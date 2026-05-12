Ο Weeknd ανακοίνωσε το τελευταίο σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας του με συναυλίες στην Ασία
Η περιοδεία «After Hours Til Dawn» θα ξεκινήσει στις 20 Σεπτεμβρίου στο Τόκιο
Το τελευταίο μέρος της παγκόσμιας περιοδείας «After Hours Til Dawn» ανακοίνωσε ο The Weeknd, προσθέτοντας μια σειρά συναυλιών σε ασιατικές πόλεις.
Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 20 Σεπτεμβρίου από το Belluna Dome στο Τόκιο, με επιπλέον στάσεις στην Τζακάρτα, τη Σιγκαπούρη, τη Σεούλ, την Μπανγκόκ και το Χονγκ Κονγκ και θα ολοκληρωθεί στις 4 Νοεμβρίου στην Κουάλα Λουμπούρ, στο TM Stadium National.
Οι συγκεκριμένες εμφανίσεις αποτελούν το φινάλε της περιοδείας, με τον Καναδό καλλιτέχνη να εμφανίζεται μαζί με το ιαπωνικό hip-hop δίδυμο Creepy Nuts.
Παράλληλα, ο τραγουδιστής συνεχίζει τη συνεργασία του με την Global Citizen, με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την πρόσβαση παιδιών σε ποιοτική εκπαίδευση μέσω του FIFA Global Citizen Education Fund.
Μέρος των εσόδων από κάθε εισιτήριο της περιοδείας του 2026 θα διατεθεί για τη στήριξη παιδιών που μεγαλώνουν σε μη προνομιούχα περιβάλλοντα, αλλά και για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης μέσω της συνεργασίας του με το Global Citizen. Μέχρι σήμερα, ο The Weeknd έχει προσφέρει περισσότερα από 8,5 εκατομμύρια δολάρια στο XO Humanitarian Fund και στο Global Citizen μόνο από την περιοδεία «After Hours Til Dawn».
.@TheWeeknd announces final leg of ‘After Hours’ world stadium tour with Asia dates https://t.co/XBNvLtXMMe— NME (@NME) May 11, 2026
