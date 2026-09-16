Ο Τζάστιν Μπίμπερ φωτογραφήθηκε χέρι χέρι με τον δύο ετών γιο του
Ο Τζάστιν Μπίμπερ φωτογραφήθηκε χέρι χέρι με τον δύο ετών γιο του
Στη λεζάντα της ανάρτησης ο τραγουδιστής πρόσθεσε μία κόκκινη καρδιά
Περπατώντας χέρι χέρι με τον γιο του φωτογραφήθηκε ο Τζάστιν Μπίμπερ και μοιράστηκε τα τρυφερά στιγμιότυπα στο Instagram.
Ο τραγουδιστής στην ανάρτησή του παρουσιάζεται με την πλάτη προς την κάμερα, όπως και ο δύο ετών Τζακ Μπλουζ, ενώ βρίσκονταν στον διάδρομο ενός ξενοδοχείου. Πατέρας και γιος φορούσαν σκούφο, με τον Μπίμπερ να έχει επιλέξει μπλε φόρμα, πράσινο φούτερ, κίτρινες κάλτσες και λευκά αθλητικά για την εμφάνισή του. Ο γιος του φορούσε ένα φαρδύ τζιν παντελόνι και ένα γαλάζιο κοντομάνικο T-shirt.
Στη λεζάντα της ανάρτησης ο τραγουδιστής πρόσθεσε μόνο μία κόκκινη καρδιά.
Δείτε τις φωτογραφίες
Λίγες ημέρες νωρίτερα, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ο Μπίμπερ είχε αναρτήσει στο προφίλ του φωτογραφίες με τη σύζυγό του, Χέιλι Μπίμπερ, με αφορμή την 8η επέτειο γάμου τους.
«8 χρόνια μέχρι το άπειρο. Νέα ξεκινήματα. Σε αγαπώ μωρό μου. Χρόνια πολλά για την επέτειό μας», σημείωσε, παρουσιάζοντας στιγμιότυπα στα οποία έπαιζε μπιλιάρδο με το μοντέλο.
Ο τραγουδιστής στην ανάρτησή του παρουσιάζεται με την πλάτη προς την κάμερα, όπως και ο δύο ετών Τζακ Μπλουζ, ενώ βρίσκονταν στον διάδρομο ενός ξενοδοχείου. Πατέρας και γιος φορούσαν σκούφο, με τον Μπίμπερ να έχει επιλέξει μπλε φόρμα, πράσινο φούτερ, κίτρινες κάλτσες και λευκά αθλητικά για την εμφάνισή του. Ο γιος του φορούσε ένα φαρδύ τζιν παντελόνι και ένα γαλάζιο κοντομάνικο T-shirt.
Στη λεζάντα της ανάρτησης ο τραγουδιστής πρόσθεσε μόνο μία κόκκινη καρδιά.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Λίγες ημέρες νωρίτερα, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ο Μπίμπερ είχε αναρτήσει στο προφίλ του φωτογραφίες με τη σύζυγό του, Χέιλι Μπίμπερ, με αφορμή την 8η επέτειο γάμου τους.
«8 χρόνια μέχρι το άπειρο. Νέα ξεκινήματα. Σε αγαπώ μωρό μου. Χρόνια πολλά για την επέτειό μας», σημείωσε, παρουσιάζοντας στιγμιότυπα στα οποία έπαιζε μπιλιάρδο με το μοντέλο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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