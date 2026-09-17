Δημοσκόπηση Marc: Στο 31% ανεβαίνει η ΝΔ, προβάδισμα 15 μονάδων από τον δεύτερο Τσίπρα, στο 11,5% το ΠΑΣΟΚ - Tο 27,8% θέλει αυτοδύναμη ΝΔ

Κόμμα Σαμαρά

Συνολικά, πιο ικανοποιητική παρουσία στη ΔΕΘ είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπως απαντά το 35,7%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 20,6% και τέλος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 15%.Τέλος, η έρευνα της Marc ερευνά τη δυνητική ψήφο σε κόμμα Σαμαρά. Έτσι, το 85,3% μάλλον και σίγουρα δεν θα τον ψήφιζε, έναντι ενός ποσοστού 12,1% απαντούν σίγουρα και αρκετά πιθανό.Δείτε την δημοσκόπηση