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SUPERBET Κύπελλο Ελλάδας: Η Καλαμάτα ισοφάρισε στο φινάλε την ΑΕΛ, δείτε τα γκολ
SUPERBET Κύπελλο Ελλάδας: Η Καλαμάτα ισοφάρισε στο φινάλε την ΑΕΛ, δείτε τα γκολ
Η ΑΕΛ προηγήθηκε, η Καλαμάτα ισοφάρισε στο τέλος και το 1-1 έδωσε από έναν βαθμό στις δύο ομάδες για την League Phase του SUPERBET Κυπέλλου
Η League Phase του Κυπέλλου και συγκεκριμένα η 3η αγωνιστική συνεχίστηκε και στη Νίκαια με την Καλαμάτα να υποδέχεται την ΑΕΛ. Οι δύο ομάδες πέτυχαν από ένα γκολ με το 1-1 να τους δίνει και από έναν πόντο. Με τον πόντο αυτό οι Μεσσήνιοι έφτασαν τους 2 και ανέβηκαν στην 9η θέση, ενώ οι Θεσσαλοί πήραν τον πρώτο και είναι στην 13η.
Στα του αγώνα οι «βυσσινί» ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο και στο 23' έχασαν τεράστια ευκαιρία με τον Τσελεπίδη να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι. Τέσσερα λεπτά πιο μετά ο Αντράντα βρέθηκε απέναντι από τον Γκίνη με τον τερματοφύλακα της Καλαμάτας να τον νικάει και να μένει έτσι το 0-0.Οι Θεσσαλοί δεν παρέδωσαν τα όπλα και στο 45' άνοιξαν το σκορ με τον Νοικοκυράκη, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το ημίχρονο.
Στο δεύτερο μέρος και πάλι οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν μια ανάσα από το 0-2 αλλά ο Παπαγεωργίου δεν μπόρεσε στο 65' να σκοράρει. Οι γηπεδούχοι στο 70' έφτασαν κοντά στο 1-1 μες τον Ιγκνιάτοβιυτς αλλά δεν το πέτυχαν, κάτι που έγινε στο 83' με τον Μπολίβαρ με το 1-1 να μένει ως το τέλος.
Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Ιγκνιάτοβιτς (77΄ Καλουτσικίδης), Μπακαγιόκο, Γκεσάν, Χατζηθεοδωρίδης, Ντιαρά (46΄ Μπολίβαρ), Κατάλντι (63΄ Αλόνσο), Λιατσικούρας, Χάμζα (63΄ Μουζάκης), Μπονέτο, Αγγελής (46΄ Πινέιρο).
ΑΕΛ Novibet (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Μελίσσας, Αγαπάκης, Γκρόζος (80΄ λ.τ. Σάκιτς), Τσελεπίδης, Γαργάλας, Παρράς (42΄ λ.τ. Νοικοκυράκης), Αντράντα (60΄ Παπαγεωργίου), Νταμιάν Σίλβα, Λέλεκας, Αλμπάνης (60΄ Τσιγγάρας), Νίτσος (80΄ Νταμπίζας).
Στα του αγώνα οι «βυσσινί» ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο και στο 23' έχασαν τεράστια ευκαιρία με τον Τσελεπίδη να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι. Τέσσερα λεπτά πιο μετά ο Αντράντα βρέθηκε απέναντι από τον Γκίνη με τον τερματοφύλακα της Καλαμάτας να τον νικάει και να μένει έτσι το 0-0.Οι Θεσσαλοί δεν παρέδωσαν τα όπλα και στο 45' άνοιξαν το σκορ με τον Νοικοκυράκη, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το ημίχρονο.
Στο δεύτερο μέρος και πάλι οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν μια ανάσα από το 0-2 αλλά ο Παπαγεωργίου δεν μπόρεσε στο 65' να σκοράρει. Οι γηπεδούχοι στο 70' έφτασαν κοντά στο 1-1 μες τον Ιγκνιάτοβιυτς αλλά δεν το πέτυχαν, κάτι που έγινε στο 83' με τον Μπολίβαρ με το 1-1 να μένει ως το τέλος.
Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Ιγκνιάτοβιτς (77΄ Καλουτσικίδης), Μπακαγιόκο, Γκεσάν, Χατζηθεοδωρίδης, Ντιαρά (46΄ Μπολίβαρ), Κατάλντι (63΄ Αλόνσο), Λιατσικούρας, Χάμζα (63΄ Μουζάκης), Μπονέτο, Αγγελής (46΄ Πινέιρο).
ΑΕΛ Novibet (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Μελίσσας, Αγαπάκης, Γκρόζος (80΄ λ.τ. Σάκιτς), Τσελεπίδης, Γαργάλας, Παρράς (42΄ λ.τ. Νοικοκυράκης), Αντράντα (60΄ Παπαγεωργίου), Νταμιάν Σίλβα, Λέλεκας, Αλμπάνης (60΄ Τσιγγάρας), Νίτσος (80΄ Νταμπίζας).
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