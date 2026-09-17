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Με Ουναΐ και Σαλάχ-Εντίν οι κλήσεις της εθνικής Μαρόκου
Με Ουναΐ και Σαλάχ-Εντίν οι κλήσεις της εθνικής Μαρόκου
Ο Μοχάμεντ Ουαμπί κάλεσε τους δύο παίκτες του Παναθηναϊκού για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2027
Ο Αζεντίν Ουναΐ αλλά και ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν του Παναθηναϊκού βρίσκονται ανάμεσα στις κλήσεις του προπονητή του Μαρόκου Μοχάμεντ Ουαμπί, για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2027.
Στη λίστα δεν βρίσκεται βέβαια το όνομα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, που τραυματίστηκε σοβαρά στην κνήμη στο ματς του Ολυμπιακού με το Βόλο.
Το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει την Γκαμπόν στις 25 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια το Λεσότο τέσσερις ημέρες αργότερα.
Στις κλήσεις δεν βρίσκεται ο Σοφιάν Άμραμπατ, αφού ο μέσος του Άγιαξ, δήλωσε μη διαθέσιμος. Ο 30χρονος άσος ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι δεν θα αγωνιζόταν υπό τις οδηγίες του Ουαμπί, αν και τόνισε ότι δεν έχει αποσυρθεί από το διεθνές ποδόσφαιρο.
«Καταρχάς, ο Σοφιάν έχει προσφέρει πολλά στην εθνική ομάδα και οφείλουμε να το θυμόμαστε αυτό», δήλωσε ο Ουαμπί.
Οι παίκτες που κλήθηκαν στην εθνική ομάδα του Μαρόκου:
Τερματοφύλακες: Αλάα Μπελαρούς (Ντιναμό Βουκουρεστίου), Αχμέντ Ρέντα Ταγκνάουτι (ΦΑΡ Ραμπάτ), Γιασίν Μπούνου (Αλ Χιλάλ), Μουνίρ Ελ Καντζουί (ΡΣ Μπερκάνε)
Αμυντικοί: Αμπντελχαμίντ Αΐτ Μπουντλάλ (Ρεν), Ανάς Σαλάχ-Εντίν (Παναθηναϊκός), Ατσράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν), Άλι Μααμάρ (Άντερλεχτ), Ζακαρία Ελ Ουαχντί (Αμβούργο), Ισά Ντιόπ (Ίπσουιτς), Μαρουάν Σααντάνε (Αλ Φατέχ), Ναγέφ Αγκουέρντ (Μαρσέιγ), Νουσαΐρ Μαζράουι (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ρεντουάν Χαλχάλ (Βενέτσια)
Μέσοι: Αζεντίν Ουναί (Παναθηναϊκός), Αγιούμπ Μπουαντί (Μάντσεστερ Σίτι), Ισμαέλ Σαϊμπαρί (Μπάγερν Μονάχου), Μπιλάλ Ελ Χανούς (Στουτγκάρδη), Νιλ Ελ Αϊναουί (Λειψία), Ουσάμα Ταργκαλίν (Φέγενορντ), Σαμίρ Ελ Μουραμπέτ (Στρασμπούρ), Σουφιάν Ελ-Φαούζι (Σάλκε 04)
Επιθετικοί: Αμπντελασάντ Εζαλζουλί (Ρεάλ Μπέτις), Αμπντελάχ Ουαζάνε (Άγιαξ), Γιάσιρ Ζαμπιρί (Ρασίνγκ Σανταντέρ), Γιασίν Ζεσίμ (Στρασμπούρ), Μπραχίμ Ντίας (Ρεάλ Μαδρίτης), Σουφιάν Ραχίμι (Αλ-Αΐν), Ταουφίκ Μπενταγιέμπ (Άντερλεχτ)
Στη λίστα δεν βρίσκεται βέβαια το όνομα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, που τραυματίστηκε σοβαρά στην κνήμη στο ματς του Ολυμπιακού με το Βόλο.
Το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει την Γκαμπόν στις 25 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια το Λεσότο τέσσερις ημέρες αργότερα.
Στις κλήσεις δεν βρίσκεται ο Σοφιάν Άμραμπατ, αφού ο μέσος του Άγιαξ, δήλωσε μη διαθέσιμος. Ο 30χρονος άσος ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι δεν θα αγωνιζόταν υπό τις οδηγίες του Ουαμπί, αν και τόνισε ότι δεν έχει αποσυρθεί από το διεθνές ποδόσφαιρο.
«Καταρχάς, ο Σοφιάν έχει προσφέρει πολλά στην εθνική ομάδα και οφείλουμε να το θυμόμαστε αυτό», δήλωσε ο Ουαμπί.
Οι παίκτες που κλήθηκαν στην εθνική ομάδα του Μαρόκου:
Τερματοφύλακες: Αλάα Μπελαρούς (Ντιναμό Βουκουρεστίου), Αχμέντ Ρέντα Ταγκνάουτι (ΦΑΡ Ραμπάτ), Γιασίν Μπούνου (Αλ Χιλάλ), Μουνίρ Ελ Καντζουί (ΡΣ Μπερκάνε)
Αμυντικοί: Αμπντελχαμίντ Αΐτ Μπουντλάλ (Ρεν), Ανάς Σαλάχ-Εντίν (Παναθηναϊκός), Ατσράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν), Άλι Μααμάρ (Άντερλεχτ), Ζακαρία Ελ Ουαχντί (Αμβούργο), Ισά Ντιόπ (Ίπσουιτς), Μαρουάν Σααντάνε (Αλ Φατέχ), Ναγέφ Αγκουέρντ (Μαρσέιγ), Νουσαΐρ Μαζράουι (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ρεντουάν Χαλχάλ (Βενέτσια)
Μέσοι: Αζεντίν Ουναί (Παναθηναϊκός), Αγιούμπ Μπουαντί (Μάντσεστερ Σίτι), Ισμαέλ Σαϊμπαρί (Μπάγερν Μονάχου), Μπιλάλ Ελ Χανούς (Στουτγκάρδη), Νιλ Ελ Αϊναουί (Λειψία), Ουσάμα Ταργκαλίν (Φέγενορντ), Σαμίρ Ελ Μουραμπέτ (Στρασμπούρ), Σουφιάν Ελ-Φαούζι (Σάλκε 04)
Επιθετικοί: Αμπντελασάντ Εζαλζουλί (Ρεάλ Μπέτις), Αμπντελάχ Ουαζάνε (Άγιαξ), Γιάσιρ Ζαμπιρί (Ρασίνγκ Σανταντέρ), Γιασίν Ζεσίμ (Στρασμπούρ), Μπραχίμ Ντίας (Ρεάλ Μαδρίτης), Σουφιάν Ραχίμι (Αλ-Αΐν), Ταουφίκ Μπενταγιέμπ (Άντερλεχτ)
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