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Γιαννακόπουλος: «Όταν έχεις επτά αστέρια, κανείς δεν μπορεί να σου μιλάει για πίεση»
Γιαννακόπουλος: «Όταν έχεις επτά αστέρια, κανείς δεν μπορεί να σου μιλάει για πίεση»
O Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το «Παύλος Γιαννακόπουλος» για τον πατέρα του και για την πίεση για την κατάκτηση της Euroleague
Ο Παναθηναϊκός διοργανώνει για όγδοη χρονιά το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», αυτή τη φορά στο Telekom Center Athens το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή των Μπουργκ, Παρτίζαν και ΠΑΟΚ.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του τουρνουά, στάθηκε στην παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, την πίεση που μπορεί να υπάρχει αλλά... αποθέωσε, επίσης, τον ΠΑΟΚ.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
«Υγεία, αγάπη και καλή σεζόν να έχουμε, μακριά από τραυματισμούς και όλες οι ομάδες να πετύχουν τους στόχους και οι φίλαθλοι να χαίρονται τους αγώνες. Αυτό είναι το 8ο τουρνουά και θα ήθελα να ευχαριστήσω τις τρεις ομάδες οι οποίες οι ανταποκρίθηκα και σε πρώτη φάση να δούμε την κατάσταση που βρίσκονται οι ομάδες.
Λένε ότι ο Παύλος έχει φύγει εδώ και οκτώ χρόνια. Όχι ο Παύλος δεν έχει φύγει. Είμαστε εδώ και τον τιμάμε μέσα από το τουρνουά. Τα υπόλοιπα ματς είναι εκεί με τον Θανάση και τους βλέπουν.
Μπορεί να είναι το 8ο τουρνουά αλλά είναι ιδιαίτερο. Και αυτό διότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι 1η φορά προπονητής του Παναθηναϊκού και δίνει ένα έξτρα συναισθηματικό λόγο. Αυτό το τουρνουά να μας μείνει χαραγμένο. Πέρυσι είπαμε να πάμε φέτος Κίνα αλλά αυτό δεν προχώρησε. Δεν πειράζει θα είμαστε εδώ να δούμε τα ματς. Υγεία να έχουμε και θα μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά.
Χαίρομαι που βλέπω τον ΠΑΟΚ σε αυτό το τραπέζι, που να έχει βρεθεί ένας άνθρωπος που είναι έτοιμος να επενδύσει και να κάνει τον ΠΑΟΚ μεγάλη ομάδα. Όπως είναι και να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Βλέπουμε και τον Άρη να δυναμώνει. Μακάρι και άλλες ομάδες να πάρουν τέτοιες πρωτοβουλίες και να μην περιμένει το ελληνικό μπάσκετ μόνο επιτυχίες του Παναθηναϊκού για να είναι στην κορυφή της Ευρώπης.»
Στη συνέχεια ανέφερε σε ερώτηση για πίεση λόγω της περσινής σεζόν: «Όταν έχεις 7 αστέρια δεν μπορεί κανείς να σου μιλάει για πίεση. Προφανώς και θα θέλαμε να κερδίσουμε στο τέλος αλλά το ανέφερα και πριν από λίγες μέρες. Σαν οργανισμός έχουμε ήδη κερδίσει τη φετινή χρονιά πριν καν ξεκινήσει η σεζόν. Έχουν γίνει άλλα πράγματα πιο σημαντικά από το να πάρουμε το Κύπελλο στο τέλος. Μετά μπορεί να μην έρθει ένα, αλλά τέσσερα, πέντε, έξι επτά Κύπελλο, κανείς δεν ξέρει»
Το πρόγραμμα
Παρασκευή 18/09
17:30 | ΠΑΟΚ - Partizan Mozzart Bet Belgrade
21:15 | Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR – JL Bourg
Σάββατο 19/09
GAME 1 – 17:00
GAME 2 – 20:00
Πηγή: www.gazzetta.gr
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του τουρνουά, στάθηκε στην παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, την πίεση που μπορεί να υπάρχει αλλά... αποθέωσε, επίσης, τον ΠΑΟΚ.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
«Υγεία, αγάπη και καλή σεζόν να έχουμε, μακριά από τραυματισμούς και όλες οι ομάδες να πετύχουν τους στόχους και οι φίλαθλοι να χαίρονται τους αγώνες. Αυτό είναι το 8ο τουρνουά και θα ήθελα να ευχαριστήσω τις τρεις ομάδες οι οποίες οι ανταποκρίθηκα και σε πρώτη φάση να δούμε την κατάσταση που βρίσκονται οι ομάδες.
Λένε ότι ο Παύλος έχει φύγει εδώ και οκτώ χρόνια. Όχι ο Παύλος δεν έχει φύγει. Είμαστε εδώ και τον τιμάμε μέσα από το τουρνουά. Τα υπόλοιπα ματς είναι εκεί με τον Θανάση και τους βλέπουν.
Μπορεί να είναι το 8ο τουρνουά αλλά είναι ιδιαίτερο. Και αυτό διότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι 1η φορά προπονητής του Παναθηναϊκού και δίνει ένα έξτρα συναισθηματικό λόγο. Αυτό το τουρνουά να μας μείνει χαραγμένο. Πέρυσι είπαμε να πάμε φέτος Κίνα αλλά αυτό δεν προχώρησε. Δεν πειράζει θα είμαστε εδώ να δούμε τα ματς. Υγεία να έχουμε και θα μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά.
Χαίρομαι που βλέπω τον ΠΑΟΚ σε αυτό το τραπέζι, που να έχει βρεθεί ένας άνθρωπος που είναι έτοιμος να επενδύσει και να κάνει τον ΠΑΟΚ μεγάλη ομάδα. Όπως είναι και να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Βλέπουμε και τον Άρη να δυναμώνει. Μακάρι και άλλες ομάδες να πάρουν τέτοιες πρωτοβουλίες και να μην περιμένει το ελληνικό μπάσκετ μόνο επιτυχίες του Παναθηναϊκού για να είναι στην κορυφή της Ευρώπης.»
Στη συνέχεια ανέφερε σε ερώτηση για πίεση λόγω της περσινής σεζόν: «Όταν έχεις 7 αστέρια δεν μπορεί κανείς να σου μιλάει για πίεση. Προφανώς και θα θέλαμε να κερδίσουμε στο τέλος αλλά το ανέφερα και πριν από λίγες μέρες. Σαν οργανισμός έχουμε ήδη κερδίσει τη φετινή χρονιά πριν καν ξεκινήσει η σεζόν. Έχουν γίνει άλλα πράγματα πιο σημαντικά από το να πάρουμε το Κύπελλο στο τέλος. Μετά μπορεί να μην έρθει ένα, αλλά τέσσερα, πέντε, έξι επτά Κύπελλο, κανείς δεν ξέρει»
Το πρόγραμμα
Παρασκευή 18/09
17:30 | ΠΑΟΚ - Partizan Mozzart Bet Belgrade
21:15 | Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR – JL Bourg
Σάββατο 19/09
GAME 1 – 17:00
GAME 2 – 20:00
Πηγή: www.gazzetta.gr
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