρώτησε στη συνέχεια αν είχε καταγράψει τη στιγμή, με την ηθοποιό να απαντά: «Όχι, και νομίζω ότι αυτό το κάνει ακόμα πιο ξεχωριστό, γιατί όλη μου η ζωή καταγράφεται. Εγώ και ο σύζυγός μου δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτά τα λόγια, πού βρισκόμασταν, τι κάναμε, το συναίσθημα. Και νομίζω ότι, με έναν τρόπο, γι’ αυτό δεν πρέπει να καταγράφονται τέτοιες στιγμές. Είναι σαν… έπρεπε να είσαι εκεί».
Όπως εξήγησε, η διαδικασία της υιοθεσίας είναι μακρά και λεπτομερής, αλλά απαραίτητη: «Η διαδικασία είναι μεγάλη και δικαίως. Είναι μια εξαιρετική διαδικασία και είναι πολύ σχολαστική. Θα έλεγα ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, το να περάσεις όλα αυτά τα στάδια», είπε.
Στη συνέχεια, αποκάλυψε μια συγκινητική συζήτηση που έκανε με μια άλλη μητέρα που είχε επίσης κινήσει τις διαδικασίες ώστε να υιοθετήσει παιδί: «Μιλούσαμε με μια άλλη θετή μητέρα και είναι σαν να υπάρχουν δύο τρόποι να αποκτήσεις παιδί. Ένας μέσω της κοιλιάς και ένας μέσω της καρδιάς. Και το δικό μου κοριτσάκι ήρθε μέσα από την καρδιά μου. Ήταν απλώς το πιο μαγικό τηλεφώνημα και χωρίς καμία αμφιβολία ή ερώτηση, ήξερα ότι είχαμε βρει το μωρό μας και ότι κι εκείνη είχε βρει εμάς».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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